Усещането, че не можете да си поемете достатъчно въздух, може да ви настигне внезапно, докато се изкачвате по стълбите, по време на тренировка или дори когато сте спокойни в леглото си.

Задухът, който лекарите наричат диспнея е начинът на тялото ви да сигнализира, че нещо не е наред. Понякога причината е безобидна, но в други случаи може да е знак за сериозен здравословен проблем, който изисква медицинска помощ, пише WebMd.

Защо изведнъж ви липсва въздух?

Когато се чувствате задъхани, причината често се крие в състоянието на дихателните пътища и белите дробове. Представете си дихателната система като разклонено дърво, ако някъде по пътя възникне блокада, стесняване или възпаление, въздухът не може да достигне свободно до белите дробове и оттам до клетките.

Снимка: Canva

Блокадите в горните дихателни пътища, гръклянът, гърлото и трахеята, могат да възникнат поради обикновена настинка, възпалени сливици или по-рядко тумори. Когато тези пътища са стеснени, всяко вдишване минава през тесен проход, което прави дишането затруднено и понякога дори болезнено.

Възпалението в белите дробове е друг честa причина. Когато имунната система реагира на инфекция или дразнител, възпалението в краткосрочен план е полезно. Но хроничното възпаление, причинено от астма, автоимунни заболявания, замърсяване на въздуха или цигарен дим, може трайно да увреди белодробната тъкан и да затрудни дишането.

Кои са най-честите причини за задух и затруднено дишане?

Някои хора са по-уязвими към проблемиte с дишането. С възрастта белодробната функция естествено намалява, затова възрастните хора по-често изпитват задух. Хората с наднормено тегло или затлъстяване също са изложени на повишен риск, излишната мастна тъкан може да ограничи разширяването на гръдния кош и да направи дишането по-трудно.

Интересното е, че някои причини за задух се предават по наследство. Дефицитът на алфа-1 антитрипсин е генетично заболяване, което повишава риска от белодробни проблеми и емфизем, състояние, при което малките въздушни мехурчета в белите дробове се увреждат.

Снимка: Canva

Хронични заболявания, които затрудняват дишането

Редица продължителни здравословни състояния могат да причинят постоянен или повтарящ се задух. Астмата кара дихателните пътища внезапно да се стеснят и подуят, може да се борите за въздух, да изкашляте слуз или да чувате свистене при дишане. Белодробните инфекции като пневмония пълнят въздушните мехурчета с течност, което прави вдишването много по-трудно, обясняват от Health.

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), която често е резултат от дългогодишно тютюнопушене, разтяга въздушните мехурчета и прави белите дробове негъвкави. Това създава усещане за стягане в гърдите и постоянна кашлица, която не си отива.

Сърдечната недостатъчност също може да ви остави без дъх, когато сърцето не помпа кръвта достатъчно ефективно, тя се натрупва в белите дробове и прави дишането затруднено дори при прости ежедневни дейности като изкачване на стълби или носене на чанти с продукти.

Когато задухът е спешен случай

Има моменти, когато задухът е сигнал за животозастрашаващо състояние, изискващо незабавна помощ. Ако изпитате внезапен задух придружен с гръдна болка или притискане, трябва веднага да се обадите на 112, това може да е признак на инфаркт. При инфаркта всяка минута е важна.

Снимка: Canva

Белодробната емболия, кръвен съсирек в белите дробове, също причинява внезапен задух, често придружен с болка при дишане, ускорен пулс и понякога изкашляне на кръв. Ако някога забележите подуване, топлина и болезненост в крака, последвани от затруднено дишане, незабавно потърсете медицинска помощ.

Анафилактичната реакция, тежка алергична реакция, може да причини подуване на гърлото и да блокира въздухоснабдяването. Това е спешност, която изисква незабавна употреба на епинефрин и обаждане на 112.

Неочакваните причини за задух

Понякога задухът не идва от белите дробове или сърцето. Тревожността може да ви накара да дишате толкова бързо, че да ви се замае главата и дори да припаднете. Въпреки че това обикновено не е опасно за здрави хора, ако имате белодробни проблеми като ХОББ, тревожността може да задейства атака.

Анемията, състояние, при което кръвта не пренася достатъчно кислород, също може да ви остави без дъх, особено при физическо натоварване. Може да се чувствате слаби, замаяни и уморени, с студени ръце и крака.

Натравяне с въглероден окис е коварно, защото този газ няма цвят и мирис. Той може да се натрупа от печки, камини, бойлери или автомобилни изгорели газове. Ако вдишате твърде много, червените кръвни клетки не могат да доставят кислород до тялото ви, което води до задух, замаяност, объркване и в тежки случаи, загуба на съзнание.

Снимка: Canva

Кога да се притеснявате

Не игнорирайте внезапни промени в дишането си. Потърсете медицинска помощ, ако задухът се появи без очевидна причина или ако е придружен от тревожни симптоми като температура, лаеща кашлица, свистене или гръдна болка.

Ако сте бременна, лекият задух по време на по-късните месеци е нормален, растящото бебе притиска диафрагмата. Но ако задухът е силен и е придружен от стомашна болка, гадене, повръщане или замайване, това може да е признак на преекламpсия, високо кръвно налягане по време на бременност и изисква незабавна медицинска помощ.

Задухът е сигнал на тялото да му обърнете внимание

Ако пушите, най-важната стъпка е да спрете, тютюнопушенето възпалява белодробната тъкан, влошава задуха и значително увеличава риска от ХОББ и белодробен рак. Дори ако вече имате белодробни проблеми, отказът от тютюнопушенето може да забави прогресията на заболяването.

Снимка: Canva

Редовните прегледи при лекаря могат да помогнат за ранното откриване на състояния като астма, сърдечни заболявания или белодробни инфекции. Ако имате известни рискови фактори, фамилна история на белодробни заболявания, наднормено тегло или хронични здравословни проблеми – споделете това с вашия лекар, за да създадете план за превенция и управление.

Задухът е сигнал от тялото ви. Понякога казва „забави темпото", но в други случаи крещи „потърси помощ сега". Научете се да разпознавате разликата и никога не се колебайте да потърсите медицинска консултация, когато нещо не ви се струва наред.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.