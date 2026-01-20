Грипният сезон носи не само кашлица и висока температура, но и риск от сериозни усложнения. Една трета от всички случаи на пневмония се развиват след респираторна вирусна инфекция, като грипът е най-честият виновник.

Въпреки че повечето хора се възстановяват самостоятелно, отслабената имунна система може да отвори врата към по-опасни инфекции на белите дробове.

Как грипът води до пневмония

Грипът, или инфлуенцата, е респираторна инфекция, причинена от вирус, който атакува носа, гърлото и белите дробове. При повечето пациенти организмът успява да се справи сам с инфекцията, но понякога се появяват усложнения от грип, сред които пневмонията е едно от най-сериозните.

Снимка: Canva

Пневмонията е инфекция във въздушните торбички на единия или двата бели дроба, която може да бъде предизвикана от вируси, бактерии или гъбички. Дори лек случай на грип може значително да отслаби имунната система и да наруши способността на тялото да приема въздух правилно.

Механизмът на увреждане

Грипният вирус стеснява и възпалява дихателните пътища, което забавя движението на въздуха и затруднява изчистването на слуз и секрети. Това възпаление провокира организмът да произвежда повече слуз, създавайки идеална среда за натрупване на бактерии.

В нормални условия тялото би се справило с този бактериален натиск, но инфлуенцата променя това уравнение. С отслабена имунна система организмът може да не успее да се защити от чуждите бактерии и вируси, което позволява на грипа лесно да прерасне в нещо много по-опасно, като пневмония.

Симптоми и рискови групи

Грипният сезон в Европа и България обикновено продължава от октомври до март, когато процентът на респираторните инфекции е най-висок. Грипът се различава от стомашния грип, който причинява гадене, повръщане и диария.

Основни симптоми на грип:

Висока температура.

Кашлица.

Мускулни болки.

Умора.

Втрисане и изпотяване.

Кога да потърсим лекар при грип

Обикновено симптомите на грипа могат да се лекуват у дома, но определени признаци изискват незабавна медицинска помощ:

Сериозно задръстване или болки в гърдите

Затруднено дишане

Температура над 39 градуса

Кашлица, която произвежда гной

Снимка: Canva

Ако симптомите продължават повече от 3-5 дни, винаги е по-добре да се консултирате със здравен специалист.

Високорискови групи за пневмония

Според Световната здравна организация (СЗО), пневмонията е причина за 14% от всички смъртни случаи при деца под 5 години, отнемайки живота на 740 180 деца само през 2019 година.

Повишен риск от усложнения имат:

Деца под 5 години..

Възрастни над 65 години

Бременни жени.

Хора с хронични заболявания.

Пациенти с отслабена имунна система.

Пушачи.

Хора с астма или диабет.

Пациенти с ИТМ над 40.

Каква е разликата между грип и пневмония

Вирусна пневмония симптоми

Около една трета от пневмониите са причинени от вируси, включително вируса на грипа. Вирусната пневмония може да увеличи риска от развитие на бактериална пневмония.

Бактериална пневмония симптоми

Най-честият причинител е Streptococcus pneumoniae. Симптомите включват:

Кашлица с храчки.

Умора.

Изпотяване или втрисане.

Задух и болки в гърдите при грип.

Гадене, повръщане или диария.

Затруднено дишане.

Висока температура.

Признаци за продължителна кашлица и висока температура

Ако грипните симптоми не се подобряват или се влошават няколко дни след началото на инфекцията, това може да сигнализира за пневмония. Потърсете незабавна медицинска помощ при:

Снимка: Canva

Постоянна, влошаваща се кашлица със слуз.

Силна болка в гърдите.

Затруднено дишане.

Синкав оттенък на устните или ноктите.

Много висока температура.

Как се диагностицират белодробни инфекции

Медицинските специалисти използват бързи диагностични тестове (RIDTs) за определяне на грипна инфекция, като резултатите се получават за 10-20 минути. По-точни са молекулярните тестове (RT-PCR), но отнемат повече време.

За диагностика на пневмония се използват:

Рентгенография на гръдния кош – за откриване на възпаление в белите дробове.

Кръвни изследвания (ККК) – за проверка дали имунната система се бори с инфекция.

Пулсова оксиметрия – за измерване на кислорода в кръвта.

Култури и PCR тестове – за идентифициране на конкретния патоген.

Антибиотици при усложнения от грип

Важно е да се разбере, че грипът се причинява от вирус, не от бактерия, поради което антибиотиците не помагат при самата грипна инфекция. Ако обаче се развие вторична бактериална пневмония, тогава антибиотиците стават необходими в зависимост от причинителя.

Превенция: ваксина срещу пневмония и грип

Снимка: Canva

Най-ефективният начин за предотвратяване на усложнения от грип като пневмония е годишната грипна ваксина. Дори ваксинираните хора, които заболеят от грип, обикновено изпитват по-леки симптоми и се възстановяват по-бързо.

Допълнителни мерки за профилактика:

Добра хигиена – редовно миене на ръце.

Прикриване на кашлица и кихане.

Здравословен начин на живот – физическа активност, балансирана диета и достатъчно сън.

Консултация с лекар за ваксина срещу пневмония – особено за рисковите групи.

Грипът може да изглежда като обикновена сезонна инфекция, но отслабената имунна система след вирус създава реална опасност от развитие на пневмония.

Как грипът уврежда белите дробове е въпрос на възпаление, натрупване на слуз и невъзможност на организма да се защити ефективно. Познаването на симптомите, своевременното потърсване на медицинска помощ и превантивните мерки като ваксинация са ключови за опазване на здравето през грипния сезон.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

