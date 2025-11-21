Анализът на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ), обхващащ 27 държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, показва, че много страни не успяват да постигнат целевите нива на имунизация през сезона 2024-2025. Особено притеснително е положението сред възрастните хора, медианната стойност на ваксинираните в тази група е едва 47%, съобщава Euronews.

Разликите между страните са значителни, докато в Латвия и Полша процентът на ваксинираните възрастни е под 15%, Дания постига впечатляващите 76%. Само четири държави, Дания, Ирландия, Португалия и Швеция, са близо до постигането на целта на ЕС от най-малко 75% ваксинирани възрастни.

Снимка: Canva

Сред осемте страни с данни за бременни жени средният процент на ваксинирани е само 22%. Испания се откроява с около 61%, докато в няколко държави този показател не надвишава 10%.

Ранно начало на новия сезон

Здравните власти предупреждават, че грипът се разпространява необичайно рано тази година, заради нов вариант H3N2, известен като подвариант K. Това може да сигнализира за по-дълъг и по-тежък грипен сезон.

Сезонът на грипа обикновено продължава от средата на ноември до края на май. Всяка зима до един на всеки пет европейци се заразява с инфлуенца, като ежегодно вирусът е свързан с около 27 600 смъртни случая в Европейския съюз.

Необходими са повече усилия

"Очевидно е, че политиките все още не успяват да осигурят достатъчни нива на ваксинация сред ключовите целеви групи, включително възрастните хора", заявяват от ЕЦПКЗ.

Въпреки че всичките 30 изследвани страни вече имат специфични насоки за ваксинация на деца и юноши, увеличение спрямо 18 държави през предходния сезон, реалният обхват остава нисък.

Снимка: Canva

Експертите подчертават, че годишната ваксинация е критично важна за защита на уязвимите групи, възрастни хора, лица с хронични заболявания или отслабен имунитет, бременни жени, малки деца и медицински работници.

ЕЦПКЗ призовава здравните агенции да предприемат по-активни действия за насърчаване на ваксинацията, отвъд простото актуализиране на официалните препоръки. "Сезонната ваксинация срещу грип остава ключова интервенция за общественото здраве", заяви агенцията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.