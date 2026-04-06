Актуални данни на Евростат, публикувани в началото на 2026 г., хвърлят светлина върху състоянието на онкологичната помощ в ЕС и разкриват тенденции, които формират грижата за хората с онкологични заболявания в Европа.

Статистиката за ракови заболявания в ЕС за 2023 година показва, че близо 5 млн. болнични изписвания са свързани с онкологични диагнози, като ракът на дебелото черво, белодробният карцином и ракът на гърдата са сред най-честите злокачествени новообразувания.

Тези цифри не само очертават мащабите на заболяването, но и посочват важни предизвикателства пред здравеопазването в Европейския съюз.

5 млн. онкологични пациенти

Според последните данни на Евроста, европейските болници са изписали 4,9 млн. онкоболни през миналата година. Това отразява не само броя на пациентите, получили лечение, но и динамиката в системата на здравеопазването.

Най-честите ракови заболявания

Класификацията по ICD-10 (Международна класификация на болестите, 10-та ревизия) разделя злокачествените новообразувания в няколко основни категории:

Рак на дебелото черво (колоректален карцином) – 554 112 изписвания (11,2% от всички онкологични пациенти)

Белодробен карцином – 506 372 изписвания (10,3%)

Рак на гърдата – 480 922 изписвания (9,7%)

Тези три диагнози представляват над 30% от общите болнични изписвания при онкологични заболявания в ЕС.

Кои държави водят в статистиката?

В 18 държави от ЕС колоректалният рак е водеща диагноза при изписаните пациенти. Честотата на хоспитализации в Европа варира значително между отделните страни:

Най-висока честота на изписвания при рак на дебелото черво:

Хърватия – 360 пациенти на 100 000 жители

Латвия – 243 пациенти на 100 000 жители

Австрия – 239 пациенти на 100 000 жители

Най-ниска честота:

Малта – 31 пациенти на 100 000 жители

Люксембург – 56 пациенти на 100 000 жители

Ирландия – 58 пациенти на 100 000 жители

Тези различия могат да бъдат обяснени с вариации в профилактиката и лечението на рак, достъпа до скрининг програми, възрастовата структура на населението и методологията на регистриране.

Какво означава "болнично изписване"?

Според методологичните бележки на Евростат, болничното изписване настъпва когато пациент официално напуска болницата след епизод на грижа. Причините за изписване включват:

Завършване на лечението

Прехвърляне към друга здравна институция

Напускане по собствено желание (против медицински съвет)

Смъртност и изписване от болница (летален изход)

Данните обхващат както резидентни, така и нерезидентни пациенти (с различна държава на пребиваване).

Други важни онкологични диагнози

Освен трите водещи типа рак, статистиката включва и:

Рак на простатата (C61)

Рак на пикочния мехур (C67)

Злокачествени новообразувания на кожата (C43-C44)

Рак на матката (C53-C55)

Рак на яйчниците (C56)

Всички те са категоризирани според Глава II на ICD-10, която обхваща неоплазми, включително злокачествени форми.

Актуалната статистика за ракови заболявания в ЕС подчертава необходимостта от по-добра онкологична помощ, ранна диагностика и достъп до качествено лечение във всички държави членки.

Престоят в болница при рак и честотата на изписванията са индикатори за натоварването на здравните системи и ефективността на терапиите. Данните на Евростат служат като основа за разработване на по-ефективни стратегии за превенция и лечение на рак в цяла Европа.

Важно е всеки да знае, че редовните прегледи и скрининг програмите могат значително да повишат шансовете за ранно откриване и успешно лечение на онкологичните заболявания.

Източници