В сезона на настинките и грипа: Най-малките деца носят най-много вируси

Забравете за красивата есен с цветните листа. Всеки родител знае, че истинските признаци на този сезон са децата с кашлица, кихане и хрема.

Есента бележи началото на сезона на респираторните вируси, когато настинки, грип и други бактерии започват да циркулират – особено сред най-малките.

Неотдавнашно проучване потвърждава това, което много семейства знаят от личен опит – най-малките деца са носители на най-много микроби.

Децата в предучилищна възраст и в началното училище показват най-високи нива на откриване на вируси в сравнение с по-големите ученици, според проучване, публикувано в списанието Pediatrics.

Снимка: iStock

„Малките деца могат да се заразят с до 10 респираторни вируса годишно, тъй като имунната им система се сблъсква с различни инфекции за първи път“, казва д-р Дженифър Голдман, педиатър в болницата Children’s Mercy в Канзас Сити, пред авторитетното издание AP.

По-малките деца са по-податливи на зараза с вируса

Д-р Голдман и нейните колеги анализират назални проби и доклади за симптоми от повече от 800 ученици и служители в голям училищен район в продължение на половин година.

Те установяват, че като цяло при повече от 85% от всички участници е открит поне един респираторен вирус през този период, а повече от 80% имат епизод на остро респираторно заболяване – макар и не непременно по едно и също време.

По-показателно е, че при 92% от децата в предучилищна възраст и учениците в началното училище е открит вирус, в сравнение с около 86% от учениците в средното училище, около 77% от учениците в гимназията.

Проучването установява, че децата в предучилищна възраст, на възраст от 3 до 5 години, имат и най-високия процент на действителни заболявания.

Повечето от вирусите са от вида, който причинява обикновена настинка, включително риновирус, който е открит при 65% от участниците, и видове сезонни коронавируси, открити при около 30%. Вирусът, който причинява COVID-19, е открит при около 15% от изследваните.

В България ни атакува букет от шест вируса

Букет от шест различни респираторни вируса ни атакуват в момента. Според д-р Гергана Николова, в момента циркулират множество респираторни вируси.

Сред тях са не само грипът и „Ковид“, но и респираторно-синцитиален вирус (РСВ) и различни аденовируси, пише btvnovinite.

„Има Респираторно-синцитиален вирус (РСВ), има аденовируси, има доста COVID, както и вече се появиха първите случаи на грип, но те ще бъдат единични – има време до декември, когато ще бъде масивната инвазия.

Затова и казваме, че сега е времето да се ваксинираме – октомври е времето, когато трябва да поставим противогрипните ваксини, за да може да посрещнем вирусите с много силна защита“, коментира д-р Николова.

Проучването потвърждава опита на педиатрите

Новото проучване потвърждава и реалния опит на педиатрите, които вече са родители. Д-р Никол Торес от Университета на Маями споделя: „Мога да кажа това за моите собствени деца, които сега са тийнейджъри – те бяха по-болни, когато бяха по-малки”.

Проучването съвпада и с по-стари изследвания, които установяват, че малките деца играят ключова роля в разпространението на респираторни вируси в домашни условия.

Снимка: iStock

Изследване от 2015 г. проследява 26 домакинства в продължение на една година, като на всички членове на семейството се взимат назални проби всяка седмица. Проучването установява, че при децата под 5-годишна възраст е открит вирус през половината от седмиците в годината.

„А ако живеете в домакинство с няколко деца, този процент става още по-висок, така че може да изглежда, че някой винаги е болен“, коментират лекарите.

Как да предотвратим заболяването – или поне да се опитаме

Предотвратяването на заболявания при децата в училище или у дома може да бъде трудно, признават експертите.

Важно е да сте в крак с ваксинациите срещу COVID-19 и грип, напомнят те. Също така е важно честото миене на ръце, да се научите да покривате устата и носа си с ръка, както и да не докосвате очите, носа и устата си.

Почистването и дезинфекцията на често докосваните повърхности и предмети, както и осигуряването на свеж въздух, също са от ключово значение.

Когато малките се разболеят, най-доброто лечение често е поддържаща грижа, като допълнителни течности и почивка. В сериозни случаи лекарите могат да препоръчат лекарства за понижаване на температурата или антивирусни лекарства.

Въпреки това, може да отнеме няколко седмици, докато продължителните симптоми като кашлица изчезнат напълно. Дотогава детето може да се разболее отново.