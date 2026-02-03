Въпреки че повечето хора възприемат грипа като обикновена сезонна инфекция, статистиката показва, че всяка година в Европейския съюз усложненията от грип водят до хиляди смъртни случаи, като най-уязвими остават възрастните хора и рисковите групи.

Как точно се разпространява грипът, кои са предупредителните знаци за сериозни усложнения и защо грипната ваксина може да спаси живот?

Снимка: Canva

Според данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията през 2025 г. случаите на грип в Европейския съюз са се увеличили с три до четири седмици по-рано в сравнение с предходните два сезона.

Алармиращи данни за смъртността от грип в ЕС и необичайно ранен старт на сезона

Според даннитена Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, циркулиращите респираторни вируси, включително грипни вируси, SARS-CoV-2 и RSV, оказват значителен натиск върху здравните системи през зимата в ЕС/ЕИП. В типичен грипен сезон инфлуенцата причинява сериозна заболеваемост сред европейското население, с до 50 млн. симптоматични случая.

До един на всеки пет европейци се заразява с грип всяка зима, а това води до около 27 600 смъртни случая годишно в целия ЕС, пише BBC

Прогнозите сочат, че до 20% от населението се заразява от грип всяка година. Въпреки че всички възрастови групи са засегнати, децата имат по-висока честота на заболяване и обикновено са първите, които се разболяват и предават заболяването в домакинствата си, което задвижва разпространението в общността. Това води до отсъствия от училище и работа и значително въздействие върху здравните системи.

Около 88% от смъртните случаи засягат хора на възраст над 65 години. Това се дължи на отслабената имунна система при възрастните, както и на наличието на хронични заболявания, които правят организма по-уязвим към усложнения от грип. По-голямо въздействие се наблюдава в затворени заведения като домове за възрастни хора, където избухванията на сезонен грип могат да имат висока заболеваемост и смъртност.

За да се бори с вируса, експертите препоръчват ваксинация, употреба на антивирусни средства и носене на маски в здравните заведения и заведенията за дългосрочни грижи.

Докато данните в повечето страни от ЕС все още се събират, някои страни от ЕС съобщават за успешна ваксинационна кампания.

Предварителните данни от многоцентровото проучване на Европейски център за превенция и контрол на заболяванията за първичната медицинска помощ показват, че сезонните ваксини, налични в ЕС, предпазват от инфекция с грип A(H3N2), като ефективността на ваксината варира от 52% до 57%.

Кога грипът става смъртоносен?

Въпреки че повечето хора се възстановяват от грипа за около две седмици, усложненията могат да превърнат инфекцията в животозастрашаваща. Експертите посочват следните опасни усложнения от грип:

Снимка: Canva

Пневмония след грип – бактериална или вирусна инфекция на белите дробове

Миокардит – възпаление на сърдечния мускул (сърдечни усложнения от грип)

Енцефалит – възпаление на мозъка

Миозит или рабдомиолиза – възпаление на мускулната тъкан

Мултиорганна недостатъчност

Сепсис – тежка кръвна инфекция

Грипът може също да влошава съществуващи хронични заболявания като астма, сърдечни болести, диабет и бъбречни проблеми, което повишава риска от усложнения и смърт.

Рискови групи при грип: Кой е най-уязвим?

Според изследванията, рисковите групи при грип включват:

Хора с хронични заболявания – астма, сърдечни болести, диабет, бъбречни заболявания, рак, ХИВ/СПИН

Бременни жени – по време на бременност имунната система работи по-слабо, а сърцето и белите дробове са под допълнителен стрес

Възрастни хора над 65 години – между 70 и 85% от сезонните смъртни случаи от грип в последните години са при тази възрастова група

Деца под 5 години – особено уязвими са бебета под 6 месеца, чиято имунна система все още се развива

Кърмачета – малките дихателни пътища правят грип при децата особено опасен

Предупредителни знаци за грипни усложнения

Разпознаването на симптомите на грип, които сигнализират за усложнения, може да спаси живот. Потърсете спешна медицинска помощ при:

Снимка: Canva

При възрастни:

Затруднено дишане или задух

Постоянна болка или притискане в гърдите или корема

Постоянно замаяност, объркване или неспособност да бъдете активни

Гърчове

Неспособност за уриниране

Силна мускулна болка, слабост или нестабилност

Температура или кашлица, която отшумява и след това се връща или влошава

При деца:

Синкави устни или лице

Ребрата се прибират при дишане

Гръдна болка

Дехидратация

Влошаване на съществуващи хронични заболявания

Как се разпространява грипът?

Разпространението на грипа става главно чрез капчици, които се отделят при кашляне, кихане или говорене. Когато заразени капчици попаднат в носа или устата на здрав човек, вирусът може да се предаде. Възможно е също заразяване чрез докосване на заразена повърхност и след това докосване на очите, носа или устата, но това е по-рядко.

Заразените капчици обикновено пътуват на разстояние до 2 метра от тялото, като концентрацията им е най-висока близо до заразения човек. Затова се препоръчва болните хора да останат вкъщи и да поддържат дистанция от поне 2 метра при необходим контакт.

Кога сте заразни?

Инкубационният период на грип и заразяването започва един ден преди появата на симптомите и продължава до пет-седем дни след това при хора със здрава имунна система. Грипът е най-заразен през първите три-четири дни след началото на заболяването.

Хора с отслабена имунна система или малки деца могат да разпространяват вируса по-дълго време.

Снимка: Canva

Ползите от грипната ваксина

Проучване от 2021 г. установи, че възрастните, които са получили грипна ваксина и са били хоспитализирани за грип, имат 26% по-малък шанс да бъдат приети в интензивно отделение в сравнение с неваксинираните.

Същото проучване показва, че ваксинираните хора, хоспитализирани със заболяване, свързано с грип, имат 31% по-малък риск да починат от грипни усложнения в сравнение с неваксинираните.

Превенция на грипа: Как да се предпазим?

Вирусът на инфлуенцата мутира всяка година, което изисква актуализация на ваксината. Получаването на грипна ваксина остава най-ефективният начин за подготовка за грипния сезон.

Допълнителни мерки за предпазване от грип включват:

Избягвайте контакт с болни хора

Останете вкъщи, ако сте болни

Практикувайте добра хигиена – мийте редовно ръце

Покривайте устата си при кашляне или кихане

Почиствайте и дезинфекцирайте често докосвани повърхности

Избягвайте да докосвате очи, нос и уста

Лечение на грип и антивирусни лекарства

Грипът може да се лекува у дома с медикаменти за понижаване на температурата. Важно е да:

Поддържате добра хидратация

Почивайте достатъчно

Оставайте вкъщи поне 24 часа след спадане на температурата

При високорискови пациенти или тежко протичане, лекарят може да предпише антивирусни лекарства, които спират размножаването на вируса, намалявайки тежестта и продължителността на заболяването. Тези медикаменти са най-ефективни, когато се започнат в рамките на един-два дни от появата на симптомите и могат да съкратят заболяването с около един ден.

Смъртността от грип в Европа остава сериозен проблем на общественото здраве, като всяка година хиляди хора – предимно възрастни над 65 години – стават жертва на грипни усложнения. Разпознаването на симптомите на усложнения, спазването на мерките за хигиена и превенция, както и навременната грипна ваксина могат да намалят значително риска от тежко заболяване и смърт. Особено важно е хората от рисковите групи да бъдат внимателни и да се консултират с лекар при първи признаци на усложнения.

Източници: