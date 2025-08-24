Нов медикамент дава надежда на хора с рядкото заболяване бронхиектазии

За първи път хората с бронхиектазии ще имат възможност за лечение. Одобрен е първият първия медикамент, предназначен специално за лечение на бронхиектазии без кистозна фиброза. Това е хронично състояние, което уврежда белите дробове (трайно разширяване на бронхите) и затруднява отстраняването на слузта.

Лекарството ще се предлага под търговското име Brinsupri, съобщават от фармацевтичната компания производител, пише medicalexpress.

„Одобрението на първото в историята лечение за бронхиектазии без кистозна фиброза е исторически момент за пациентите и за специалистите“, коментира д-р Мартина Фламер, главен медицински директор на компанията.

Как действа новото лекарство?

Новият медикамент действа чрез блокиране на ензим, наречен DPP1 и така намалява неутрофилното възпаление – един от основните механизми, лежащи в основата на заболяването.

Одобрението е в резултат на клинично изпитване фаза 3, проведено през миналата година.

„За първи път разполагаме с терапия, която директно таргетира неутрофилното възпаление и атакува коренната причина за обострянията при бронхиектазиите. Въз основа на силата на данните и наблюдавания ефект при пациентите вярвам, че това може да се превърне в новия стандарт на лечение“, твърди пулмологът д-р Дорийн Адрицо-Харис.

Какво представлява бронхиектазната болест?

Бронхиектазната болест е състояние, при което бронхите на белите дробове са трайно увредени, разширени и удебелени. Тези увредени дихателни пътища позволяват на бактерии и слуз да се натрупват и събират в белите дробове. Това води до чести инфекции и запушвания на дихателните пътища. За бронхиектазиите за момента няма лек, но тя е овладяема, пише healthline.

Образуванията трябва да се лекуват бързо, за да се поддържа притокът на кислород към останалата част от тялото и да се предотврати по-нататъшно увреждане на белите дробове.

Какви са симптомите на бронхиектазната болест?

Симптомите на бронхиектазии могат да се развият след месеци или дори години. Някои типични симптоми включват:

Хронична ежедневна кашлица

Кашляне на кръв

Нетипични звуци или хрипове в гърдите при дишане

Задух

Болка в гърдите

Кашляне на големи количества гъста слуз всеки ден

Загуба на тегло

Умора

Промяна в структурата на ноктите на ръцете и краката

Чести респираторни инфекции

Причини за бронхиектазиите?

Всяко белодробно увреждане може да причини бронхиектазии. Има две основни категории на това състояние:

Кистозна фиброза. Този тип е свързан с наличието на КФ и е генетично състояние, което причинява атипично производство на слуз. КФ засяга белите дробове и други органи, като панкреаса и черния дроб. Това води до повтарящи се инфекции в белите дробове и може да причини бронхиектазии.

Снимка: Canva

Некистозна бронхиектаза. Този тип не е свързан с КФ. Най-често срещаните известни състояния, които могат да доведат до не-КФ бронхиектазии, включват:

Предишни тежки респираторни инфекции, като пневмония или туберкулоза

Алергична бронхопулмонална аспергилоза (АБРА)

Първична цилиарна дискинезия

Първичен или вторичен имунодефицит

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Тежка астма

Рисковите фактори за развитие на бронхиектаза?

Рискът от развитие на бронхиектазии се увеличава с възрастта, въпреки че по-младите хора също могат да я имат. Жените са в по-рискова група в сравнение с мъжете. Други здравословни състояния, които могат да ви изложат на риск от бронхиектазии, включват:

Атипично функционираща имунна система

Повтарящо се вдишване на неща като храна или напитки

Възпалително заболяване на червата

Автоимунни заболявания като ХИВ

ХОББ

Алергична аспергилоза, която е алергична белодробна реакция към гъбички

Белодробни инфекции, като коклюш, пневмония или туберкулоза

Видове лечение на бронхиектазии?

Като цяло няма лечение за бронхиектазии, но е важно да се овладее състоянието. Основната цел на лечението е да се поддържат инфекциите и бронхиалните секрети под контрол. Най-често срещаните възможности за лечение на бронхиектазии включват:

Физиотерапия на гръдния кош – вид физиотерапия на гръдния кош, при която високочестотна трептяща жилетка за гръдна стена помага за изчистването на белите дробове от слузта. Жилетката нежно компресира и освобождава гръдния кош, създавайки същия ефект като кашлицата. Това измества слузта от стените на бронхите.

Снимка: iStock

Операция – ако има кървене в белия дроб или ако бронхиектазиите са само в едната част на белия дроб, може да се наложи операция за отстраняване на засегнатата област.

Дрениране на секрети –друга част от ежедневното лечение включва дренаж на бронхиалните секрети.

Лечение на основни заболявания – ако състояния като имунни нарушения или ХОББ причиняват бронхиектазиите, вашият лекар ще лекува и тези състояния.

Промени в начина на живот – упражнения, здравословно хранене и пиене на много вода могат да помогнат за подобряване на симптомите на бронхиектазии.

Каква е перспективата за хора с бронхиектазии?

Перспективата за хора с бронхиектазии зависи от тежестта на състоянието и от причината за него. Докато тежката бронхиектазии може да бъде фатална, тези без кистозна фиброза обикновено имат добри перспективи с лечение.

Ранната диагноза е важна, за да може да започне лечението и да се предотврати допълнително увреждане на белите дробове.