Всяка зима хиляди хора се обръщат към традиционното домашно лечение на грип с парни инхалации, но водещи медицински специалисти предупреждават, че това популярно средство може да причини тежки изгаряния и дългосрочни увреждания, особено при деца.

Защо здравните експерти призовават за отказ от тази практика и какви са безопасните алтернативи за облекчаване на симптомите при настинка и грип?

Защо парните инхалации могат да бъдат опасни

Джереми Яроу, консултант-хирург в Уелския център за изгаряния и пластична хирургия в Суонзи, споделя тревожна статистика, че всяка година центърът приема твърде много деца и възрастни с изгаряния от вряла вода, свързани с практиката на вдишване на пара.

Снимка: Canva

"Много от нараняванията са изисквали хоспитализация, а някои са налагали хирургична намеса и кожна присадка," обяснява д-р Яроу.

Какви увреждания причиняват инхалациите

Основната опасност идва от внезапното преобръщане на съдовете с гореща вода, което води до сериозни изгаряния на:

Лице

Гърди

Корем

Крака

Бедра и долна част на корема

Генитална област (особено при деца)

"Децата са изложени на много по-висок риск поради по-тънката им кожа и липсата на осъзнаване на опасността," подчертава хирургът. "За съжаление, тези наранявания имат потенциала да променят живота завинаги и могат да причинят доживотни обезобразявания и белези."

Ефективни ли са инхалациите?

Освен рисковете от изгаряния, медицинските проучвания показват, че използването на парни инхалации за лечение на грип и настинка не е доказано ефективно.

Според медицински преглед на Cochrane, уважавана международна организация за здравни изследвания, не са открити ясни ползи от използването на инхалации за лечение на подобни заболявания.

Разрушаване на митове за инхалациите

Д-р Яроу обяснява: "Въпреки че вдишването на пара понякога се счита за полезно средство при обикновена настинка и гръдни инфекции, доказателствата за ефективността са слаби."

Популярните теории, че парата:

Разхлабва слузта

Отваря носните проходи

Забавя репликацията на вирусите

остават недоказани от научна гледна точка.

Какво препоръчват експертите вместо инхалации

"Призовавам обществеността да не използва вдишването на пара като средство за лечение на заболявания като обикновена настинка и респираторни инфекции," категоричен е д-р Яроу.

Снимка: Canva

Безопасни алтернативи за домашно лечение на грип

Медицинските специалисти препоръчват:

Безрецептурни медикаменти за облекчаване на симптомите

Предписани от лекар лекарства при необходимост

Достатъчна хидратация

Почивка

Консултация с личен лекар при влошаване на състоянието

Първа помощ при изгаряния: Правилото на "3-те К"

Ако въпреки предупрежденията настъпи изгаряне от гореща вода, д-р Яроу съветва хората да запомнят правилото на "3-те К", което може да помогне в намаляването на дългосрочните увреждания:

Képлувай (Охлади) изгарянето с течаща студена вода от чешмата в продължение на 20 минути и свали всички дрехи и бижута (освен ако не са стопени или здрави залепнали към раната).

Кáлвай (Повикай) помощ - 112 или вашия личен лекар за съвет.

Кýкри (Покрий) свободно със стреч фолио или стерилна, нефлуфеста превръзка

"Бързото действие може да намали потенциала за дългосрочно нараняване или белези," подчертава хирургът.

Други зимни опасности: Внимание с топлите бутилки

Джанин Еванс, специалист по трудова терапия в центъра в Морристън, предупреждава, че въпреки многобройните предупреждения през последните години, продължава да се наблюдава ръст на нараняванията от изгаряния с топли бутилки всяка година.

Как да използвате безопасно топли бутилки

Проверявайте датата на производство върху бутилката (намира се в центъра на "маргаритката" на врата).

Сменяйте бутилката на всеки две години - дори да изглежда добре, каучукът се разпада с времето.

Никога не използвайте прясно изварена вода - оставете я да се охлади поне 5 минути преди пълнене.

Въпреки широкото разпространение на домашното лечение на грип с инхалации, научните доказателства показват, че тази практика е не само неефективна, но и потенциално опасна. Всяка година десетки пациенти, особено деца, страдат от тежки изгаряния, които изискват дългосрочно лечение, хирургия и оставят трайни белези.

При симптоми на грип или настинка се консултирайте с вашия личен лекар за безопасни и ефективни методи на лечение. Не рискувайте здравето си и на Вашите близки с недоказани домашни средства.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници