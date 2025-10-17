Пневмонията продължава да бъде сериозна здравна заплаха в съвременния свят. От 4,9 млн. смъртни случая в Европейския съюз през 2014 г., 118 300 се дължат на пневмония. Около 90% от тези смъртни случаи засягат хора на възраст над 65 години.

Въпреки че пневмонията е излечима и рядко води до смърт, тя остава особено опасна за определени рискови групи.

Какво представлява пневмонията и как се развива?

Пневмонията е белодробна инфекция, причинена от бактерии, вируси или гъбички. Когато патоген навлезе в белите дробове, алвеолите, малките въздушни торбички, отговорни за кислородния обмен, се запълват с течност. Това натрупване на течност причинява възпаление, което води до характерните симптоми на заболяването: кашлица, треска и затруднено дишане.

Снимка: Canva

Подобно на настинките и грипа, пневмонията често се разпространява чрез кашляне, кихане или докосване на заразени повърхности. Тя може също да се развие като усложнение на други инфекции, грипът например е честа причина за пневмония при възрастни.

Кои типове пневмония са най-опасни?

Медицинската наука разграничава няколко основни типа пневмония според причинителя и мястото на заразяване, пише Health.

Бактериална (пневмококова) пневмония се развива самостоятелно или след настинка или грип. Това е най-честият тип бактериална пневмония.

Вирусна пневмония е причинена от респираторни вируси като настинка, грип или „Ковид“. Обикновено протича по-кратко от бактериалната форма, но може да бъде също толкова опасна.

Гъбична пневмония засяга предимно хора с отслабена имунна система. Хора, изложени на големи количества замърсена почва или птичи изпражнения, също могат да развият този тип.

„Ходеща пневмония“ е по-лека форма, причинена от бактерия, при която пациентът може да продължи ежедневните си дейности.

Снимка: Canva

Внутреболнична пневмония (HAP) се развива в рамките на 48 часа след хоспитализация и може да бъде по-сериозна, тъй като бактериите може да са устойчиви на антибиотици, а пациентите вече имат отслабена имунна система.

Вентилаторно-асоциирана пневмония (VAP) засяга хора на изкуствена вентилация, развивайки се 48 часа след интубация. Това е причината, поради която много хора с ранни варианти на „Ковид“ умиратот пневмония.

Аспирационна пневмония възниква, когато някой вдишва храна, течност, повръщано или слюнка. По-вероятна е при хора с мозъчна травма, проблеми с преглъщането или при употреба на алкохол и наркотици.

Как пневмонията става смъртоносна?

„Вярно е, че пневмонията е по-тежка при много малки деца, бебета, или при по-възрастни хора, но определено може да засегне всеки“, обяснява д-р Бен Сингър, белодробен специалист от Northwestern Medicine, пред NBC News. „Това не означава, че перфектно здрави хора не могат да станат тежко болни при пневмония.“

Пневмонията може да стане фатална чрез няколко механизма:

Кислороден дефицит: когато въздушните торбички се запълнят с течност, кислородът не може ефективно да достигне до кръвта. В резултат останалото тяло, включително жизненоважни органи като бъбреците, черният дроб и сърцето, губят кислород и не могат да функционират правилно. Липсата на кислород може да увреди тези органи трайно.

Снимка: Canva

Бактериемия и сепсис: ако пневмонията се разпространи от белите дробове към кръвта и зарази други органи, може да възникне бактериемия, която води до опасно ниско кръвно налягане. Пневмонията е много честа причина за сепсис, състояние, при което тежка инфекция създава прекомерна реакция в тялото при опит да се справи с инфекцията, обяснява д-р Сингър. Тялото се опитва да убие инфекцията, но в резултат вреди на себе си. Възпалението в отговор на пневмонията може да доведе до септичен шок и увреждане на органите.

Бързо прогресиране: двете усложнения могат да настъпят изключително бързо. Когато белите дробове се провалят, това причинява синдром на остър респираторен дистрес (ARDS), който засяга тялото много бързо. Ниските нива на кислород могат да прогресират от минути до часове, а сепсисът може да стане опасен за живота за въпрос на часове. Други усложнения, като сърдечна аритмия, свързана с пневмония, могат да се появят много внезапно и неочаквано.

Рискови групи и фактори

Въпреки че тежък случай на пневмония може да стане смъртоносен при всеки, цялостното здраве на човек определя колко добре тялото му може да се справи със заболяването. Пневмонията е по-вероятно да бъде тежка или дори фатална при:

Снимка: Canva

Бебета, особено недоносени.

Възрастни над 65 години.

Хора с хронични заболявания, отслабващи имунната система.

Пушачи.

Хора с проблеми със злоупотреба с алкохол или вещества.

Хора, изложени на замърсители на околната среда, токсични изпарения и определени химикали.

Рисковете за бебетата и хората с определени хронични заболявания са по-високи заради начина, по който функционират техните имунни системи. Бебетата нямат напълно развити имунни системи, докато хората с отслабен имунитет и възрастните, имуннтата система е по-малко ефективна.

Симптоми на пневмония и признаци за тревога

Симптомите на пневмонията могат да варират от леки до тежки и често приличат на тези при настинка и грип, но продължават по-дълго. Те включват:

Гръдна болка при дишане или кашляне.

Объркване или промени в когнитеивните функции (при по-възрастни пациенти).

Кашлица, която може да произвежда храчки.

Умора.

Треска, изпотяване, втрисане.

По-ниска от нормалната телесна температура (при по-възрастни пациенти и тези с отслабена имунна система).

Гадене, повръщане, диария.

Задух.

Снимка: iStock

Потърсете спешна медицинска помощ при следните симптоми:

Синкави устни или нокти.

Гръдна болка.

Объркване заедно с дихателни симптоми.

Висока температура.

Задух.

Тежка мокра кашлица или влошаваща се кашлица.

Превенция: Ключът към защита

Всеки може да се разболее от пневмония, но има методи за намаляване на риска:

Редовно почистване на често докосвани повърхности.

Балансирана диета и редовни физически упражнения.

Управление на хронични заболявания като астма.

Правилно миене на ръцете.

Ограничаване на контакта с болни хора.

Покриване на устата и носа при кихане или кашляне.

Има ли ваксина срещу пневмония?

Съществуват ваксини, които помагат за предотвратяване на определени типове пневмония. Има два основни вида ваксини:

Ваксини срещу вируси, причиняващи пневмония - грип, „Ковид“ и респираторен синцитиален вирус (RSV).

Пневмококова ваксина - насочена към специфична бактерия, причиняваща повечето случаи на бактериална пневмония. През 2024 г. експерти препоръчват рутинната ваксинация да започва от 50-годишна възраст. Тази ваксина не се прилага ежегодно, но лекар може да препоръча бустер след началната доза.

Снимка: Canva

Важно е да се отбележи, че тези ваксини може да не предотвратят напълно пневмонията, но са доказали, че водят до по-малко сериозни усложнения, по-леки инфекции и по-кратки периоди на болест.

Пневмонията остава сериозно заболяване, което изисква внимание и навременна реакция. Ранното разпознаване на симптомите, незабавното търсене на медицинска помощ и превантивните мерки като ваксинация и здравословен начин на живот могат значително да намалят риска от тежки усложнения.

Ако пневмонията не бъде лекувана или бъде неадекватно лекувана, тя може да стане смъртоносна, дори при хора, които изглеждат напълно здрави.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.