Есента дойде, а с нея и сезонът на вирусите. Според д-р Гергана Николова, в момента циркулират множество респираторни вируси. Сред тях са не само грипът и „Ковид“, но и Респираторно-синцитиален вирус (РСВ) и различни аденовируси, съобщава btvnovinite.

Респираторният синцитиален вирус представлява една от най-честите причини за респираторни инфекции при деца и възрастни хора. Въпреки че за повечето хора заболяването протича леко, за определени рискови групи този вирус може да доведе до сериозни усложнения и дори животозастрашаващи състояния.

Снимка: Canva

Всяка година в Европейския съюз синцитиален вирус е причина за хоспитализирането на приблизително 213 000 деца на възраст под пет години. Вирусът причинява около 20 000 смъртни случая при хора над 60-годишна възраст ежегодно в ЕС.

Какво представлява респираторният синцитиален вирус?

Респираторният синцитиален вирус, известен още като РСВ, е често срещан респираторен патоген, който причинява симптоми, напомнящи обикновена настинка. При повечето заразени хора възстановяването настъпва в рамките на една седмица, без да е необходимо специализирано медицинско лечение. Този вирус обаче може да бъде изключително опасен за бебета на възраст под шест месеца, възрастни хора над 65 години и лица с компрометирана имунна система.

РСВ засяга дихателните пътища и белите дробове, като е високо заразен и се разпространява изключително лесно между хората. Почти всички деца се заразяват с РСВ поне веднъж до навършване на двегодишна възраст.

Снимка: Canva

Важно е да се отбележи, че преболедуването на инфекцията не осигурява дългосрочен имунитет, поради което човек може да се заразява многократно през живота си, пише Европейският ваксинационен портал.

Симптоми на респираторния синцитиален вирус

Клиничната картина при РСВ варира значително в зависимост от възрастта на пациента и неговото здравословно състояние.

Най-честите симптоми при заболяването включват:

кашлица;

кихане;

повишена телесна температура;

хрема;

хрипове при дишане.

Тези прояви наподобяват симптомите на обикновена настинка, което понякога затруднява ранната диагностика.

Снимка: Canva

При бебетата клиничната картина може да бъде по-атипична и по-тревожна. Заразените кърмачета често стават раздразнителни и показват намален апетит към храна. Родителите могат да забележат промени в начина на дишане на детето, включително появата на апнея, временно спиране на дишането, което е особено характерно по време на сън.

Раздразнителност

Намален апетит

Промени в начина на дишане

Апнея (спиране на дишането по време на сън)

Учестено дишане

Затруднено преглъщане

Симптомите се появяват 2 до 8 дни след заразяването. Децата на възраст под пет години могат да развият учестено дишане и затруднено преглъщане, а в тежки случаи е възможно развитието на сепсис.

При възрастните пациенти симптомите често включват:

възпалено гърло;

главоболие;

запушване на носа и изразена умора.

Тези прояви обикновено се появяват два до осем дни след заразяването с вируса.

Усложнения при респираторния синцитиален вирус инфекция

Въпреки че по-голямата част от случаите на респираторния синцитиален вирус протичат леко, вирусът може да влоши съществуващи медицински състояния и да предизвика сериозни усложнения.

Снимка: Canva

При тежка инфекция често се развива бронхиолит, възпаление на малките дихателни пътища в белите дробове. Друго често усложнение е пневмонията, представляваща инфекция на белодробната тъкан, която може да бъде животозастрашаваща при малки деца и възрастни хора.

При кърмачетата и малките деца признаците на тежка РСВ инфекция, изискващи спешна медицинска помощ, са свързани главно със затрудненото дишане. Ускореното плитко дишане, разширяването на ноздрите при вдишване и шумното дишане са тревожни сигнали. Паузите в дишането и хлътването на гръдния кош при опит за въздушен прием също налагат незабавна медицинска намеса.

Пациентите в напреднала възраст с респираторния синцитиален вирус често изпитват влошаване на хронични състояния като ХОББ и сърдечно-съдови заболявания.

Как се разпространява вирусът?

Респираторният синцитиален вирус се предава от човек на човек чрез микроскопични частици и капчици, които се отделят във въздуха. Когато заразен човек диша, говори, кашля или киха, той освобождава вирусни частици в околната среда. Близкият физически контакт, като целувките между родители и деца, също представлява рисков фактор за предаване на инфекцията.

Снимка: iStock

Вторичен механизъм на разпространение е чрез докосване на контаминирани повърхности. Респираторния синцитиален вирус може да оцелее на повърхности няколко часа, а на немити ръце - от 30 до 60 минути.

Има ли ваксина за респираторния синцитиален вирус?

През 2023 година Европейският съюз одобри първата ваксина срещу респираторния синцитиален вирус, подходяща за защита на кърмачета до шестмесечна възраст. Наред с това са одобрени и две ваксини, предназначени специално за възрастни хора. Когато ваксината се прилага на майката по време на бременност между 28-ма и 36-та гестационна седмица, антителата преминават през плацентата към плода.

Този подход осигурява пасивна имунизация на новороденото, като го предпазва до шест месеца след раждането. Ваксинацията на бременни жени е препоръчителна, тъй като осигурява най-висока степен на защита за най-уязвимата възрастова група. За възрастни хора на 75 и повече години, както и за лица над 60 години с рискови фактори, също се препоръчва имунизация.

Лечение на респираторния синцитиален вирус инфекция

Повечето леки случаи на респираторен синцитиален вирус не изискват специфично медицинско лечение, тъй като организмът се справя самостоятелно за няколко дни. Основният подход при леко протичащи инфекции включва достатъчно почивка и обилно приемане на течности. Обикновено възстановяването настъпва в рамките на около десет дни от началото на симптомите.

При бебета на възраст под шест месеца може да се наложи болнична хоспитализация за наблюдение на дишането и контрол на нивата на кислород в кръвта. Лекуването в домашни условия на бебета включва осигуряване на добра хидратация чрез честа употреба на малки количества течности.

Снимка: Canva

При повишена температура може да се приложи парацетамол или ибупрофен в дози, препоръчани според възрастта на детето.

Антибиотиците не са ефективни срещу респираторния синцитиален вирус, тъй като това е вирусна инфекция. При тежките случаи болничното лечение може да включва поддържащи грижи, кислородна терапия и подпомагане на дишането.

Специфичните лечения за възникнали усложнения като бронхиолит или пневмония се определят индивидуално според състоянието на пациента.

Респираторният синцитиален вирус представлява значителен здравен проблем, особено за най-уязвимите възрастови групи. Въпреки че повечето случаи протичат леко и не изискват специализирано лечение, потенциалът за сериозни усложнения не трябва да се подценява. Появата на нови ваксини и възможности за профилактика предлага надежда за намаляване на тежестта на заболяването в рисковите групи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.