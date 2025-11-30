разпознаете коронавируса през зимата

През студените месеци симптомите на ковид, грип и настинка често се припокриват, което прави диагностицирането особено предизвикателно. Кихане, кашлица, главоболие и умора се появяват и при трите заболявания, но според експертите има ключови разлики, които могат да ви помогнат да ги разпознаете.

Д-р Рупа Пармар, общопрактикуващ лекар и медицински директор в Midland Health, споделя пред Daily Express своя експертен опит за разграничаването на тези вирусни инфекции.

Снимка: Canva

„Има няколко ключови разлики между обикновената настинка, ковид и грипа, които лесно могат да ви помогнат да ги разграничите", обяснява д-р Пармар. „Но ако все още не сте сигурни, винаги консултирайте своя лекар. В крайна сметка, когато става въпрос за здравето, винаги е по-добре да сте предпазливи."

Задух - ключовият симптом на COVID-19

Според д-р Пармар, най-характерният белег, който отличава ковид от грип и настинка, е затрудненото дишане или задухът. „Задухът е рядък както при настинката, така и при грипа, но тъй като ковид засяга по-силно белите дробове поради възпалението, това е често срещан симптом", подчертава лекарят.

Тази информация се потвърждава и от здравните власти, които изброяват задуха като признак на коронавирус, но не и на грип или настинка. Важно е обаче да се отбележи, че ако човек не се възстанови от грип и заболяването прерасне в нещо по-сериозно като пневмония, може да започне да изпитва дихателни затруднения.

Различните видове кашлица издават вируса

Симптомите на „Ковид“ включват специфичен вид кашлица, която може да ви насочи към правилната диагноза. „Кашлицата е характерна и за трите вируса, но има различия", обяснява д-р Пармар.

Снимка: Canva

Видове кашлица според заболяването:

При настинка: Лека кашлица.

При грип: Суха кашлица.

При ковид: Суха и непрекъсната кашлица, като много хора кашлят повече от час или имат три или повече епизода на кашлица в рамките на ден.

Загубата на обоняние и вкус - уникален признак

Друг специфичен симптом, който силно сочи към коронавирус, е загубата на обоняние или вкус. „Загубата на вкус или обоняние е симптом, който е донякъде уникален за ковид", казва д-р Пармар. „Ако изпитвате промяна във вкуса или пълна загуба, най-вероятно имате коронавирус."

Как да разпознаете кой вирус имате: Комбинация от симптоми

Разбирането кой вирус ви е засегнал зависи от комбинацията от симптоми и тяхната тежест:

Вероятна настинка:

Лека кашлица.

Болно гърло.

Постепенно появяване на симптоми.

Засегнати основно гърло и нос.

Вероятен грип:

Треска.

Силна умора.

Внезапно появяване на симптоми (в рамките на няколко часа).

Симптоми в целия организъм.

Снимка: Canva

Вероятен COVID-19:

Загуба на обоняние или вкус.

Непрекъсната суха кашлица.

Задух или затруднено дишане.

Симптомите могат да започнат леки и да прогресират в тежест.

Симптоми в целия организъм.

Скоростта на появяване на симптомите е важна

Д-р Пармар подчертава, че начинът, по който се появяват симптомите, също може да бъде показателен. „Симптомите на настинка ще се появят постепенно, докато симптомите на грип идват внезапно, в рамките на няколко часа, а симптомите на ковид могат да започнат като леки и да прогресират в тежест", обяснява тя.

Какво да правите при симптоми на „Ковид“

Здравните власти препоръчват да останете у дома и да избягвате контакт с други хора, ако вие или вашето дете имате симптоми и:

Имате висока температура

Не се чувствате достатъчно добре, за да отидете на работа, училище или да извършвате нормалните си ежедневни дейности

Можете да се върнете към нормалните си дейности, когато се почувствате по-добре или нямате висока температура.

Внимавайте и се консултирайте с лекар

Разпознаването на разликите между ковид, грип и настинка може да ви помогне да потърсите правилното лечение и да предпазите околните. Ключовите индикатори за „Ковид“ включват задух, непрекъсната суха кашлица и загуба на обоняние или вкус.

Ако изпитвате тези симптоми, консултирайте се с вашия лекар. При тежки дихателни затруднения или влошаване на състоянието, потърсете спешна медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници

1. Д-р Рупа Пармар, общопрактикуващ лекар и медицински директор в Midland Health

2. Daily Express UK (2025). „Общият лекар посочва основния симптом на Covid - не е настинка или грип“.

3. Информация за симптомите на COVID-19, грип и настинка на Министерство на здравеопазването на Република България.

