Здравните власти в Европа се подготвят за тежък грипен сезон, тъй като нов вирусен щам се разпространява необичайно рано в целия регион, съобщава Euronews.

Органите регистрират случаи на грип с три до четири седмици по-рано в сравнение с последните две години, според нов доклад на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), който обхваща Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Новият щам H3N2 подвариант K движи разпространението

Разпространението на вируса се задвижва от нов щам на грип А, известен като H3N2 подвариант K, съобщава агенцията. Това е същият вариант, който се появява на места като Обединеното кралство, където също има признаци на по-ранен и по-труден грипен сезон.

Снимка: Canva

Въпреки че все още не е ясно колко тежък ще бъде предстоящият грипен сезон в континентална Европа, ECDC предупреждава, че той може да бъде по-лош от предишните години, ако има повече инфекции от обикновено и обхватът на ваксинацията остане нисък.

Критично време за ваксинация

"Виждаме, че регистрациите на грип нарастват много по-рано от обикновено тази година, а това означава, че времето е критично", каза в изявление Едоардо Колцани, експерт по респираторни вирусни инфекции в ECDC.

"Ваксинирането сега е един от най-ефективните начини да защитите себе си и околните от сериозни заболявания тази зима", добави той.

Кой трябва да се ваксинира незабавно

ECDC препоръча ваксинация срещу грип за:

Възрастни хора

Бременни жени

Хора с хронични здравословни проблеми или компрометирана имунна система

Здравни работници

Живеещи в домове за дългосрочни грижи или други групови условия

Снимка: Canva

Ефективност на ваксината

Ваксините срещу грип се актуализират всяка година, за да не изостават от вируса, който постоянно еволюира. Щам H3N2 е включен във ваксината за тази година, тъй като е един от основните вируси, разпространяващи се в Северното полукълбо миналия сезон.

Подвариант K обаче е достатъчно различен от този щам и все още не е ясно колко добре ваксината ще действа срещу него. Въпреки това здравните власти подчертават, че ваксинацията остава важен начин за минимизиране на заболяванията, защита на уязвимите групи и намаляване на натоварването на болниците през зимата.

ECDC също така препоръча на медицинските клиники и заведенията за дългосрочни грижи да предприемат допълнителни стъпки за предотвратяване и контрол на инфекциите, например като поискат от персонала и посетителите да носят предпазни маски, когато вирусът се разпространява на по-високи нива.

"Ако имате право на ваксинация, моля не чакайте", призова Колцани.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.