Грипният сезон носи не само температура и кашлица, но и неочаквани усложнения като възпаление на ушите.
Много хора не осъзнават, че вирусните заболявания могат да засегнат слуховата система и да доведат до болезнени състояния като отит. Разбирането на тази връзка е от ключово значение за навременна реакция и предотвратяване на трайни увреждания на слуха.
Как грипът води до проблеми с ушите?
По време на грипна инфекция, Евстахиевите тръби, тесните канали, свързващи средното ухо с гърлото, могат да се подуят или запушат поради увеличена секреция на слуз и възпаление. Според експерти от Клиника "Ушни, носни и гърлени болести" на ВМА, това запушване създава условия за натрупване на течност в средното ухо, което представлява идеална среда за развитие на бактерии и инфекция на ушите.
Доц. д-р Дончо Дончев от ВМА обяснява, че грипните вируси има специфична склонност да атакува най-малките кръвоносни съдове, които кръвоснабдяват средното и вътрешното ухо. Това често води до тромбози, разрушаване на съдовете и кръвоизливи в ушната кухин, състояние, известно като хеморагичен отит.
Типични симптоми на отит при грип
Възпалението на ушите, свързано с грипни инфекции, се проявява с характерни признаци, които не бива да се пренебрегват:
- Силна болка в ухото, често изключително интензивна при хеморагичния отит.
- Усещане за пълнота или запушеност в ухото.
- Приглушен или намален слух.
- Течаща течност или секреция от ухото.
- Температура и раздразнителност, особено при деца.
- Шум в ухото (тинитус).
- Замаяност или проблеми с равновесието.
Според медицински проучвания, тези симптоми могат да се появят още в началния стадий на грипната инфекция, дори докато скритият период все още продължава.
Специфичната опасност на грипния отит
Острият отит е заболяване, което е изключително характерно за началото и края на грипните епидемии. Лекарите използват честотата на хеморагичните отити като индикатор за началото или края на грипна епидемия.
Коварството на това състояние се крие в потенциалното увреждане на слуховия нерв. Ако не се предприемат навременни мерки, това може да доведе до трайно намаление на слуха. Експертите подчертават, че първите 48-72 часа от загубата на слух са решаващи за успешното лечение и възстановяване.
Синусите и напрежението в ушите
Болките в ушите след настинка и грип често са резултат от възпалени синуси. Възпалените тъкани упражняват натиск върху слуховите канали, което засяга слуха и равновесието. Симптомите включват:
- Лицева болка или налягане.
- Главоболие.
- Намален обонятелен усет.
- Усещане за пукане или пълнота в ушите.
Защо се появява временна загуба на слух при грип?
Когато сте болни от грип, запушването на Евстахиевите тръби или натрупването на течност в средното ухо прави трудно преминаването на звуковите вълни. Евстахиевата тръба, която в нормално състояние е изпълнена с въздух и помага за защита, вентилация и отвеждане на слуз от средното ухо, се блокира.
При блокиране на тръбата, лигавицата на средното ухо абсорбира заключения въздух, създавайки отрицателно налягане, което издърпва барабанната ципа навътре. В повечето случаи слухът се възстановява нормално в рамките на няколко дни, но понякога състоянието може да персистира.
Кога трябва да потърсите лекар?
Ако изпитвате следните симптоми по време на или след грип, е наложително да се консултирате с лекар-специалист по ушни, носни и гърлени болести:
- Постоянна болка в ухото
- Внезапна загуба на слух
- Замаяност
- Течност или кръв, изтичаща от ухото
- Симптоми, които продължават повече от няколко дни
Времето е критично фактор – особено при засягане на слуховия нерв, където максимално бързата медицинска намеса може да предотврати трайни увреждания.
Превенция на ушните усложнения при грип
Предотвратяването на възпаление на ушите започва с превенция на самия грип:
Основни мерки за профилактика:
- Прием на витамин С и D за укрепване на имунната система.
- Ваксинация срещу грип, дори да не осигурява 100% защита, значително намалява тежестта на симптомите.
- Редовно миене на ръцете с течащ сапун и вода.
- Поддържане на ушите топли и сухи при студени температури.
- Балансирано хранене и редовна физическа активност за подобряване на кръвообращението.
- Избягване на контакт с болни хора.
Ако вече сте заболели, деконгестантите могат да помогнат за намаляване на запушването. При усещане за "запушени" уши повече от няколко дни или при болка, незабавно се свържете с лекар за изключване на инфекция на ушите.
Лечение и възстановяване
Хеморагичният отит, по-характерен за възрастни пациенти (докато децата по-често развиват гнойни отити), обикновено отминава за около една седмица при адекватно лечение. Терапията включва:
- Антибиотично лечение при бактериална инфекция.
- Деконгестанти за облекчаване на запушването.
- Обезболяващи средства за контрол на болката.
- Лечение на съпътстващите симптоми като затруднено носно дишане.
Почти винаги е необходимо антибиотично лечение за възстановяване на слуховия нерв и избягване на трайна загуба на слух.
Грипът и другите вирусни заболявания могат да имат сериозно въздействие върху ушите, водейки до болезнени състояния като отит.. Разпознаването на симптомите и навременната медицинска намеса са от първостепенно значение за запазване на слуховото здраве.
Не подценявайте болките в ушите по време на грип, консултирайте се с вашия лекар при първите признаци на болки в ушите. Помнете, че профилактиката чрез ваксинация, хигиена и здравословен начин на живот остава най-добрата защита срещу грипа и свързаните с него усложнения.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
----------------------------------------------
Източници
- Lakeside Allergy ENT. „Може ли грипът да засегне ушите ви?“
- Walker Hearing Clinics. „Как грипният сезон може да засегне слуха ви: от инфекции до отит“
- Hearing Health Associates. „Как да предпазите ушите си по време на грипния сезон.“
- Военномедицинска академия. „Грипът и ушните усложнения – интервю с доц. д-р Дончо Дончев.