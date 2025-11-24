Докато есента лека полека преминава към зимата, здравните власти предупреждават, че грипният сезон подранява с пет седмици.

И не става дума за обичайното сезонно разболяване. Този път в центъра на вниманието е новият щам на H3N2, който вече доминира в болничните прегледи и предизвиква сериозна загриженост сред медицинските експерти, пише Independent и Vaccine Alliance.

Какво представлява новият подваринт К на H3N2?

„Буквите и цифрите в името на вируса се отнасят до повърхностните му протеини, хемаглутинин и невраминидаза", обяснява д-р Джузепе Арагона, общопрактикуващ лекар и медицински съветник. Тази конкретна комбинация често причинява по-тежко протичане на заболяването, особено при възрастни хора или при пациенти с хронични заболявания.

Снимка: Canva

Още по-тревожен е фактът, че вирусът се променя редовно. Версията, която циркулира тази година, се различава значително от предишните варианти и дори от щама, включен в сезонната ваксина. През лятото вирусът придоби седем нови мутации, което го прави доста различен от варианта J.2, избран за ваксината още през февруари. Това означава, че имунитетът, изграден от предишни инфекции или ваксинации, може да предлага по-слаба защита от обичайното.

Какви са симптомите на новия грип?

За разлика от настинката, чиито симптоми се появяват постепенно, грипът атакува внезапно и силно. Температура, кашлица, хрема и изключителна умора са класическите признаци, но могат да се появят и болки в тялото, гадене или диария. Ключовата разлика е именно скоростта, от здрав човек до прикован на легло за няколко часа.

Особено уязвими са децата под пет години (особено под две), възрастните над 65 години, бременните жени и хората с хронични заболявания като астма, диабет, сърдечни проблеми или отслабен имунитет. За тези групи грипът не е просто неприятно преживяване, той може да бъде животозастрашаващ.

Снимка: OpenAI

Колко ефективна е ваксината срещу новия подвариант К?

Въпреки мутациите, има и добри новини. Ранните данни от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство показват, че ваксината за сезон 2025-2026 е 70 до 75% ефективна в предотвратяването на болнични посещения при деца на възраст между 2 и 17 години, и 30 до 40% ефективна при възрастни.

„Тези резултати предоставят обнадеждаващо доказателство, че ваксините тази година продължават да предлагат важна защита, въпреки притесненията относно новия подвариант", коментира д-р Джейми Лопес Бернал, консултант епидемиолог по имунизация. Миналата година ваксината срещу грип доказа значително въздействие, намаляване на хоспитализациите с почти 40% при хора над 65 години и с 75% при деца и юноши между 2 и 17 години.

Снимка: Canva

Лабораторните тестове показват, че антителата разпознават новия подвариант K по-слабо от ваксинния щам, но това е само една страна на медала. Реалните данни от здравеопазването доказват, че ваксината все още работи добре в практиката, особено при по-младите възрастови групи.

Как да се предпазим от грипа?

„За повечето здрави възрастни и деца грипът е неприятен, но управляем", успокоява д-р Арагона. Паниката не е добър съветник, но бдителността е задължителна. За възрастните хора, хората с хронични заболявания и други уязвими групи подварианта К на H3N2 може да бъде сериозен, а ранният старт на сезона ще постави допълнителна тежест върху здравната система.

Ваксинацията остава най-ефективната защита, особено за рисковите групи. Дори ваксината да не предотврати всяка инфекция, тя значително намалява риска от тежко протичане и хоспитализация. Д-р Томас Уейт, заместник главен медицински директор, е категоричен: „Ваксинацията е най-добрата форма на защита. Ранните данни показват, че ваксината тази година продължава да осигурява добра защита. Грипният сезон започна рано. Сега е моментът да се ваксинирате, ако сте допустими."

Снимка: Canva

Освен ваксината, добрата хигиена на ръцете, покриването на устата и носа при кашляне или кихане, избягването на близък контакт с болни хора и поддържането на добра вентилация в дома също помагат. Тези прости мерки могат значително да намалят риска от заразяване.

Експертите са единодушни, че колкото повече деца се ваксинират, толкова по-добре се спира разпространението на грипа към околните. В комбинация с ранната ваксинация на уязвимите групи, това може да направи разликата между управляем сезон и здравна криза.

Дори в година, когато се очаква грипът да циркулира по-широко от обичайното, рискът може да бъде ефективно управляван с правилните предпазни мерки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.