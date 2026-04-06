Актуални данни на Евростат, публикувани в началото на 2026 г., хвърлят светлина върху състоянието на онкологичната помощ в ЕС и разкриват тенденции, които формират грижата за хората с онкологични заболявания в Европа.
Статистиката за ракови заболявания в ЕС за 2023 година показва, че близо 5 млн. болнични изписвания са свързани с онкологични диагнози, като ракът на дебелото черво, белодробният карцином и ракът на гърдата са сред най-честите злокачествени новообразувания.
Тези цифри не само очертават мащабите на заболяването, но и посочват важни предизвикателства пред здравеопазването в Европейския съюз.
5 млн. онкологични пациенти
Според последните данни на Евроста, европейските болници са изписали 4,9 млн. онкоболни през миналата година. Това отразява не само броя на пациентите, получили лечение, но и динамиката в системата на здравеопазването.
Най-честите ракови заболявания
Класификацията по ICD-10 (Международна класификация на болестите, 10-та ревизия) разделя злокачествените новообразувания в няколко основни категории:
- Рак на дебелото черво (колоректален карцином) – 554 112 изписвания (11,2% от всички онкологични пациенти)
- Белодробен карцином – 506 372 изписвания (10,3%)
- Рак на гърдата – 480 922 изписвания (9,7%)
Тези три диагнози представляват над 30% от общите болнични изписвания при онкологични заболявания в ЕС.
Кои държави водят в статистиката?
В 18 държави от ЕС колоректалният рак е водеща диагноза при изписаните пациенти. Честотата на хоспитализации в Европа варира значително между отделните страни:
Най-висока честота на изписвания при рак на дебелото черво:
- Хърватия – 360 пациенти на 100 000 жители
- Латвия – 243 пациенти на 100 000 жители
- Австрия – 239 пациенти на 100 000 жители
Най-ниска честота:
- Малта – 31 пациенти на 100 000 жители
- Люксембург – 56 пациенти на 100 000 жители
- Ирландия – 58 пациенти на 100 000 жители
Тези различия могат да бъдат обяснени с вариации в профилактиката и лечението на рак, достъпа до скрининг програми, възрастовата структура на населението и методологията на регистриране.
Какво означава "болнично изписване"?
Според методологичните бележки на Евростат, болничното изписване настъпва когато пациент официално напуска болницата след епизод на грижа. Причините за изписване включват:
- Завършване на лечението
- Прехвърляне към друга здравна институция
- Напускане по собствено желание (против медицински съвет)
- Смъртност и изписване от болница (летален изход)
Данните обхващат както резидентни, така и нерезидентни пациенти (с различна държава на пребиваване).
Други важни онкологични диагнози
Освен трите водещи типа рак, статистиката включва и:
- Рак на простатата (C61)
- Рак на пикочния мехур (C67)
- Злокачествени новообразувания на кожата (C43-C44)
- Рак на матката (C53-C55)
- Рак на яйчниците (C56)
Всички те са категоризирани според Глава II на ICD-10, която обхваща неоплазми, включително злокачествени форми.
Актуалната статистика за ракови заболявания в ЕС подчертава необходимостта от по-добра онкологична помощ, ранна диагностика и достъп до качествено лечение във всички държави членки.
Престоят в болница при рак и честотата на изписванията са индикатори за натоварването на здравните системи и ефективността на терапиите. Данните на Евростат служат като основа за разработване на по-ефективни стратегии за превенция и лечение на рак в цяла Европа.
Важно е всеки да знае, че редовните прегледи и скрининг програмите могат значително да повишат шансовете за ранно откриване и успешно лечение на онкологичните заболявания.
Източници
- Европейска статистика (Eurostat) – База данни за болнични изписвания при онкологични пациенти 2026 г.
Евростат, Новини: Болнични изписвания при рак в ЕС, февруари 2026.
Световна здравна организация (СЗО) – Международна класификация на болестите, 10-та ревизия (ICD-10), Глава II: Неоплазми