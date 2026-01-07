В разгара на активния грипен сезон все повече хора се сблъскват със симптоми като висока температура, отпадналост и болки в тялото. Но не всеки грип протича еднакво. В България, както и в цяла Европа, циркулират основно два типа грипни вируси, грип А и грип Б, които често се възприемат като сходни, но крият различни рискове за здравето.

Разликата между грип А и Б е от ключово значение за разбирането на потенциалните здравни рискове и ефективността на превенцията. Докато и двата типа вируси причиняват сходни симптоми, тяхното въздействие върху общественото здраве, способността им да мутират и потенциалът да предизвикат пандемии се различават значително.

Основни характеристики на грип А и грип Б

Снимка: Canva

Какво представляват грипните вируси?

Грип А и грип Б са двата основни типа вируси на инфлуенца, които циркулират сред хората. Според проучвания, публикувани в World Journal of Clinical Pediatrics, грип А е отговорен за около 75% от всички случаи на грип, докато грип Б причинява останалите 25%.

Ключовата разлика е в това, че грип А може да заразява както хора, така и животни, като птици, свине, кучета, котки, прилепи, крави и коне. Тази способност да преминава между видовете позволява на вируса да се променя често и да формира нови щамове. От друга страна, грип Б засяга единствено хора и не се разпространява сред животни, което води до по-бавна мутация и по-малко нови вариации на вируса.

Сезонност на разпространението

Сезонните модели показват, че грип А обикновено се появява по-рано през грипния сезон, достигайки пик през есента и ранната зима. Грип Б се проявява по-късно, като пикът му е около март.

Симптоми грип А срещу симптоми грип Б

Общи симптоми

И двата типа грип споделят редица симптоми, включително:

Внезапно начало на треска;

Втрисане;

Болки в тялото;

Умора и отпадналост;

Кашлица;

Болно гърло;

Хрема или запушен нос;

Главоболие.

Повечето хора преживяват леко до умерено заболяване, макар че в някои случаи грипът може да стане тежък.

Различия в симптомите

Въпреки сходството, има и някои клинични различия между грип А и грип Б:

Болки в тялото : При грип А болките могат да бъдат особено тежки.

Мускулни болки : По-чести при грип Б.

Стомашно-чревни симптоми : Гадене, повръщане и диария са по-редки при грип А, но често се срещат при грип Б, особено при деца.

Фебрилни гърчове при деца : По-чести при грип Б.

Ушни инфекции : По-често усложнение при грип А.

Според експертите от World Journal of Clinical Pediatrics, грип А е по-разпространен при деца под 2 години, докато грип Б е по-чест при деца под 4 години.

Снимка: Canva

Тежест на заболяването и усложнения

Кой грип е по-опасен?

И грип А, и грип Б могат да доведат до животозастрашаващи усложнения като пневмония, но грип А обикновено е по-тежък. Високорисковите групи включват:

Възрастни хора;

Малки деца;

Бременни жени;

Хора с отслабена имунна система;

Лица с хронични заболявания.

Грип Б също може да доведе до сериозни усложнения, особено при деца под пет години, но общата тежест на заболяването е по-ниска в сравнение с грип А.

Потенциал за епидемии и пандемии

Една от най-значимите разлики е, че грип А е много по-склонен да причини пандемии. Епидемия е огнище на болест, засягащо много хора в конкретен регион, докато пандемия се разпространява глобално в множество страни или континенти.

Грип А мутира значително по-бързо и може да се предава от животни на хора, създавайки нови щамове с пандемичен потенциал. Според изследванията, грип Б мутира пет пъти по-бавно от грип А, засяга само хора и затова вероятността да причини пандемия е много по-ниска.

Как се разпространяват грипните вируси?

И двата типа грип се разпространяват по идентичен начин – чрез респираторни капчици, когато заразен човек кашля, кихне или говори. Можете да се заразите, като вдишате тези капчици или като докоснете повърхности със вируса и след това докоснете устата, носа или очите си.

Хората с грип могат да разпространяват вируса един ден преди появата на симптомите и 5-7 дни след това. Най-заразителни сте през първите три дни. Възможно е да предавате вируса дори без да имате симптоми.

Снимка: Canva

Диагностика на грип А и грип Б

Лекарите обикновено диагностицират грипа въз основа на симптомите, но тестването е важно за хора с висок риск, за да се насочи лечението или при епидемични огнища.

Методите за диагностика включват:

Бързи антигенни тестове : Предоставят резултати за 15-30 минути и могат да разграничат грип А от грип Б

PCR тест : Резултатите отнемат часове или дни, но могат да потвърдят бързите тестове и да разграничат подтиповете на грип А

Превенция на грип: Ваксинация и мерки

Превенцията и на двата типа грип включва сходни стъпки:

Направете годишната грипна ваксина до ноември – това е най-ефективната превантивна мярка.

Мийте ръцете си често със сапун и вода.

Поддържайте разстояние при разговор, когато е възможно.

Избягвайте близък контакт с болни хора.

Носете маска на претъпкани места.

Покривайте устата си, когато кашляте или кихате.

Грипната ваксина се актуализира всяка година, за да покрие най-разпространените щамове, включително варианти на грип А и грип Б.

Лечение на грип А и грип Б

И двата типа грип обикновено отзвучават в рамките на няколко седмици с поддържаща грижа, като почивка, хидратация, домашни средства и безрецептурни лекарства.

Лекарите могат да предпишат антивирусни медикаменти. Те действат най-добре, когато се приемат в рамките на 48 часа след появата на симптомите, за да се съкрати продължителността на заболяването и да се предотвратят усложнения.

Можете ли да имате едновременно грип А и грип Б?

Да, възможно е да се заразите и с грип А, и с грип Б, макар че е рядко двата вируса да циркулират на едно и също място едновременно. Заболяването от грип А не ви прави по-склонни или по-устойчиви към грип Б.

Кога да потърсите медицинска помощ?

Свържете се с личния си лекар, ако:

Имате треска, която продължава повече от три дни.

Изпитвате лека до умерена дехидратация (сухота в устата, намалено уриниране).

Симптомите не се подобряват след няколко дни.

Имате притеснения относно съществуващи здравословни проблеми.

Снимка: Canva

Посетете спешна помощ при:

Постоянна висока температура – над 39,4°C при възрастни или 38,9°C при деца.

Тежки болки в тялото или умора.

Повръщане или диария, които не се подобряват.

Влошаване на симптомите след първоначално подобрение.

Разликата между грип А и Б е важна за разбирането на здравните рискове през грипния сезон. Докато и двата типа причиняват сходни симптоми, грип А е по-разпространен, по-тежък и има значително по-висок потенциал да предизвика пандемии поради способността си да заразява животни и да мутира бързо. Грип Б, въпреки че по-рядък, също може да бъде сериозен, особено при деца.

Ваксинацията остава най-ефективната превантивна мярка срещу и двата типа грип. Консултирайте се с Вашия лекар относно годишната грипна ваксина и следвайте препоръките за хигиена и социална дистанция, за да защитите себе си и близките си през грипния сезон.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------------------

Източници