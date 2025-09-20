Загубата на слух и проблемите с равновесието често се възприемат като естествена част от остаряването.

Но преди да отпишете тези проблеми само на възрастта, специалистите съветват да помислите дали някое от лекарствата, които приемате не уврежда ушите ви.

Ототоксични лекарствата, са тези които могат да увредят вътрешното ухо и да причинят загуба на слуха или шум в ушите (тинитус), пише изданието AARP.

Ототоксичните лекарства - невидимата заплаха

Повече от 600 лекарства са свързани със загуба на слух, шум в ушите (тинитус) или проблеми с равновесието. Списъкът на така наречените "ототоксични" лекарства включва както безрецептурни, така и лекарства по лекарско предписание.

Снимка: Canva

Ототоксичните лекарства причиняват необратима вреда на вътрешното ухо, която може да доведе до дългосрочни проблеми със слуха, равновесието или и двете. Съществуват повече от 200 лекарства и химикали, които са известни като причиняващи проблеми със слуха и равновесието.

Д-р Лорънс Лустиг, отоларинголог от Колумбийския университет, обяснява, че в някои случаи проблемите със слуха, причинени от лекарства, са обратими и ще изчезнат, когато спрете да ги приемате. Но други могат да причинят постоянна вреда.

Кои са най-рисковите групи пациенти

Възрастните пациенти са особено уязвими, защото бъбреците им често не са толкова ефективни при елиминирането на лекарствата от организма, което ги поставя в по-висок риск от токсичност, ако лекарството се натрупа в системата им. Възрастните над 65 години също са по-склонни да приемат повече от едно лекарство едновременно, и понякога комбинираният ефект от два медикамента може да бъде по-лош от отделно лекарство.

Най-често срещаните ототоксични лекарства

Болкоуспокоители без рецепта

Болкоуспокоители като аспирин, ацетаминофен и нестероидни противовъзпалителни лекарства са широко достъпни, което кара много пациенти да ги приемат редовно, смятайки че са безвредни.

Изследванията показват, че болкоуспокоителните без рецепта могат да допринесат както за загуба на слух, така и за тинитус, особено ако се използват два или повече дни в седмицата. В проучване от 2012 г., което проследи повече от 62 000 жени, се установи, че честата употреба на ацетаминофен или нестероидни противовъзпалителни лекарства, дори в типични дози, е свързана с до 24% по-висок риск от развитие на загуба на слух.

Снимка: Canva

Симптомите могат да бъдат временни или постоянни, а изследователите предполагат, че лекарствата могат да намалят кръвотока към улитката, орган във вътрешното ухо, който помага за слуха.

Аминогликозидни антибиотици

Някои от най-вредните за слуха лекарства са клас антибиотици, наречени аминогликозиди. Достъпни са под формата на таблетки, както и интравенозно, и се смята, че увреждат сетивните клетки във вътрешното ухо, необходими за равновесието и слуха.

Един аминогликозид, наречен гентамицин, често се прилага интравенозно в болниците за борба със сериозни бактериални инфекции, като костна или органна инфекция. Други лекарства от този клас също включват "мицин" или "мицин" в края, като стрептомицин, неомицин, канамицин и тобрамицин.

Проучванията показват, че повече от 50% от пациентите, които се нуждаят от множество кръгове интравенозни аминогликозиди, могат да изпитат загуба на слух. Дори при препоръчителни дозировки приемането им може да доведе до бърза, дълбока и необратима загуба на слух.

Лекарства за еректилна дисфункция

Някой от лекарствата за еректилна дисфункция са свързани с внезапна загуба на слух в едното или и двете уши.

Едно проучване от 2010 г. установява, че мъжете, които приемат силденафил, са два пъти по-склонни да изпитат внезапна загуба на слух от мъжете, които не приемат лекарството. Други прегледи и казуси предполагат, защо загубата на слух е свързана с използването на други ЕД лекарства.

Петлеви диуретици

Петлевите диуретици са силни лекарства по лекарско предписание, които се използват за лечение на високо кръвно налягане и задържане на течности поради сърдечна недостатъчност, чернодробно или бъбречно заболяване. Най-често използваните петлеви диуретици са фуросемид, буметанид и торсемид.

Експертите вярват, че тези лекарства пречат на йонния състав на течностите в ухото, допринасяйки за загуба на слух. Въпреки че петлевите диуретици могат да причинят постоянна вреда при голяма доза чрез инжекция в болниците, в повечето случаи те причиняват само временна загуба на слух, която се изчиства, след като спрете да използвате лекарството.

Снимка: Canva

Някои химиотерапевтици

Базираните на платина химиотерапевтици като цисплатин и карбоплатин се използват за лечение на много видове рак, включително рак на белите дробове, репродуктивните органи, главата и шията.

Те обаче могат да причинят постоянна загуба на слух, тинитус и проблеми с равновесието. Приблизително 40 до 80% от възрастните изпитват значителна, постоянна загуба на слух след получаване на цисплатин. Ефектите обикновено се появяват в ранните етапи на лечението, а рискът изглежда кумулативен, нарастващ с увеличаване на дозите.

Дългосрочна хормонална терапия

Хормоналната терапия може да бъде полезна за лечение на симптоми при менопауза, като горещи вълни, но голямо проучване от 2017 г. открива силна корелация между оралната хормонална терапия и загубата на слух. Проучването проследява почти 81 000 жени в постменопауза в продължение на повече от 20 години, установява, че колкото по-дълго една жена приема хормонална терапия, толкова по-голям е рискът й от загуба на слух.

В сравнение с тези, които никога не са приемали хормони, рискът от загуба на слух е 15% по-висок сред жените, които са използвали орална хормонална терапия от 5 до почти 10 години, и 21% по-висок сред жените, които са използвали терапията 10 години или повече.

Хинин, хлорохин и хидроксихлорохин

Хининът, терапия за предотвратяване и лечение на малария, отдавна е известен, че причинява временна загуба на слух, особено ако се дава в големи дози. Хининът понякога се предписва и извън показанията за лечение на нощни крампи в краката.

Снимка: Canva

Два подобни лекарствени медикамента, хлорохин и хидроксихлорохин, също се използват за лечение на малария и понякога се предписват за автоимунни заболявания като лупус. И трите лекарства са свързани с временна загуба на слух и тинитус, но повечето пациенти установяват, че проблемите със слуха изчезват, след като спрат лекарството.

Антидепресанти

Проучване на 218 000 души, публикувано през 2021 г., установява, че потребителите на антидепресанти са по-склонни да изпитат внезапна загуба на слух в сравнение с тези, които не приемат лекарствата. Проучването установява най-голям риск сред тези, които приемат повече от един антидепресант.

Други изследвания свързват класа антидепресанти, известни като селективни инхибитори на обратното поемане на серотонин (СИОПС), с тинитус. Общи СИОПС включват ециталопрам, флуоксетин, флувоксамин, пароксетин, сертралин, вилазодон и зимелидин.

Признаци, че лекарство може да вреди на слуха ви

Това, че лекарство е свързано с проблеми със слуха, не означава непременно, че трябва да се притеснявате. Тежестта и обхватът на увреждането, ако има такова, зависят от много фактори, включително дозировката, колко дълго се приема, колко често се приема, функцията на бъбреците, какви други лекарства се приемат, възрастта, дали сте дехидратирани и дори генетичната ви податливост.

Снимка: Canva

Свържете се със здравен специалист, ако изпитате някой от тези симптоми и мислите, че лекарство може да вреди на слуха ви:

Звънене, шум или бучене в едното или двете уши, в главата (тинитус)

Влошаване на съществуващ тинитус или забелязвате нов звук

Чувство за пълнота или натиск в ушите (което не се дължи на инфекция)

Ново появяване на загуба на слух или влошаване на съществуваща загуба на слух

Световъртеж или усещане за въртене, което понякога може да бъде придружено от гадене

Ако се притеснявате, важно е да се консултирате с вашия здравен специалист, преди да направите промени в лекарствата си.

За щастие, честата употреба на ниска доза аспирин (100 мг или по-малко) не е свързана със странични ефекти, свързани със слуха. Много възрастни приемат ниска доза от лекарството ежедневно, за да предотвратят сърдечно-съдови заболявания.

Как да се предпазите

Попитайте за страничните ефекти

Попитайте вашия здравен специалист дали загубата на слух или тинитусът са странични ефекти от някое от предписаните ви лекарства или безрецептурни медикаменти.

Разпознайте ранните признаци на проблем

Звънът или бученето в ушите често са първият знак, че лекарство може да навреди на слуха ви.

Изберете алтернативи

Вместо да посягате към болкоуспокоителни за болките в гърба или коляното, помислете за физиотерапия, йога или акупунктура.

Мониторинг и превенция

Преди започване на лекарство, класифицирано като ототоксично, д-р Лустиг препоръчва да се направи базов тест за слух и оценка на равновесието, а след това редовно тестване по време на лечението. Това може да помогне на вас и вашия лекар да идентифицирате рано всякакви странични ефекти, свързани със слуха.

Използвайте най-ниската възможна доза от ототоксични лекарства и наблюдавайте отблизо пациентите по време на лечението.

За пациентите, приемащи химиотерапевтици, тъй като лекарствата могат да спасят живота, здравните специалисти трябва да балансират плюсовете и минусите при вземането на решение за лечението.

За жените, загрижени за слуха, се препоръчва ограничаване на използването на хормонална терапия до пет години или по-малко.

Ако вече имате тинитус, уведомете лекаря си преди той да ви предпише ново лекарство, тъй като могат да са налични ефективни алтернативи на ототоксичните лекарства.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.