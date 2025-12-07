С настъпването на студените месеци и нарастването на зимните вируси, здравни експерти препоръчват един прост, но ефективен начин за укрепване на имунната система, ежедневен прием на витамин D.

Докато случаите на грип и респираторни инфекции се увеличават през зимата, все повече специалисти обръщат внимание на критичната роля на витамин D за общото здраве и борбата с вирусите. Но защо точно този витамин D е толкова важен и как можем да осигурим достатъчно количество през месеците с ограничена слънчева светлина?

Защо витамин D е незаменим през зимата?

Витамин D не е обикновен витамин, той функционира като прохормон и играе ключова роля в множество процеси в организма. Тялото синтезира витамин D естествено чрез кожата при излагане на ултравиолетови лъчи, но това е възможно само при достатъчно слънце.

Снимка: Canva

От края на март до края на септември повечето хора получават необходимото количество витамин D от слънчевата светлина. Проблемът идва между октомври и началото на март, когато UV лъчите в Европа са твърде слаби, за да стимулират производството на витамин D в кожата.

Това съвпада точно с периода, в който зимните вируси достигат пик, не е случайно. Ниските нива на витамин D отслабват имунната система и правят организма по-уязвим към инфекции.

Какво прави витамин D за здравето?

Витамин D изпълнява няколко критични функции:

Регулира нивата на калций и фосфор в организма, които са необходими за здрави кости, зъби и мускули.

Укрепва имунната система , повишавайки способността на тялото да се бори с инфекции.

Намалява риска от респираторни инфекции , като изследванията показват връзка между ниските нива и по-честите настинки.

Подпомага минерализацията на костите , предотвратявайки рахит при деца и костни болки при възрастни.

Снимка: Canva

Опасностите от дефицит на витамин D

Недостигът на витамин D е изключително разпространен. Проучвания сочат, че само един от четирима души получава достатъчно витамин D, а над 7% от населението има изразен дефицит.

Симптомите на недостиг включват:

Мускулна и костна болка.

Значителна умора и отпадналост.

Повтарящи се инфекции (бактериални или вирусни).

Повишен риск от падания при възрастни хора.

При дългосрочен дефицит може да се развие декалцификация на костите при възрастни и рахит при деца - сериозни състояния, които изискват медицинска намеса.

Колко витамин D трябва да приемаме през зимата?

Според последните препоръки на европейските здравни власти:

Снимка: Canva

Общи препоръки (ЕС/Великобритания):

Възрастни и деца над 4 години : 10 микрограма (400 IU) дневно през есента и зимата (октомври - март/април).

Кърмачета и малки деца : 5-10 микрограма дневно.

Бременни и кърмачки : 10-20 микрограма дневно.

Важно: Различни европейски страни имат различни насоки. Например, Германия и Австрия препоръчват до 20 микрограма (800 IU), докато Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) определя адекватен прием от 15 микрограма дневно.

Защо има разлики в препоръките?

Вариацията се дължи на няколко фактора:

Географска ширина : Колкото по-на север, толкова по-малко слънце през зимата.

Хранителен прием : Храните рядко осигуряват достатъчно витамин D.

Индивидуални нужди : Възрастта, теглото и здравословното състояние влияят на нуждите.

Петър Тонойа, главен фармацевт в онлайн аптека, отбелязва: "Макар и витамин D2, и D3 да подкрепят нивата на витамин D, D3 обикновено е по-ефективен и по-добре се абсорбира от организма. Ако разчитате на D2, може да не получавате пълните ползи, което може да засегне енергията, имунитета, настроението и цялостното ви благосъстояние."

Как да осигурим достатъчно витамин D?

1. Слънчева светлина (80% от нуждите)

През топлите месеци 15-20 минути излагане на слънце дневно е достатъчно. Но през зимата това просто не е възможно поради слабите UV лъчи.

2. Храни богати на витамин D

Храните могат да помогнат, но рядко осигуряват достатъчно количество. Най-богатите източници включват:

Мастена риба : сьомга, скумрия, сардина

Черен дроб

Яйчен жълтък

Обогатени храни : мляко, зърнени храни

3. Хранителни добавки (препоръчителни през зимата)

Добавките са ключови за поддържане на адекватни нива на витамин D между октомври и март. Проучвания използват дози от 1000-2000 IU (25-50 микрограма) за поддържане на оптимални нива.

Актуална ситуация със зимните вируси

Последните данни от Агенцията за сигурност на здравеопазването във Великобритания показват тревожна тенденция - нивата на грип нарастват, като хоспитализациите са се увеличили с една трета до 4,56 на 100 000 души. Случаите на респираторен синцитиален вирус (RSV) също са в увеличение.

Това прави приема на витамин D още по-актуален за укрепване на имунната защита през този критичен период.

Витамин D е един от най-достъпните и ефективни начини да подкрепите имунната си система през зимата. С намаленото слънчево излагане и нарастващите вирусни инфекции, ежедневната добавка от 10-20 микрограма може да направи значителна разлика за вашето здраве.

Преди да започнете прием на добавки, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт за персонализирани препоръки, съобразени с вашите индивидуални нужди и здравословно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------

Източници