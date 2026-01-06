Супергрипът официално е в България. Това обяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова в предаването „Тази сутрин". Според експерта вариантът на грип А (H3N2), който вече води до висока заболеваемост в САЩ и Западна Европа, постепенно доминира и у нас.

За периода от 29 септември до 21 декември 2025 година от изследвани 958 проби в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания към НЦЗПБ, в 10,8% (103 проби) са доказани грипни вируси тип А, с преобладаващ тип A (H3N2).

„95% от изпратените ни щамове са от него, той много бързо завзе пространството и започна да доминира", обясни проф. Христова. Изследвани са 23 проби, при 20 е доказан H3N2. Пробите са от цялата страна и от малки деца, и от възрастни.

Снимка: btvnovinite.bg

Какво представлява грип щам H3N2

Грипът H3N2 е подтип на вируса на инфлуенца тип А, който за първи път се появява през 1968 година и оттогава циркулира сезонно, според проучване публикувано в American Journal of Public Health.

Историческите данни показват, че сезоните, в които доминира H3N2, често са по-тежки. Между 2003 и 2013 година трите грипни сезона, доминирани от H3N2 щамове, са имали най-високите нива на смъртност в сравнение с другите години (с изключение на пандемията от H1N1 през 2009).

Всяка година Световната здравна организация (СЗО) избира щамовете на грипа, които да бъдат включени в годишната противогрипна ваксина. Тези щамове се избират над шест месеца преди началото на грипния сезон, тъй като е необходимо време за производство, тестване на безопасност и подготовка за дистрибуция.

Какво очакват експертите за януари 2026

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев предупреди, че пикът на епидемията се очаква през януари, цитиран от bTV новините.

Снимка: btvnovinite.bg

„Януари и февруари това ще бъде основната патология", допълни проф. Христова. Тя апелира хората, които не се чувстват добре, да си останат вкъщи, за да се ограничи разпространението.

Симптоми на супергрип: Как да разпознаете инфекцията

Грипът започва остро и рязко влошава общото състояние. Проф. Христова обясни, че първите симптоми на супергрип включват:

Висока температура (обикновено над 38-39°C)

Силни болки в ставите и мускулите

Главоболие

Дразнене в гърлото и отпадналост (за разлика от обикновената настинка, грипът НЕ започва с хрема и кашлица)

Обща изтощеност и липса на апетит

Кашлица (може да продължи до три седмици)

Според Европейските центровете за контрол и превенция на заболяванията инфекцията с H3N2 вирус обикновено продължава между пет и седем дни, но кашлицата може да персистира до три седмици след началото на заболяването.

Снимка: iStock

Важно: Ден преди да се разболеем сме най-заразни, предупреди проф. Христова.

Усложнения при грип - кога да се тревожим

Усложненията от грипа могат да бъдат сериозни и дори смъртоносни. Те включват:

Вирусна пневмония (белодробна инфекция).

Менингит (възпаление на мозъчните обвивки).

Енцефалит.

Остър респираторен дистрес синдром (ARDS).

Миокардит (възпаление на сърдечния мускул).

Сепсис (системна реакция на инфекция).

Кои са в рискова група

Определени групи хора са с по-висок риск от развитие на усложнения:

Деца под 5-годишна възраст (особено под 2 години)

Възрастни хора над 65 години

Бременни жени

Хора с хронични заболявания (астма, диабет, сърдечни заболявания, отслабена имунна система, неврологични състояния)

Как да се предпазим от супергрипа

Медицинските експерти препоръчват следните мерки за предпазване:

Ежедневна профилактика:

Проветряване на помещенията - отваряйте прозорци за свеж въздух при срещи на закрито.

Редовно миене на ръцете с топла вода и сапун.

Почистване на повърхности - особено тези, които се докосват често (дръжки, клавиатури, телефони).

Подсилване на имунитета с витамин D, цинк, селен, топли течности и дезинфекция на гърлото.

Снимка: БГНЕС

Ваксинация: Годишната противогрипна ваксина може да намали риска от заболяване. Проф. Христова отбеляза, че ваксините са свършили своята работа и това е най-доброто, което може да се направи като профилактика, но тяхната ефикасност понякога намалява спрямо променения вирус.

Специални съвети за родители: Проф. Христова съветва родителите с малки деца да оставят малчуганите вкъщи в пика на грипа, ако има кой да ги гледа, или да подсилят имунитета с витамини и пробиотици.

Лечение на супергрип: Какво да правим при заболяване

Проф. Христова посъветва да се правят тестове за грип, за да може личният лекар да назначи правилно лечение.

Антивирусни медикаменти

При наличие на антивирусни лекарства е критично важно те да бъдат започнати в първите 48 часа от началото на симптомите. Медикаменти с активни вещества оселтамивир или занамивир могат да съкратят продължителността на заболяването и тежестта на симптомите. Те се предлагат единствено по лекарско предписание.

Снимка: iStock

Домашни грижи

Медицинските специалисти препоръчват следните мерки за по-бързо възстановяване:

Почивка - получете достатъчно сън.

Топлина - стойте на топло.

Обилно пиене на течности за избягване на дехидратация.

Прием на парацетамол или ибупрофен за понижаване на температурата и облекчаване на болките.

Оставайте вкъщи от работа или училище, докато се почувствате по-добре.

Важно: Антибиотиците не помагат при грипа, тъй като не убиват вируси.

Как да предпазим другите, ако сме болни

Ако имате грип, има много стъпки, които можете да предприемете, за да предотвратите предаването му на други:

Измивайте ръцете си редовно с сапун и топла вода

Почиствайте повърхности като компютърни клавиатури, телефони и дръжки редовно

Използвайте кърпички, за да покриете устата и носа си, когато кашляте или кихате

Изхвърляйте използваните кърпички възможно най-скоро

Носете маска, ако не се чувствате добре и трябва да излезете

Избягвайте ненужен контакт с други хора, докато сте заразни

Снимка: iStock

COVID-19 отстъпва място на грипа

Проф. Христова обясни, че COVID-19 напълно е отстъпил място на грипния вирус. Циркулират обаче други респираторни вируси, причиняващи инфекции на горните дихателни пътища.

По думите ѝ грипът „може да ни повтори", но с друг тип вирус, което означава, че преболедуването от един щам не гарантира имунитет срещу друг.

Супергрип щам H3N2 вече е доминиращият грипен вирус в България, като експертите очакват пик на заболеваемост през януари 2026 година. Ключът към защитата е комбинация от превантивни мерки, ваксинация при възможност и своевременно медицинско консултиране при поява на симптоми. При съмнение за грип винаги се консултирайте с личния си лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: