Учени от Endeavor Health и Северозападния университет в САЩ разработват иновативен инструмент на базата на изкуствен интелект, който помага на лекарите да разпознават една от най-опасните белодробни болести при критично болни пациенти.

Новата технология вече показва 93% точност при идентифициране на исторически случаи и скоро ще бъде тествана с реални пациенти, съобщава Medical Xpress.

Какво е острият респираторен дистрес синдром?

Острият респираторен дистрес синдром е тежко състояние, при което белите дробове се възпаляват много по-силно от обичайна инфекция. Това възпаление причинява сериозни щети, довеждайки до изтичане на течност от други части на белия дроб в дихателните мехурчета. Заради тази течност пациентите не могат да получат достатъчно кислород в кръвта си.

Снимка: Canva

„Това е като давене на сухо място, където собствената имунна система на тялото пълни белите дробове с течност“, обяснява д-р Къртис Вайс, белодробен специалист от Endeavor Health и съ-ръководител на интензивните грижи.

Защо е толкова опасен?

Острият респираторен дистрес синдром има изключително висока смъртност, до 46% от пациентите умират от това състояние. При тези, които оцеляват, често остават трайни белези в белите дробове или когнитивни нарушения поради продължителната липса на кислород.

Синдромът може да бъде предизвикан от различни медицински състояния, но най-често се среща при критично болни хора със сепсис или пневмония. Острият респираторен дистрес синдром е и основна причина за смърт при пациенти с COVID-19.

„По време на първата година от пандемията имахме иначе здравословно изглеждащи 20-годишни и 30-годишни, които умираха от остър респираторен дистрес синдром в резултат от тежък COVID“, споделя д-р Вайс, който работи по този проблем от 2018 година.

Проблемът с диагностицирането

Една от най-големите трудности при острият респираторен дистрес синдром е, че често не се диагностицира навреме. Това се случва по две основни причини: синдромът има много възможни причини и лесно се бърка с други състояния.

За да диагностицират острият респираторен дистрес синдром, лекарите трябва да наблюдават много фактори едновременно, нива на кислород, рентгенови снимки на гърдите и дали пациентът има друго състояние като сепсис или пневмония, което е известно, че предизвиква състоянието.

Снимка: Canva

„Хипотезата ми е, че една от причините за недостатъчното разпознаване е, че лекарят не интегрира тези различни части от диагнозата“, казва д-р Вайс.

Лекарите в интензивните отделения са под „информационна претовареност“ от десетки критично болни пациенти всеки ден, така че не е изненада, че идеалната буря от фактори за острия респираторен дистрес синдром може да бъде пропусната дори от най-компетентните лекари.

Как работи новата технология?

За разлика от генеративния изкуствен интелект като ChatGPT, този инструмент не може да създава нова информация или да си измисли данни, които не са реални. Вместо това той анализира информацията, която вече е налична на лекарите в медицинските досиета на пациентите, лабораторни резултати и образни изследвания.

Крайният резултат е автоматизирана система за преглед, която следи за признаци и симптоми на остър респираторен дистрес синдром при пациентите. Системата няма да диагностицира пациентите със състоянието самостоятелно, а ще уведоми лекарите, че техните пациенти може да страдат от това състояние, и ще предложи да разгледат случая от този ъгъл.

Защо точната диагноза е критична?

Знанието, че острият респираторен дистрес синдром е причината за проблемите с белите дробове, може значително да промени начина, по който се лекуват пациентите.

Д-р Вайс дава примера с конгестивната сърдечна недостатъчност, която се проявява много подобно на остър респираторен дистрес синдром. И двете състояния могат да причинят натрупване на течност в белите дробове, но при сърдечната недостатъчност течността идва от неспособността на сърцето да изпомпва кръв ефективно, а не от възпаление на белите дробове.

Ако течността в белите дробове на пациента го прави неспособен да диша, лекарят може да го постави на вентилатор. Специфичната работа на вентилатора обаче е различна за конгестивна сърдечна недостатъчност и тежкото белодробно състояние.

Освен това изследванията показват, че поставянето на човек с остър респираторен дистрес синдром по стомах помага на белите му дробове да се освободят от течността по-добре. При пациенти с конгестивна сърдечна недостатъчност този вид поза може да натовари прекалено много сърцето.

Резултати и бъдещи планове

Засега инструментът е тестван само върху медицински случаи, които вече са били разрешени, пациенти, които са дошли болни и са били диагностицирани с остър респираторен дистрес синдром. Инструментът положително идентифицира 93% от случаите, с фалшиво положителни резултати само в 17% от времето.

Снимка: iStock

Екипът казва, че може да настрои инструмента да има по-малко фалшиви аларми, но предвид тежестта на състоянието, те предпочитат да маркира пациенти, които са в безопасност, отколкото да пропусне пациенти, които не са.

„По-скоро бих лекувал всички пациенти с остър респираторен дистрес синдром и после още няколко други, които може да нямат състоянието, отколкото да не лекувам определена част от пациентите, които действително го имат“, обяснява д-р Вайс. „Опитваме се да решим проблема с недостатъчното разпознаване на синдрома.“

Следващата стъпка за екипа е да види дали може да идентифицира остър респираторен дистрес синдром при пациенти, които в момента са в болницата, по същество предсказвайки диагнозата преди да бъде поставена от лекар.

Този технологичен пробив може да доведе до спасяване на хиляди животи чрез по-ранна и точна диагноза на един от най-опасните белодробни синдроми. Във време, когато медицинските специалисти са изправени пред все по-голяма информационна претовареност, изкуственият интелект може да стане ценен съюзник в борбата за спасяване на човешки животи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.