Пневмонията продължава да бъде сериозно здравословно предизвикателство, особено сред възрастните и хора с хронични заболявания. Но знаете ли, че дефицитът на витамин D може значително да влоши прогнозата при това заболяване?
Ново проучване от Дания установява връзка между ниските нива на витамин D и риска от смърт при пациенти, хоспитализирани с пневмония.
Какво показва последното научно изследване, как дефицитът на витамин D влияе на имунната система и какви стъпки можете да предприемете за превенция.
Какво установи проучването?
Датски изследователи от Университетската болница в Копенхаген анализират данни от 514 възрастни пациенти, хоспитализирани с пневмония между 2019 и 2022 година. Резултатите, публикувани в списание Open Forum Infectious Diseases през ноември 2025 г., показват:
Ключови открития на изследването:
- 5,6% от пациентите имат дефицит на витамин D (нива под 25 nmol/L).
- 25,3% показват недостатъчни нива на витамина (между 25-50 nmol/L).
- Пациентите с дефицит на витамин D са изправени пред 3,5 пъти по-висок риск от смърт в рамките на 90 дни.
- Рискът от смъртност след 180 дни е 3,27 пъти по-висок при тези с дефицит.
Интересно е, че пациентите с дефицит на витамин D са по-млади и повече от половината са активни пушачи. Въпреки че заболяването им е по-леко при постъпване, те показват по-лоша прогноза в дългосрочен план.
Как дефицитът на витамин D влияе на имунитета при пневмония?
Витамин D играе критична роля в имунната функция. Той не е обикновен витамин, нашето тяло може да го произвежда чрез излагане на слънчева светлина, докато хранителните източници включват обогатени храни и добавки.
Защо витамин D е важен за борбата с инфекции:
- Укрепва вродения имунитет: Витамин D стимулира производството на антимикробни пептиди, които са естествената първа линия на защита на организма срещу патогени.
- Подобрява защитата на лигавиците: Засилва бариерите в дихателните пътища, които предпазват от инфекции.
- Модулира възпалителния отговор: Помага на имунната система да реагира балансирано, без прекомерно възпаление.
Множество мета-анализи потвърждават, че добавките с витамин D имат защитен ефект срещу инфекции на дихателните пътища, включително пневмония.
Кой е в риск от дефицит на витамин D?
Световните изследвания показват, че дефицитът на витамин D е широко разпространен проблем. Определени групи са особено уязвими:
- Възрастни хора: С възрастта способността на кожата да синтезира витамин D намалява.
- Пушачи: Тютюнопушенето влияе негативно на метаболизма на витамина.
- Хора с ограничено излагане на слънце: Особено през зимните месеци.
- Лица с хронични заболявания: Затлъстяване, бъбречни проблеми, малабсорбция.
- Хора с по-тъмна кожа: По-високите нива на меланин намаляват производството на витамин D.
Какви са оптималните нива на витамин D?
Според проучването и експертните препоръки:
- Достатъчни нива: ≥ 50 nmol/L (или ≥ 20 ng/mL)
- Недостатъчни нива: 25-49 nmol/L
- Дефицит: < 25 nmol/L
Авторите на изследването подчертават, че резултатите им и тези от други проучвания показват, че поддържането на нива на витамин D над 50 nmol/L може да бъде полезно за намаляване на риска от смъртност.
Практически съвети за поддържане на здравословни нива на витамин D
Как да оптимизирате нивата на витамин D:
1.Проверете нивата си: Направете кръвен тест за 25(OH)D, особено ако сте в рискова група
2.Излагайте се на слънце разумно: 10-30 минути слънчева светлина на ръце, лице и крака няколко пъти седмично (в зависимост от сезона и типа кожа)
3.Включете богати на витамин D храни: Мазна риба (сьомга, скумрия), обогатени млечни продукти, яйчен жълтък
4.Обмислете добавки: При необходимост, след консултация с лекар
Важно: Не се самолекувайте с високи дози витамин D без медицинска консултация, тъй като прекомерното количество може да бъде вредно.
Ограничения на изследването
Авторите признават, че относително малкият брой смъртни случаи в краткосрочен план (болнични и 30-дневни) може да ограничи статистическата сила на проучването. Освен това е възможна селекционна пристрастност, тъй като най-тежко болните пациенти често отказват участие в изследвания.
Новото датско проучване предоставя важни доказателства за връзката между дефицита на витамин D и смъртностността при пневмония. Особено тревожно е, че пациентите с дефицит са по-млади, но имат по-лоша прогноза въпреки по-леко заболяване при постъпване.
Като се има предвид, че дефицитът на витамин D може да е свързан с общо по-лоши здравни навици и ниски нива на други микроелементи, изследователите предлагат да се обмислят персонализирани схеми за добавяне на микроелементи при остри състояния като пневмония.
Какво можете да направите:
- Консултирайте се с Вашия личен лекар относно проверка на нивата на витамин D
- Обсъдете необходимостта от добавки, особено ако сте в рискова група
Поддържайте здравословен начин на живот – балансирано хранене, умерено излагане на слънце, отказ от тютюнопушене
- Не пренебрегвайте симптомите на респираторни инфекции – търсете медицинска помощ при нужда
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
--------------------------------------------
Източници
- Medscape Medical News. „Ниските нива на витамин D могат да увеличат риска от смърт при пневмония“
- Hegelund MH, et al. „Нива на витамин D и риск от смъртност при възрастни, хоспитализирани с пневмония, придобита в общността“. Open Forum Infectious Diseases, Volume 12, Issue 12, November 2025.
- World Health Organization.„Допълнителен прием на витамин D като допълнение към антибиотици за лечение на пневмония при деца под петгодишна възраст“ WHO ELENA Commentary.
- Copenhagen University Hospital - North Zealand.