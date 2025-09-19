Какво е кимчи и защо е полезно за чревния микробиом

Кимчи е традиционно корейско ястие от ферментирали зеленчуци, най-често китайско зеле, което набира световна популярност в последните години.

Екип от американски учени от Колежа по земеделие, здравеопазване и природни ресурси към Университета в Кънектикът провеждат обширен анализ, който показва, че консумацията на ферментирало кимчи осигурява ползи за нивата на кръвната захар на гладно, намалява кръвното налягане и има изключително полезно за чревния микробиом, съобщава авторитетното издание MedicalXpress.

Какво представлява кимчи

Кимчи ​​е смес от мариновани, ферментирали зеленчуци с добавени подправки и овкусители. Обикновено се приготвя с:

Корейско зеле

Корейски репички

Аншоа или рибен сос

Чесън

Джинджифил

Гочугару, корейска подправка от червен пипер, която придава на кимчи червеникавия цвят и характерния му вкус

Лук или зелен лук

Рецептите за кимчи варират, така че може да не намерите всички тези съставки във всяка партида или марка. Като цяло кимчи има пикантен и леко кисел вкус с умами (пикантни) нотки. А лютивостта на червения пипер може да варира от лека до люта, в зависимост от съставките.

Кимчи е полезно за здравето на червата

Ферментиралите храни като кимчи са най-добрият избор за червата ви, защото съдържат пробиотици – полезни бактерии, които живеят в храносмилателния ви тракт, за да помогнат за храносмилането и цялостното благосъстояние, пише Healthline.

„Червата ви се нуждаят от правилния баланс от бактерии, за да смилат храната, да се борят с болестите и да произвеждат определени витамини“, обясняват експертите.

„Ферментиралите храни ви дават силен тласък на полезните бактерии, които ви помагат да поддържате здрав чревен микробиом.“

Именно процесът на лактоферментация, през който преминава кимчи, го прави особено уникално. Ферментацията се случва, когато нишесте или захар се превърнат в алкохол или киселина от организми като дрожди, плесени или бактерии. Ферментацията също така създава среда, която позволява на други полезни бактерии да виреят и да се размножават.

Кимчи укрепва имунната ви система

Говорейки за правилен баланс от бактерии, бактерията Lactobacillus в кимчи може да подобри имунното ви здраве. В проучване върху мишки, тези, инжектирани с Lactobacillus plantarum – специфичен щам, който е често срещан в кимчи и други ферментирали храни, имат по-ниски нива на възпалителния маркер тумор некрозис фактор алфа в сравнение с контролната група.

Тъй като нивата на този маркер често са повишени по време на инфекция и заболяване, намалението показва, че имунната система работи ефективно.

Кимчи може да забави стареенето

Хроничното възпаление не само е свързано с множество заболявания, но и ускорява процеса на стареене. Интересното е, че кимчи вероятно удължава живота на клетките, като забавя този процес.

В проучване в епруветка човешки клетки, третирани с кимчи, демонстрират повишена жизнеспособност, която измерва цялостното клетъчно здраве, както и удължена продължителност на живота, независимо от възрастта им.

Въпреки това, липсват цялостни изследвания. Необходими са още много изследвания, преди кимчи да може да се препоръча като средство против стареене.

Кимчи може да предотврати гъбични инфекции

Пробиотиците и здравословните бактерии в кимчи могат да помогнат за предотвратяване на гъбични инфекции. Вагиналните гъбични инфекции възникват, когато гъбичката Candida, която обикновено е безвредна, се размножава бързо във влагалището.

Милиони души се лекуват за това състояние всяка година. Тъй като тази гъбичка може да развива резистентност към антибиотици, много изследователи търсят естествени лечения.

Кимчи може да подпомогне здравето на сърцето

Изследванията показват, че кимчи може да намали риска от сърдечни заболявания. Това може да се дължи на противовъзпалителните му свойства, тъй като последните данни сочат, че възпалението може да е основна причина за сърдечни заболявания. Освен това, екстрактът от кимчи изглежда потиска растежа на мазнините.

Снимка: Canva

Това е важно, тъй като натрупването на мазнини в тези области може да допринесе за сърдечни заболявания. Конкретно проучване установява, че консумацията на 15-200 грама кимчи дневно значително намалява нивата на кръвната захар, общия холестерол и LDL (лошия) холестерол – всички от които са рискови фактори за сърдечни заболявания.

Кимчи намалява риска от рак на дебелото черво

Някои проучвания показват, че консумацията на кимчи може да помогне за намаляване на риска от рак на дебелото черво. Неговата сила за борба с рака вероятно идва от пробиотиците, фибрите и фитохимикалите (естествени растителни съединения, които се борят с болестите).

„Консумацията на кимчи и други ферментирали, богати на фибри храни може да помогне за намаляване на риска от рак“, казват експертите.

„Но дори най-здравословната диета не може да гарантира бъдеще без рак, така че не забравяйте да си направите препоръчителните скринингови изследвания за колоректален рак.“

Рецепта как да си направим кимчи у дома

Въпреки че приготвянето на ферментирали храни може да изглежда като трудна задача, приготвянето на кимчи у дома е сравнително лесно. Все пак кимчи наподобява до някаква степен българската туршия. Може да варирате относно съставките, но основните са:

2-2.5 кг зеле

2-3 големи моркова

1 средна ряпа

1 връзка зелен лук

8-10 скилидки чесън

3-4 с.л. джинджифил на прах (или 20-30 грама пресен)

5-6 с.л. захар

2-5 с.л. лъжици лют червен пипер/чили

1-2 с.л. сладък червен пипер

150-200 грама сол

300 мл вода

3 с.л. оризово брашно (или нишесте)

Нарежете и измийте пресните зеленчуци заедно с джинджифила и чесъна.

Разпределете сол между слоевете зелеви листа и оставете да престои 2-3 часа. Обръщайте зелето на всеки 30 минути, за да разпределите солта равномерно.

За да премахнете излишната сол, изплакнете зелето с вода и го отцедете.

Снимка: iStock

Нарежете всички зеленчуци на по-едри парчета (по ваш избор)

В съд изсипете водата и смесете оризовото брашно (нишестето), захарта, джинджифила, чесъна, чилито, червения пипер. Бъркайте, докато сместа стигне гъстотата на каша, но имайте предвид, че се сгъстява сравнително бързо.

В съд поставяте всички нарязани зеленчуци и намазвате с получената каша, като добавяте и 1 чаша вода.

Оставете кимчито да ферментира между 24 и 72 часа на стайна температура. Ако правите кимчи през лятото, 24 часа ще бъдат достатъчни, но в по-студените дни ще му трябват около 2-3 дни, когато вече ще бъде готово за консумация. Съхранява се в хладилник, където продължава бавно да ферментира.