С настъпването на зимния сезон идва и годишната вълна от грип и настинки. Всички познаваме основните правила, като редовно миене на ръцете, прикриване с ръка на кашлица и кихане, избягване на докосване на лицето, проветряване на затворени помещения, почивка при симптоми и ваксина срещу грип.

Но как да не се разболеем от грип, когато вирусите са навсякъде? Според най-новите научни проучвания има няколко по-малко известни стратегии, които могат значително да намалят риска от зимни респираторни заболявания.

1. Влажността на въздуха е ключова за здравето ни

Добре известно е, че проветряването е важно за превенция на грип и настинка. Но това, което често пропускаме, е ролята на влажността на въздуха у дома.

Снимка: iStock

Защо сухият въздух благоприятства вирусите?

Според научни изследвания вирусите на грипа оцеляват по-дълго в сух въздух, което обяснява защо епидемиите достигат пик през зимата, когато отоплението изсушава домовете и работните пространства.

Ниската влажност води до следните проблеми:

Малките капчици от дишането ни се изпаряват още по-бързо и се превръщат в микроскопични частици, които остават във въздуха по-дълго и пътуват на по-големи разстояния.

Сухият въздух отслабва естествените защитни механизми на тялото, като изсушава защитната лигавица в очите, носа и гърлото.

Организмът по-трудно улавя и изчиства микробите , което увеличава риска от инфекция и забавя възстановяването.

Каква е оптималната влажност срещу вируси?

Експертите препоръчват поддържане на влажност на въздуха между 40 и 60% това прави средата по-негостоприемна за вирусите и помага на дихателните пътища да останат влажни и способни да се борят с инфекциите.

Макар проветряването да е важно, през зимата то често внася студен и сух въздух, който допълнително намалява влажността в помещението. Затова учените препоръчват балансиране на чистия въздух с правилно ниво на влажност.

Снимка: Canva

Най-ефективният начин за добавяне на влага във въздуха е използването на овлажнител за въздух с вградени контроли, които регулират нивата автоматично.

2. Митът за физическите упражнения и имунитета

Десетилетия наред смята, че интензивните тренировки временно потискат имунната система и увеличават риска от заболяване. Но през 2018 г. д-р Джон Кембъл от Университета в Бат опровергава това твърдение.

Тренировките всъщност засилват имунитета

Според изследването на д-р Кембъл физическите упражнения могат да повишат имунитета на организма.

"Когато правим интензивна физическа активност, броят на имунните клетки в кръвта временно се увеличава. След упражненията нивата падат под изходните стойности, което някога се смяташе за прозорец на инфекция," обяснява Кембъл. "Сега знаем, че тези имунни клетки не се губят. Вместо това те се преместват в тъкани, които са по-податливи на инфекция, като белите дробове, за да търсят патогени."

Какви тренировки са най-добри за имунната система?

Аеробни упражнения като бягане или бързо ходене са отлични за подобряване на циркулацията на имунните клетки.

Силови тренировки с тежести също играят роля, тъй като мускулната тъкан отделя протеини, които подкрепят имунната функция.

Комбинацията от двата типа упражнения осигурява най-добра и най-широка подкрепа за имунната система .

Снимка: Canva

3. Витамин D3 е по-важен от витамин C

Макар витамин C да може леко да съкрати продължителността на заболяването, съществуват малко доказателства, че може да ни предпази от разболяване.

От друга страна, витамин D3 за имунитет е доказано, че засилва защитните сили на организма.

Дефицитът на витамин D е проблем

Според данни 18% от възрастните на възраст 19-64 години имат дефицит на витамин D. Здравните служби препоръчва всеки да приема дневна добавка от 10 микрограма витамин D през по-тъмните месеци (октомври до март).

Разликата между витамин D2 и D3

Налични са два вида добавки с витамин D: витамин D2 и витамин D3. Ново проучване обаче установява, че приемането на витамин D2 може да понижи нивата на витамин D3 типа, който тялото използва за поддържане на имунната система.

Снимка: Canva

"Установихме, че хората, на които е даден витамин D2, имат спад в нивата на витамин D3, дори в сравнение с тези, които не приемат никакви добавки," обяснява Емили Браун, водещ изследовател в проучването от Университета на Съри.

Проф. Сюзан Ланам-Ню, съавтор на изследването, добавя: "Витамин D2 изглежда активира ензим в тялото, който ускорява разграждането на витамин D3. Проучвания показват също, че D3 активира полезни гени, които засилват антивирусната и антибактериалната защита, докато D2 няма същия ефект."

Препоръката е всеки в България да приема добавка с витамин D, като витамин D3 се смята за по-добрата опция.

4. Ваксината срещу грип не е само за възрастни хора

Често срещан мит е, че ваксината срещу грип е необходима само за възрастни хора или хора с тежки здравни проблеми. В действителност грипът може да засегне всеки.

Децата са най-големите разпространители

Децата са малки фабрики за микроби и са най-големите разпространители на грипа. Вирусът може да ги разболее сериозно, защото имунната им система все още се развива, а по-малките дихателни пътища ги правят по-уязвими към усложнения като бронхит и пневмония.

Всъщност децата под 5 години имат едни от най-високите нива на хоспитализации, свързани с грип.

Разширяване на ваксинационната програма

Поради тези причини правителствата в много страни препоръчват ваксина срещу грип за всички деца на възраст над 2 години. През 2025 г. програмата е разширена, така че 2- и 3-годишни деца да могат да се ваксинират и в общински аптеки, което улеснява семействата.

Много хора също не осъзнават, че като възрастни все още могат да се ваксинират срещу грип, дори и да не са в рискова група.

Снимка: Canva

Превенцията изисква холистичен подход

Как да не се разболеем от грип тази зима? Отговорът е в комбинацията от познати и по-малко известни стратегии:

Поддържайте влажност у дома между 40-60%

Редовно се упражнявайте – аеробни и силови тренировки

Приемайте витамин D3 , особено през зимните месеци

Ваксинирайте се и децата си срещу грип

Тези научно доказани методи за здраве през зимния сезон могат значително да намалят риска от респираторни инфекции и да подсилят имунитета ви и на вашето семейство.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници: