Грипният сезон носи не само температура и кашлица, но и неочаквани усложнения като възпаление на ушите.

Много хора не осъзнават, че вирусните заболявания могат да засегнат слуховата система и да доведат до болезнени състояния като отит. Разбирането на тази връзка е от ключово значение за навременна реакция и предотвратяване на трайни увреждания на слуха.

Как грипът води до проблеми с ушите?

По време на грипна инфекция, Евстахиевите тръби, тесните канали, свързващи средното ухо с гърлото, могат да се подуят или запушат поради увеличена секреция на слуз и възпаление. Според експерти от Клиника "Ушни, носни и гърлени болести" на ВМА, това запушване създава условия за натрупване на течност в средното ухо, което представлява идеална среда за развитие на бактерии и инфекция на ушите.

Снимка: Canva

Доц. д-р Дончо Дончев от ВМА обяснява, че грипните вируси има специфична склонност да атакува най-малките кръвоносни съдове, които кръвоснабдяват средното и вътрешното ухо. Това често води до тромбози, разрушаване на съдовете и кръвоизливи в ушната кухин, състояние, известно като хеморагичен отит.

Типични симптоми на отит при грип

Възпалението на ушите, свързано с грипни инфекции, се проявява с характерни признаци, които не бива да се пренебрегват:

Силна болка в ухото , често изключително интензивна при хеморагичния отит.

Усещане за пълнота или запушеност в ухото.

Приглушен или намален слух.

Течаща течност или секреция от ухото.

Температура и раздразнителност , особено при деца.

Шум в ухото (тинитус).

Замаяност или проблеми с равновесието.

Според медицински проучвания, тези симптоми могат да се появят още в началния стадий на грипната инфекция, дори докато скритият период все още продължава.

Специфичната опасност на грипния отит

Острият отит е заболяване, което е изключително характерно за началото и края на грипните епидемии. Лекарите използват честотата на хеморагичните отити като индикатор за началото или края на грипна епидемия.

Коварството на това състояние се крие в потенциалното увреждане на слуховия нерв. Ако не се предприемат навременни мерки, това може да доведе до трайно намаление на слуха. Експертите подчертават, че първите 48-72 часа от загубата на слух са решаващи за успешното лечение и възстановяване.

Синусите и напрежението в ушите

Болките в ушите след настинка и грип често са резултат от възпалени синуси. Възпалените тъкани упражняват натиск върху слуховите канали, което засяга слуха и равновесието. Симптомите включват:

Снимка: Canva

Лицева болка или налягане.

Главоболие.

Намален обонятелен усет.

Усещане за пукане или пълнота в ушите.

Защо се появява временна загуба на слух при грип?

Когато сте болни от грип, запушването на Евстахиевите тръби или натрупването на течност в средното ухо прави трудно преминаването на звуковите вълни. Евстахиевата тръба, която в нормално състояние е изпълнена с въздух и помага за защита, вентилация и отвеждане на слуз от средното ухо, се блокира.

При блокиране на тръбата, лигавицата на средното ухо абсорбира заключения въздух, създавайки отрицателно налягане, което издърпва барабанната ципа навътре. В повечето случаи слухът се възстановява нормално в рамките на няколко дни, но понякога състоянието може да персистира.

Кога трябва да потърсите лекар?

Ако изпитвате следните симптоми по време на или след грип, е наложително да се консултирате с лекар-специалист по ушни, носни и гърлени болести:

Постоянна болка в ухото

Внезапна загуба на слух

Замаяност

Течност или кръв, изтичаща от ухото

Симптоми, които продължават повече от няколко дни

Времето е критично фактор – особено при засягане на слуховия нерв, където максимално бързата медицинска намеса може да предотврати трайни увреждания.

Превенция на ушните усложнения при грип

Предотвратяването на възпаление на ушите започва с превенция на самия грип:

Снимка: Canva

Основни мерки за профилактика:

Прием на витамин С и D за укрепване на имунната система.

Ваксинация срещу грип , дори да не осигурява 100% защита, значително намалява тежестта на симптомите.

Редовно миене на ръцете с течащ сапун и вода.

Поддържане на ушите топли и сухи при студени температури.

Балансирано хранене и редовна физическа активност за подобряване на кръвообращението.

Избягване на контакт с болни хора.

Ако вече сте заболели, деконгестантите могат да помогнат за намаляване на запушването. При усещане за "запушени" уши повече от няколко дни или при болка, незабавно се свържете с лекар за изключване на инфекция на ушите.

Лечение и възстановяване

Хеморагичният отит, по-характерен за възрастни пациенти (докато децата по-често развиват гнойни отити), обикновено отминава за около една седмица при адекватно лечение. Терапията включва:

Антибиотично лечение при бактериална инфекция.

Деконгестанти за облекчаване на запушването.

Обезболяващи средства за контрол на болката.

Лечение на съпътстващите симптоми като затруднено носно дишане.

Снимка: Canva

Почти винаги е необходимо антибиотично лечение за възстановяване на слуховия нерв и избягване на трайна загуба на слух.

Грипът и другите вирусни заболявания могат да имат сериозно въздействие върху ушите, водейки до болезнени състояния като отит.. Разпознаването на симптомите и навременната медицинска намеса са от първостепенно значение за запазване на слуховото здраве.

Не подценявайте болките в ушите по време на грип, консултирайте се с вашия лекар при първите признаци на болки в ушите. Помнете, че профилактиката чрез ваксинация, хигиена и здравословен начин на живот остава най-добрата защита срещу грипа и свързаните с него усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

