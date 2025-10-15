Първи случай на грип този сезон в България вече е регистриран, а общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова предупреждава, че в момента има много вируси, които могат да ни разболеят, съобщава btvnovinite.
Според д-р Николова, грипът има характерно начало: „Грипът започва рязко, внезапно, изведнъж, с висока температура, с болка в мускулите и по ставите, болка в гърлото, суха и непродуктивна кашлица, много е внезапно и рязко началото, когато това е типично. За съжаление, заболяването се развива различно у пациентите".
Грипът е вирусно респираторно заболяване, което достига своя пик през есенно-зимния сезон и засяга милиони хора всяка година.
Но знаете ли, че има различни типове грипни вируси и че те се проявяват по различен начин?
Какво представляват грип А и грип Б?
Грипните вируси се делят на четири основни типа, но най-разпространени са грип А и грип Б. И двата типа причиняват сезонни епидемии и са силно заразни, пише Medical News Today.
Грип А е най-честият тип грипен вирус и единственият, който може да предизвика епидемия, глобално разпространение на заболяването. Птичият и свинският грип са примери за епидемии причинени от вируси от тип А. Този тип може да заразява както хора, така и животни, а честотата му в болничните случаи варира между 75% и 95%.
Грип Б също причинява сезонни епидемии, но засяга предимно хора и мутира по-бавно от грип А. Има две основни линии на грип Б, Виктория и Ямагата. Този тип представлява между 5% и 25% от годишните грипни случаи.
Въпреки че мнозина смятат, че грип А протича винаги по-тежко, проучванията показват, че и двата типа могат да бъдат еднакво сериозни, особено за рискови групи.
Симптоми на грип А и Б
Симптомите на двата типа грип са много сходни и варират от леки до тежки:
Основни симптоми:
- Висока температура и втрисане
- Кашлица и запушен нос
- Главоболие и болки в гърлото
- Мускулни болки и болки в тялото
- Силна отпадналост
- Гадене, повръщане или диария (по-често при деца)
Тревожни симптоми, изискващи незабавна медицинска помощ:
- Силна болка в гърдите или затруднено дишане
- Силна слабост или световъртеж
- Много висока температура
- Гърчове или загуба на съзнание
Грипът се различава от обикновената настинка и може да влоши хронични заболявания като астма, сърдечни болести и диабет.
Как се лекува грипът?
Лечението на грип А и грип Б е идентично и зависи от тежестта на състоянието.
Домашни грижи:
- Достатъчно почивка и сън
- Обилно приемане на течности
- Парацетамол или ибупрофен за понижаване на температурата и облекчаване на болката
- Деконгестанти и антихистамини могат да помогнат при запушен нос
Антивирусни лекарства за грипа:
При по-тежки случаи или за хора от рискови групи (малки деца, възрастни хора, бременни жени, хора с хронични заболявания) лекарят може да предпише антивирусни медикаменти като:
- Осeлтамивир.
- Занамивир
- Перамивир
- Балоксавир марбоксил
Тези лекарства работят най-ефективно, когато се приемат в рамките на 1-2 дни от появата на първите симптоми.
Важно: Антибиотиците не се прилагат при грип, тъй като той е вирусно заболяване. Антибиотици се предписват само при развитие на бактериални усложнения като пневмония.
Как да се предпазим от грипа?
Най-ефективната превенция е ваксинацията срещу грип, която се препоръчва ежегодно за всички над 6-месечна възраст. Ваксината започва да действа около две седмици след поставянето й.
Други мерки за защита включват:
- Редовно миене на ръцете
- Избягване на контакт със заразени хора
- Дезинфекция на повърхности
- Носене на маска в затворени пространства
- Прикриване на устата и носа при кашляне или кихане
Грипът е сериозно заболяване, което не бива да се подценява. При появата на симптоми, особено при рискови групи, навременната медицинска консултация може да предотврати усложнения и да ускори възстановяването.
Често задавани въпроси за грип А и грип Б
1. Каква е разликата между грип А и грип Б?
Грип А и грип Б са двата основни типа грипни вируси, които циркулират сред хората и причиняват сезонни епидемии. И двата типа причиняват сходни симптоми, но има ключови разлики. Грип А се среща при хора, животни и птици, което му позволява да се променя и да предизвиква големи пандемии. За разлика от него, грип Б почти винаги засяга само хора и мутациите му са по-малко. Ето защо грип А обикновено е отговорен за по-сериозни и мащабни епидемии.
2. Кои са най-честите симптоми на грип А и грип Б?
Симптомите на грип А и Б са почти еднакви и включват:
- Висока температура, често над 38°C
- Кашлица (суха или с храчки)
- Болки в гърлото
- Главоболие
- Болки в мускулите и ставите
- Силна отпадналост
- Възможно е да има и хрема, кихане и болки в гърба
Тези симптоми се появяват внезапно, за разлика от обикновената настинка, при която се развиват постепенно.
3. Как се разпространяват грипните вируси?
Вирусите на грипа се разпространяват основно по въздушно-капков път, когато заразен човек кашля, киха или говори. Вирусните частици могат да останат във въздуха и да бъдат вдишани от други хора наблизо. Грипът също може да се предаде чрез докосване на повърхности, замърсени с вируса (например дръжки на врати, телефони), последвано от докосване на очите, носа или устата.
4. Каква е най-добрата профилактика срещу грипа?
Най-ефективният начин за предпазване от грип е ежегодната грипна ваксина. Ваксината съдържа компоненти от най-вероятните щамове на грип А и Б, които се очаква да циркулират през сезона.
Други важни мерки включват:
- Редовно миене на ръцете със сапун и вода или използване на дезинфектант.
- Избягване на докосване на лицето.
- Поддържане на здравословен начин на живот (пълноценен сън, балансирано хранене, физическа активност).
- Избягване на контакт с болни хора.
5. Колко време продължават симптомите на грипа?
При повечето хора симптомите на грипа започват да отшумяват в рамките на 3 до 7 дни, но чувството на умора и отпадналост може да се задържи няколко седмици. Важно е да се даде време на тялото да се възстанови напълно.
6. Трябва ли да пия антибиотици при грип?
Не. Грипът е причинен от вирус, а антибиотиците действат само срещу бактерии. Приемът на антибиотици при грип е не само неефективен, но може и да доведе до развитие на резистентни бактерии. Антибиотици се изписват само ако се развие бактериална усложнение като пневмония или синузит.
