Един от най-популярните тенисисти в момента Карлос Алкарас попадна под светлините на прожекторите след победата си над седемкратния шампион на „Уимбълдън” и носител на рекордните 24 титли от Големия шлем Новак Джокович.

По време на двубоя телевизионните коментатори разкриват изключително интересна подробност от ежедневието на Алкарас, а именно – как се справя с контузии и с тежки крампи на краката след многочасовите тенис маратони на корта.

Оказва се, че рецептата далеч не е непозната и странна и е изпълнявана от доста други спортни звезди. Става въпрос за пиене или гаргара със сок от кисели краставички. Но дали това наистина работи, пише по темата специализираното издание EatingWell.

Хранителна информация за сока от кисели краставички

Ето детайлната информация за хранителната стойност на 100 милилитра сок от кисели краставички:

0 калории

0 г. въглехидрати

0 г. диетични фибри

0 г. обща захар

0 г. протеини

0 г. общо мазнини

342 мг. натрий

29 мг. калий

Сок от кисели краставички против крампи

Въз основа на тази информация можем да разберем защо спортистите пият сок от туршия (в конкретния случай – сок от кисели краставички). Той съдържа електролити като натрий и калий, а електролитите могат да помогнат за намаляване на риска от мускулни крампи.

Конкретно проучване показа, че пиенето на напитки, богати на електролити, е по-ефективно за предотвратяване на мускулни крампи, отколкото пиенето на вода.

Макар че сокът от кисели краставички може да помогне за намаляване на риска от крампи, когато го пиете преди тренировка, поради високото му количество електролити, не е задължително да облекчи вече съществуващите ви мускулни крампи. Освен това, има нещо, което трябва да имате предвид, преди да отпиете глътка от тази течност.

Снимка: foodiecrush.com

Чаша сок от кисели краставички от 100 милилитра съдържа 343 милиграма натрий, което е почти 15% от препоръчителния дневен прием на натрий.

Така че, ако искате да добавите сок от кисели краставички към фитнес рутината си, опитайте се да следите приема на натрий през целия ден. Ако консумирате твърде много сол, тялото ви може да изпита негативни симптоми като подуване на корема, подпухналост и главоболие.

Колко сок от кисели краставички да изпиете

В проучвания, които доказват, че сокът от кисели краставички е ефективен при мускулни крампи, изследователите препоръчват около 1 милилитър на килограм телесно тегло – тоест, мъж, тежащ 80 килограма, трябва да изпие 80 милилитра сок.

Снимка: foodiecrush.com

Изпийте го бързо, все едно пиете шот.

Можете да използвате сок от кисели краставички от магазина или ферментирал при домашни условия. Уверете се, че присъстват естествените оцетни киселини и соли. Също така няма значение дали сокът от кисели краставички е пастьоризиран или не.

Тъй като се смята, че облекчаването на крампи идва именно от оцета, избягвайте да разреждате сока – пийте го натурален.

Защо пиене на много вода не е добър подход

Водата е от съществено значение за нашето тяло, следователно е необходимо да се хидратираме чрез пиене на течности и консумация на храни, съдържащи вода, всеки ден.

Упражненията в жегата повишават телесната и сърдечната температура и намаляват съдържанието на вода в тялото, следователно приемът на течности е от решаващо значение за поддържане на работоспособността и предотвратяване на дехидратация, която може да причини сериозни събития.

Пиенето на твърде много обикновена вода по време на тренировка обаче може да повлияе негативно на работоспособността по време на тренировка, доказва специално проучване по темата.

Авторите на изследването разясняват, че един от рисковите фактори за „хипонатриемия, свързана с тренировка“, е прекомерното пиене на чиста натурална вода.

Един от симптомите на хипонатриемия са мускулните крампи, които представляват болезнено, неволно свиване на мускулите. Когато се появят мускулни крампи по време и/или след тренировка, това се нарича мускулни крампи, свързани с тренировка.

Възможно е пиенето на голямо количество обикновена вода да разрежда натрия и други електролити в кръвта и извънклетъчната течност, увеличавайки чувствителността именно към такива крампи.

Така те сравняват влиянието на обикновена вода и вода с електролити върху мускулните крампи, които са свързани с тренировки или състезания.

Крайните резултати са, че консумацията на т.нар. рехидратиращ разтвор по време на тренировка намалява податливостта към мускулни крампи, а също така изглежда е ефективно и за предотвратяването им.

Снимка: iStock

Рехидратиращите разтвори в повечето случаи представляват прахчета, съдържащи електролити и глюкоза, които се разтварят във вода. Често предназначението им е при повръщане и диария при деца – просто, защото при тези състояния организмите губят доста течности (съответно и електролити).

Как може да си направите рехидратиращ разтвор в домашни условия:

В чист съд смесете:

1 литър вода (може и преварена)

Половин малка лъжичка сол (3,5 грама)

Четири големи лъжици (или осем малки лъжици) захар (40 грама)

Разбъркайте солта и захарта, докато се разтворят във водата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.