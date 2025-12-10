Пневмонията продължава да бъде сериозно здравословно предизвикателство, особено сред възрастните и хора с хронични заболявания. Но знаете ли, че дефицитът на витамин D може значително да влоши прогнозата при това заболяване?

Ново проучване от Дания установява връзка между ниските нива на витамин D и риска от смърт при пациенти, хоспитализирани с пневмония.

Какво показва последното научно изследване, как дефицитът на витамин D влияе на имунната система и какви стъпки можете да предприемете за превенция.

Какво установи проучването?

Датски изследователи от Университетската болница в Копенхаген анализират данни от 514 възрастни пациенти, хоспитализирани с пневмония между 2019 и 2022 година. Резултатите, публикувани в списание Open Forum Infectious Diseases през ноември 2025 г., показват:

Снимка: Canva

Ключови открития на изследването:

5,6% от пациентите имат дефицит на витамин D (нива под 25 nmol/L).

25,3% показват недостатъчни нива на витамина (между 25-50 nmol/L).

Пациентите с дефицит на витамин D са изправени пред 3,5 пъти по-висок риск от смърт в рамките на 90 дни.

Рискът от смъртност след 180 дни е 3,27 пъти по-висок при тези с дефицит.

Интересно е, че пациентите с дефицит на витамин D са по-млади и повече от половината са активни пушачи. Въпреки че заболяването им е по-леко при постъпване, те показват по-лоша прогноза в дългосрочен план.

Как дефицитът на витамин D влияе на имунитета при пневмония?

Витамин D играе критична роля в имунната функция. Той не е обикновен витамин, нашето тяло може да го произвежда чрез излагане на слънчева светлина, докато хранителните източници включват обогатени храни и добавки.

Снимка: Canva

Защо витамин D е важен за борбата с инфекции:

Укрепва вродения имунитет : Витамин D стимулира производството на антимикробни пептиди, които са естествената първа линия на защита на организма срещу патогени.

Подобрява защитата на лигавиците : Засилва бариерите в дихателните пътища, които предпазват от инфекции.

Модулира възпалителния отговор : Помага на имунната система да реагира балансирано, без прекомерно възпаление.

Множество мета-анализи потвърждават, че добавките с витамин D имат защитен ефект срещу инфекции на дихателните пътища, включително пневмония.

Кой е в риск от дефицит на витамин D?

Световните изследвания показват, че дефицитът на витамин D е широко разпространен проблем. Определени групи са особено уязвими:

Възрастни хора : С възрастта способността на кожата да синтезира витамин D намалява.

Пушачи : Тютюнопушенето влияе негативно на метаболизма на витамина.

Хора с ограничено излагане на слънце : Особено през зимните месеци.

Лица с хронични заболявания : Затлъстяване, бъбречни проблеми, малабсорбция.

Хора с по-тъмна кожа : По-високите нива на меланин намаляват производството на витамин D.

Снимка: Canva

Какви са оптималните нива на витамин D?

Според проучването и експертните препоръки:

Достатъчни нива : ≥ 50 nmol/L (или ≥ 20 ng/mL)

Недостатъчни нива : 25-49 nmol/L

Дефицит : < 25 nmol/L

Авторите на изследването подчертават, че резултатите им и тези от други проучвания показват, че поддържането на нива на витамин D над 50 nmol/L може да бъде полезно за намаляване на риска от смъртност.

Практически съвети за поддържане на здравословни нива на витамин D

Как да оптимизирате нивата на витамин D:

1.Проверете нивата си: Направете кръвен тест за 25(OH)D, особено ако сте в рискова група

2.Излагайте се на слънце разумно: 10-30 минути слънчева светлина на ръце, лице и крака няколко пъти седмично (в зависимост от сезона и типа кожа)

3.Включете богати на витамин D храни: Мазна риба (сьомга, скумрия), обогатени млечни продукти, яйчен жълтък

4.Обмислете добавки: При необходимост, след консултация с лекар

Важно: Не се самолекувайте с високи дози витамин D без медицинска консултация, тъй като прекомерното количество може да бъде вредно.

Ограничения на изследването

Авторите признават, че относително малкият брой смъртни случаи в краткосрочен план (болнични и 30-дневни) може да ограничи статистическата сила на проучването. Освен това е възможна селекционна пристрастност, тъй като най-тежко болните пациенти често отказват участие в изследвания.

Снимка: Canva

Новото датско проучване предоставя важни доказателства за връзката между дефицита на витамин D и смъртностността при пневмония. Особено тревожно е, че пациентите с дефицит са по-млади, но имат по-лоша прогноза въпреки по-леко заболяване при постъпване.

Като се има предвид, че дефицитът на витамин D може да е свързан с общо по-лоши здравни навици и ниски нива на други микроелементи, изследователите предлагат да се обмислят персонализирани схеми за добавяне на микроелементи при остри състояния като пневмония.

Какво можете да направите:

Консултирайте се с Вашия личен лекар относно проверка на нивата на витамин D

Обсъдете необходимостта от добавки, особено ако сте в рискова група

Поддържайте здравословен начин на живот – балансирано хранене, умерено излагане на слънце, отказ от тютюнопушене

Не пренебрегвайте симптомите на респираторни инфекции – търсете медицинска помощ при нужда

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------

Източници