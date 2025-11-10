Всеки човек поне веднъж в живота си е изпитвал дискомфорт в стомаха, от газове до неприятно парене в гърдите.

Добрата новина е, че съществуват прости решения за повечето от тези проблеми. WebMD обясняват как работи храносмилателната система, какви са най-честите проблеми и как можем да ги предотвратим и лекуваме.

Как работи храносмилателната система?

Храносмилането може да изглежда като процес, който се случва само в стомаха, но всъщност това е дълга верига от взаимосвързани органи. Всички те заедно формират храносмилателния тракт, който има ключова роля за здравето ни.

Снимка: Canva

Процесът на храносмилане започва още в устата, където слюнката започва да разгражда храната по време на дъвчене. След като преглътнете, сдъвканата храна преминава през хранопровода, тръба която свързва гърлото със стомаха. Мускулите в хранопровода изтласкват храната надолу към клапа в долната част, която се отваря и пуска храната в стомаха.

В стомаха храната се разгражда с помощта на стомашни киселини. След това тя преминава в тънките черва, където храносмилателни сокове от различни органи като панкреаса и жлъчката допълнително я разграждат и хранителните вещества се абсорбират. Остатъците преминават през дебелото черво, където се абсорбира вода. Отпадъците след това се извеждат от тялото през ректума и ануса.

Газове и подуване на корема

Какво причинява газовете?

Газовете са нормална част от здравословното храносмилане. Въздухът в храносмилателния тракт се отделя или през устата като оригване, или през ануса като газове. Обикновено човек отделя газове между 13 и 21 пъти дневно, което е напълно нормално.

Газовете се образуват когато поглъщате въздух при хранене и пиене. Освен това те са страничен продукт от разграждането на храната в червата. Някои храни причиняват повече газове от други, а някои хора са по-чувствителни към определени храни.

Кои храни причиняват газове?

Вероятно сте забелязали, че се чувствате подути след консумацията на определени продукти. Най-честите виновници включват ябълки, аспержи, боб, броколи, брюкселско зеле, зеле, карфиол, мляко и млечни продукти, гъби, лук, праскови, круши, сушени сливи и пшеница. Намаляването на тези храни в менюто може да подобри значително състоянието.

Снимка: Canva

Как да намалим газовете и подуването?

Промените в диетата и начина на живот могат да направят голяма разлика. Намалете мазните храни и избягвайте газираните напитки, които допълнително въвеждат въздух в стомаха. Яжте и пийте бавно, за да минимизирате количеството поглъщан въздух.

Ако пушите, това е още една причина да спрете, тютюнопушенето увеличава поглъщането на въздух. Не дъвчете дъвка, тъй като това също води до поглъщане на повече въздух. Редовните физически упражнения подобряват храносмилането и намаляват газовете.

Безрецептурни лекарства за газове

Ако имате много газове или изпитвате сериозен дискомфорт, безрецептурните лекарства могат да помогнат. Лактазните добавки са полезни за хора с непоносимост към лактоза - вземете ги точно преди консумацията на млечни продукти. Алфа-галактозидазата помага на тялото да разгради сложните въглехидрати в храни като боб, броколи и зеле.

Симетиконът облекчава неприятното подуване и болката от газове. Пробиотиците съдържат "приятелски" бактерии, които подпомагат храносмилането и се намират в таблетки, прахове, а също в храни като кисело мляко, кефир и кисело зеле.

Киселини и стомашно парене

Какво е стомашното парене?

Стомашното парене, понякога наричано киселинно нарушение на храносмилането, е болезнено, парещо усещане в средата на гърдите или горната част на стомаха. Болката може да се разпространи към врата, челюстта или ръцете и да продължи от няколко минути до часове.

Какво причинява стомашното парене?

В началото на стомаха има мускул, наречен долен езофагеален сфинктер, който действа като порта. Той се отваря, за да пропусне храната от хранопровода в стомаха, и се затваря, за да предотврати връщането на храна и киселина обратно. Когато този сфинктер се отваря твърде често или не се затваря достатъчно плътно, стомашната киселина може да се върне в хранопровода и да причини парещото усещане.

Кои храни предизвикват стомашно парене?

Редица храни и напитки могат да предизвикат стомашно парене. Алкохолът, шоколадът и кафето са чести виновници. Мазни или пържени храни, лук, цитрусови плодове и сокове, оцет и люти сосове също могат да причинят проблеми.

Снимка: Canva

Ментата, газираните напитки, подправените храни, доматите и доматеният сос често провокират симптоми. Големите порции също могат да предизвикат стомашно парене, затова е по-добре да ядете няколко малки порции през деня вместо три големи.

Как да предотвратим стомашното парене?

Ако сте с наднормено тегло, свалянето на килограми ще намали налягането върху стомаха и ще предотврати изтласкването на киселина нагоре. Носете свободни дрехи - тесните дрехи, които притискат корема, могат да провокират стомашно парене.

Редовната употреба на противовъзпалителни и болкоуспокояващи медикаменти (различни от парацетамола) допринася за стомашно парене. Избягвайте упражнения с висока интензивност, които могат да предизвикат симптоми.

Ако стомашното парене ви безпокои нощем, вечеряйте леко и избягвайте храните, които предизвикват симптоми. Не лягайте поне 2-3 часа след хранене. Повдигнете главата на леглото с 10-15 сантиметра, като използвате блокчета или пенест клин под матрака - спането под ъгъл ще помогне да се предотврати връщането на киселина в хранопровода.

Какво е ГЕРБ?

Всеки човек изпитва стомашно парене от време на време. Но когато то се случва често (поне два пъти седмично в продължение на няколко седмици) или когато започне да пречи на ежедневието ви или да уврежда хранопровода, лекарят може да диагностицира хронично заболяване, наречено гастроезофагеална рефлуксна болест или ГЕРБ.

Освен честото парене в гърдите, симптомите на ГЕРБ включват лош дъх, проблеми с дишането, кашлица, усещане за бучка в гърлото, дрезгав глас, гадене, затруднено или болезнено преглъщане, възпалено гърло, разрушаване на зъбите и повръщане.

Лекарства за стомашно парене

Съществуват няколко типа безрецептурни и рецептурни лекарства за стомашно парене. Антацидите неутрализират стомашната киселина и действат бързо - в рамките на секунди, но ефектът им продължава до 3 часа. Те могат да причинят запек или диария.

Снимка: Canva

Н2 блокерите намаляват количеството киселина, което стомахът произвежда. Те започват да действат след около 30 минути и ефектът им продължава до 12 часа. Те са за краткосрочна употреба - по-малко от 2 седмици.

Инхибиторите на протонната помпа (ИПП) се използват за предотвратяване на честото стомашно парене. Те работят, като намаляват количеството киселина, което стомахът произвежда. Трябва да се приемат веднъж дневно на гладно, обикновено сутрин, 30-60 минути преди закуска.

Кога стомашното парене е спешен случай?

Стомашното парене обикновено е незначителен проблем, който отзвучава. Но трябва да потърсите спешна помощ, ако болката в гърдите е придружена от световъртеж, гадене и повръщане, болка, която се разпространява към врата, рамото, челюстта или гърба, задух или изпотяване - тези симптоми могат да сигнализират за сърдечен удар.

Запек

Какво причинява запек?

Има много причини за запек и понякога те са комбинация от няколко фактора. Недостатъчното количество вода, диетата с ниско съдържание на фибри и промените в рутината при пътуване са чести причини. Недостатъчната физическа активност също допринася за проблема.

Някои лекарства, включително антидепресанти, антихистамини, желязо и някои обезболяващи, могат да причинят запек. Медицински състояния като рак, диабет, синдром на раздразнените черва и хипотиреоидизъм също са рискови фактори. Бременността е друга честа причина поради хормоналните промени и натиска върху червата.

Как да предотвратим запека без лекарства?

Пийте много вода - 1,8 до 2,4 литра дневно, като допълнителни два до четири чаши вода на ден могат да помогнат. Яжте сушени сливи или зърнена каша за зърнена закуска, за да получите 20-35 грама фибри дневно. Увеличете консумацията на зеленчуци и плодове.

Снимка: Canva

Пийте топла вода или билков чай сутрин, топлината стимулира храносмилането. Редовните физически упражнения подобряват чревната перисталтика и помагат за предотвратяване на запек.

Безрецептурни лекарства за запек

Когато промените в начина на живот не решават проблема, има няколко безрецептурни лекарства. Обемообразуващите лаксативи са фибърни добавки, които се приемат с вода и увеличават обема на изпражненията. Лубрикантите като минералното масло покриват повърхността на червата и блокират абсорбцията на вода, което улеснява преминаването.

Осмотичните агенти задържат повече вода в червата, което стимулира чревната перисталтика. Омекотителите на изпражненията добавят течност и улесняват преминаването без напрягане. Стимулантите карат червата да се свиват и да изтласкват изпражненията.

Важно е да знаете, че употребата на някои безрецептурни лекарства за повече от 2 седмици може да влоши симптомите и може да е признак за по-сериозен проблем.

Хeмoроиди

Какво са хемороидите?

Хемороидите са подути кръвоносни съдове в ректума и ануса. Те могат да бъдат вътрешни (в ректума) или външни (под кожата около ануса). Вътрешните хемороиди обикновено не причиняват дискомфорт, но напрягането при изхождане може да доведе до кървене. Външните хемороиди сърбят и могат да кървят.

Какво причинява хемороидите?

Запекът или напрягането при изхождане причинява повечето хемороиди. Може да имате хемороиди и ако не приемате достатъчно фибри с храната. Бременността или наднорменото тегло могат да причинят хемероиди поради допълнителното налягане върху ректума.

Хората, които прекарват дълги периоди в седнало положение, са по-склонни да развият хемороиди. Те са по-чести с възрастта. Други причини включват диабет, предишни операции на ректума и рак на дебелото черво.

Как да лекуваме хемороидите без лекарства?

Добавете фибри към диетата си, за да облекчите запека и да направите изпражненията по-меки. Опитайте омекотители на изпражненията и правете физически упражнения. Не се напрягайте при изхождане.

Снимка: iStock

Накиснете засегнатата зона в обикновена топла вода или седяща вана, за да облекчите болката. Поддържайте зоната чиста и суха. Използвайте влажни кърпички вместо суха тоалетна хартия. Приложете пакет с лед или студен компрес, за да намалите подуването. Избягвайте подправени храни, за да предотвратите сърбежа.

Безрецептурни лекарства за хемороиди

Лекарствата включват кремове, супозитории, тампони и мехлеми. Повечето продукти съдържат хамамелис или хидрокортизон, които спират сърбежа и подуването и могат да облекчат болката. Повечето безрецептурни медикаменти не трябва да се използват повече от седмица.

Диария

Какво причинява диарията?

Много неща причиняват диария, включително вируси, бактерии, паразити, лекарства и медицински състояния, които засягат стомаха, червата или дебелото черво. Храната, която консумирате, също може да бъде виновник.

Кога да потърсим лекар?

Ако имате случайна, лека диария, вероятно няма повод за безпокойство. Но ако продължава повече от 2 дни без подобрение, трябва да се обадите на лекар. При бебета и деца се обадете незабавно на педиатър.

Потърсете лекар и ако диарията е придружена от силна коремна или ректална болка, кървави или черни изпражнения, температура над 39°C или признаци на дехидратация като силна жажда, сухота в устата или кожата, малко или никаква урина, тъмножълта урина и слабост.

Как да лекуваме диарията?

Пийте много течности (вода, спортни напитки, плодов сок), за да предотвратите дехидратацията. Избягвайте алкохол, кофеин и млечни продукти. Можете да ядете прости, безвкусни храни с ниско съдържание на фибри, включително банани, бял ориз, препечен хляб и крекери.

Снимка: pixabay

Безрецептурните лекарства включват лоперамид, който работи, като забавя движението в червата, за да може да се абсорбира повече вода. Бисмут субсалицилат намалява леката диария и идва под формата на течности, капсули и дъвчащи таблетки. Пробиотиците могат да помогнат при някои видове диария, като добавят "добри" бактерии в храносмилателната система.

Как да подобрим храносмилането

Фибри

Фибрите са естествена част от растенията и има два типа - и двата са важни и работят по различни начини. Разтворимите фибри се разтварят във вода и се превръщат в гел, като спомагат при диария и забавят изпразването на стомаха. Те се намират в ябълки, цитрусови плодове, леща, ядки, овесена каша и псилиум.

Неразтворимите фибри не се разтварят във вода и помагат да се поддържа движението на храната и отпадъците през тялото. Те привличат вода в червата и правят изпражненията по-меки и по-лесни за преминаване. Те се намират в моркови, карфиол, бобови растения, картофи и пълнозърнести храни.

Жените трябва да приемат около 25 грама фибри дневно, а мъжете - 38 грама. Ако имате затруднения да получите достатъчно фибри от храната, лекарят може да препоръча фибърни добавки.

Вода

Водата е от съществено значение за доброто здраве и нормалната чревна функция. Водата също помага изпражненията да останат меки, но твърди и добре оформени. Избягвайте напитки като кафе или газирани напитки, ако смятате, че предизвикват храносмилателни проблеми.

Снимка: Canva

Пробиотици

Храносмилателният тракт е пълен с различни видове бактерии, но повечето от тях са здравословни. Те разграждат токсини, помагат на тялото да произвежда някои витамини и играят роля за поддържането на здравето. Пробиотиците са като здравословните бактерии в тялото ви.

Храните, които съдържат пробиотици, включват кисело мляко, ферментирало и неферментирало мляко, кефир, кимчи, мисо, кисело зеле, някои кисели краставички, някои меки сирена, соеви напитки, темпе и кисело мляко с живи, активни култури.

Експертите не са сигурни точно как работят, но пробиотиците могат да помогнат за облекчаване на подуване от газове, да ви поддържат редовни, да облекчат някои видове диария, да подобрят имунитета и да предотвратят растежа на вредни бактерии в стомаха.

Храносмилателните проблеми засягат всеки човек от време на време, но повечето от тях могат да бъдат управлявани с прости промени в диетата и начина на живот.

Слушайте тялото си, научете какви храни предизвикват проблеми и не се колебайте да потърсите медицинска помощ, ако симптомите персистират или се влошават. При правилния подход можете да поддържате здрава храносмилателна система и да се наслаждавате на по-добро качество на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.