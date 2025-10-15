Първи случай на грип този сезон в България вече е регистриран, а общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова предупреждава, че в момента има много вируси, които могат да ни разболеят, съобщава btvnovinite.

Според д-р Николова, грипът има характерно начало: „Грипът започва рязко, внезапно, изведнъж, с висока температура, с болка в мускулите и по ставите, болка в гърлото, суха и непродуктивна кашлица, много е внезапно и рязко началото, когато това е типично. За съжаление, заболяването се развива различно у пациентите".

Снимка: Canva

Грипът е вирусно респираторно заболяване, което достига своя пик през есенно-зимния сезон и засяга милиони хора всяка година.

Но знаете ли, че има различни типове грипни вируси и че те се проявяват по различен начин?

Какво представляват грип А и грип Б?

Грипните вируси се делят на четири основни типа, но най-разпространени са грип А и грип Б. И двата типа причиняват сезонни епидемии и са силно заразни, пише Medical News Today.

Грип А е най-честият тип грипен вирус и единственият, който може да предизвика епидемия, глобално разпространение на заболяването. Птичият и свинският грип са примери за епидемии причинени от вируси от тип А. Този тип може да заразява както хора, така и животни, а честотата му в болничните случаи варира между 75% и 95%.

Грип Б също причинява сезонни епидемии, но засяга предимно хора и мутира по-бавно от грип А. Има две основни линии на грип Б, Виктория и Ямагата. Този тип представлява между 5% и 25% от годишните грипни случаи.

Въпреки че мнозина смятат, че грип А протича винаги по-тежко, проучванията показват, че и двата типа могат да бъдат еднакво сериозни, особено за рискови групи.

Симптоми на грип А и Б

Симптомите на двата типа грип са много сходни и варират от леки до тежки:

Основни симптоми:

Висока температура и втрисане

Кашлица и запушен нос

Главоболие и болки в гърлото

Мускулни болки и болки в тялото

Силна отпадналост

Гадене, повръщане или диария (по-често при деца)

Тревожни симптоми, изискващи незабавна медицинска помощ:

Силна болка в гърдите или затруднено дишане

Силна слабост или световъртеж

Много висока температура

Гърчове или загуба на съзнание

Грипът се различава от обикновената настинка и може да влоши хронични заболявания като астма, сърдечни болести и диабет.

Как се лекува грипът?

Лечението на грип А и грип Б е идентично и зависи от тежестта на състоянието.

Снимка: Canva

Домашни грижи:

Достатъчно почивка и сън

Обилно приемане на течности

Парацетамол или ибупрофен за понижаване на температурата и облекчаване на болката

Деконгестанти и антихистамини могат да помогнат при запушен нос

Антивирусни лекарства за грипа:

При по-тежки случаи или за хора от рискови групи (малки деца, възрастни хора, бременни жени, хора с хронични заболявания) лекарят може да предпише антивирусни медикаменти като:

Осeлтамивир.

Занамивир

Перамивир

Балоксавир марбоксил

Тези лекарства работят най-ефективно, когато се приемат в рамките на 1-2 дни от появата на първите симптоми.

Важно: Антибиотиците не се прилагат при грип, тъй като той е вирусно заболяване. Антибиотици се предписват само при развитие на бактериални усложнения като пневмония.

Как да се предпазим от грипа?

Най-ефективната превенция е ваксинацията срещу грип, която се препоръчва ежегодно за всички над 6-месечна възраст. Ваксината започва да действа около две седмици след поставянето й.

Снимка: Canva

Други мерки за защита включват:

Редовно миене на ръцете

Избягване на контакт със заразени хора

Дезинфекция на повърхности

Носене на маска в затворени пространства

Прикриване на устата и носа при кашляне или кихане

Грипът е сериозно заболяване, което не бива да се подценява. При появата на симптоми, особено при рискови групи, навременната медицинска консултация може да предотврати усложнения и да ускори възстановяването.

------------------------------

Често задавани въпроси за грип А и грип Б

1. Каква е разликата между грип А и грип Б?

Грип А и грип Б са двата основни типа грипни вируси, които циркулират сред хората и причиняват сезонни епидемии. И двата типа причиняват сходни симптоми, но има ключови разлики. Грип А се среща при хора, животни и птици, което му позволява да се променя и да предизвиква големи пандемии. За разлика от него, грип Б почти винаги засяга само хора и мутациите му са по-малко. Ето защо грип А обикновено е отговорен за по-сериозни и мащабни епидемии.

2. Кои са най-честите симптоми на грип А и грип Б?

Симптомите на грип А и Б са почти еднакви и включват:

Висока температура, често над 38°C

Кашлица (суха или с храчки)

Болки в гърлото

Главоболие

Болки в мускулите и ставите

Силна отпадналост

Възможно е да има и хрема, кихане и болки в гърба

Тези симптоми се появяват внезапно, за разлика от обикновената настинка, при която се развиват постепенно.

3. Как се разпространяват грипните вируси?

Вирусите на грипа се разпространяват основно по въздушно-капков път, когато заразен човек кашля, киха или говори. Вирусните частици могат да останат във въздуха и да бъдат вдишани от други хора наблизо. Грипът също може да се предаде чрез докосване на повърхности, замърсени с вируса (например дръжки на врати, телефони), последвано от докосване на очите, носа или устата.

4. Каква е най-добрата профилактика срещу грипа?

Най-ефективният начин за предпазване от грип е ежегодната грипна ваксина. Ваксината съдържа компоненти от най-вероятните щамове на грип А и Б, които се очаква да циркулират през сезона.

Други важни мерки включват:

Редовно миене на ръцете със сапун и вода или използване на дезинфектант.

Избягване на докосване на лицето.

Поддържане на здравословен начин на живот (пълноценен сън, балансирано хранене, физическа активност).

Избягване на контакт с болни хора.

5. Колко време продължават симптомите на грипа?

При повечето хора симптомите на грипа започват да отшумяват в рамките на 3 до 7 дни, но чувството на умора и отпадналост може да се задържи няколко седмици. Важно е да се даде време на тялото да се възстанови напълно.

6. Трябва ли да пия антибиотици при грип?

Не. Грипът е причинен от вирус, а антибиотиците действат само срещу бактерии. Приемът на антибиотици при грип е не само неефективен, но може и да доведе до развитие на резистентни бактерии. Антибиотици се изписват само ако се развие бактериална усложнение като пневмония или синузит.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.