Знаете, че чиния с хрупкаво, кисело зеле може да „включи“ защитните механизми на тялото ви срещу инфекции. Звучи твърде добре, за да е истина?

Ново научно изследване предполага точно това. Кимчи и имунитет вече не са просто модна тема в уелнес общностите, а обект на сериозни научни изследвания.

Разберете какво точно се случва в тялото ви, когато консумирате тази популярна корейска ферментирала храна, кой може да се възползва от нея и кой трябва да е предпазлив.

Какво е кимчи и защо говорим за него?

Кимчи е традиционно корейско ястие, приготвено от ферментирало зеле (най-често китайско зеле) с добавка на подправки, чесън, джинджифил и лют пипер. Това е повече от обикновена гарнитура, кимчи е богат източник на пробиотици, фибри, калций, калий, витамини А и С.

Снимка: iStock

Подобно на другите ферментирали храни, като киселото зеле, комбуча и киселото мляко с живи култури, кимчи се свързва с подобряване на здравето на чревния микробиом. Но новите данни сочат, че ефектът може да стига много по-далеч – чак до имунната система.

Как кимчи „активира“ имунните клетки

Според проучване, публикувано в научното списание npj Science of Food, консумацията на кимчи може да доведе до повишена активност на имунните клетки, отговорни за разпознаването на патогени и сигнализирането към останалата част от имунната система.

В изследването участват 13 възрастни с наднормено тегло. Участниците, приемат кимчи на прах, показват потенциално благоприятни промени в имунноклетъчната активност.

„В случая с кимчи, то включва или засилва имунната система по начин, който може да ни помогне да се борим с инфекции", коментира д-р Кристиан Нажот, ръководител на отделението по алергология и имунология в болница Henry Ford West Bloomfield, пред Verywell Health.

Проучването е малко по мащаб и е нужно потвърждение с по-големи и разнообразни групи участници, преди да се правят категорични заключения.

Как работи механизмът? Ролята на мастните киселини с къса верига (SCFA)

Ключът към ползите от кимчи за имунитета се крие в процеса на храносмилане. Когато кимчи се разгражда в червата, ферментиралите пробиотици произвеждат мастни киселини с къса верига (SCFA).

Снимка: iStock

Тези съединения играят важна роля за:

Ограничаване растежа на вредните бактерии в червата

Намаляване на възпалението в организма

Подкрепа на метаболитното здраве

Укрепване на имунния отговор

„Когато кимчи се разгражда в червата, то създава мастни киселини с къса верига, които циркулират в системата ни и са важен маркер за имунното здраве, метаболитното здраве и дори намаляването на възпалението", обяснява д-р Матю Ландри, асистент-професор по здраве на популациите в Калифорнийския университет, Ървайн, пред Verywell Health.

Допълнителни ползи: Чревен микробиом, диабет и Синдром на раздразнените черва

Редовната консумация на ферментирали храни като кимчи може да предложи и други доказани ползи:

Разнообразяване на чревния микробиом , по-голямото разнообразие от полезни бактерии е свързано с по-добро общо здраве

По-добро храносмилане , фибрите и пробиотиците подкрепят здравето на стомаха

Намален риск от диабет тип 2 , според редица проучвания ферментиралите храни влияят положително на инсулиновата чувствителност

Облекчаване на симптоми на синдрома на раздразненото дебело черво, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, публикувано в Food and Nutrition Research , показва, че кимчи може да подобри симптомите при пациенти със Синдром на раздразнените черва.

Снимка: iStock

Кой трябва да внимава с кимчи?

Въпреки многобройните ползи, кимчи не е подходящ за всички. Ето кой трябва да подхожда с повишено внимание:

Хора с високо кръвно налягане: Кимчи е богат на натрий , което го прави неподходящ при неконтролирана хипертония

Алергични към морски дарове: Много традиционни рецепти за кимчи съдържат рибена паста или осолени скариди

Хора с чувствителен стомах или Синдром на раздразнените черва: Ферментиралите и богатите на фибри храни могат да предизвикат стомашно-чревен дискомфорт при чувствителни лица.

Препоръчително е да се започне с малки количества и постепенно да се увеличават.

Само кимчи ли? Или разнообразието е ключът?

Специалистите съветват да не се разчита единствено на кимчи, а да се включат разнообразни ферментирали храни в менюто:

Комбуча : ферментирала чаена напитка, богата на антиоксиданти.

Кисело мляко с живи бактериални култури : ласически пробиотичен избор.

Кисело зеле : близък роднина на кимчи с подобни ползи.

„Не бих поставил кимчи на пиедестал над другите ферментирали храни", казва д-р Ландри. „Различните видове ферментирали храни съдържат различни бактериални щамове и може да имате полза от получаването на множество разновидности."

Практически съвет: Кимчи лесно се добавя към ежедневното меню, върху купа с ориз, като гарнитура или самостоятелно.

Връзката между кимчи и имунитета е обещаваща, но науката все още е в ранен етап. Това, което знаем с достатъчна сигурност е, че кимчи е богат на хранителни вещества, поддържа здравето на чревния микробиом, произвежда мастни киселини с къса верига, които намаляват възпалението, и може да активира имунните клетки.

Ако нямате противопоказания (висок натрий, алергии, чувствително храносмилане), включването на кимчи и други ферментирали храни в диетата ви е разумна стъпка към по-добро здраве. Разнообразието обаче остава ключът, нито една храна не е магическо решение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

