Лютеницата е една от най-популярните традиционни храни в България. Въпросът дали тя е полезна за здравето обаче продължава да предизвиква интерес сред потребителите и специалистите по хранене.

Благодарение на богатото си съдържание на зеленчуци, тя често се определя като „витаминозна бомба“. Особено доматите и чушките, съставки с висока хранителна стойност, я правят чудесна добавка към балансираната диета, пише онлайн изданието Healthline.

Когато е приготвена правилно и се консумира умерено, лютеницата може да бъде ценен източник на витамини и антиоксиданти, както и да допринася за поддържането на добро здравно състояние. Важно е да се отбележи, че има разлика между ползите от консумацията на домашна лютеница в сравнение с фабрична, допълват експертите.

Какво съдържа лютеницата – витамини и антиоксиданти

Лютеницата съчетава вкуса и хранителната стойност на няколко зеленчука, но най-ценните сред тях са доматите и чушките. Те са истински „здравословен пакет“ от витамини, минерали и антиоксиданти, които подкрепят организма по различни начини.

Доматите – витамини, минерали и ликопен

Доматите са богати на редица витамини и минерали:

Витамин C : Мощен антиоксидант, който подпомага имунната система и предпазва клетките от увреждане. Един средно голям домат осигурява 28% от необходимият дневен прием.

Калий : Важен за контрола на кръвното налягане и поддържането на сърдечно-съдовото здраве.

Витамин K1 : Играе роля в кръвосъсирването и подпомага здравето на костите.

Фолат (витамин B9) : Необходим за растежа на тъканите и правилната клетъчна функция, особено важен за бременни жени.

Доматите са богати и на растителни съединения, като ликопен, бета-каротин, нарингенин и хлорогенова киселина. Ликопенът (червен пигмент) e мощен антиоксидант, който се намира в най-големи количества в обелените, добре узрели домати.

Снимка: iStock

Проучвания сочат, че високият прием на ликопен може да доведе до намален риск от сърдечно-съдови заболявания, понижен LDL („лош“) холестерол и някои видове рак, например на простата и стомах.

Освен това, доматените продукти като сок, паста или лютеница съдържат по-високи концентрации на ликопен от пресните домати, тъй като термичната обработка подобрява неговата усвояемост.

Чушките – витамини, минерали и антиоксиданти

Чушките, особено червените, са сред най-богатите хранителни източници:

Витамин C : Една средно голяма червена чушка осигурява над 160% от дневната нужда; подкрепя имунната система и е силен антиоксидант.

Витамин B6 : Важен за образуването на червени кръвни клетки и правилното функциониране на метаболизма.

Витамин K1 : Подпомага кръвосъсирването и здравето на костите.

Калий : Участва в поддържането на сърдечното здраве и баланса на течностите в организма.

Фолат (витамин B9) : Необходим за клетъчното делене и нормалния растеж.

Витамин Е : Мощен антиоксидант, който подпомага здравето на нервната система и мускулите.

Бета-каротин (провитамин A) : Организмът го преобразува във витамин А, който е от ключово значение за зрението и кожата.

Освен богатото съдържание на витамини и минерали, чушките съдържат и редица антиоксиданти. Сред тях са капсантин (основният пигмент в червените чушки с мощни антиоксидантни свойства), виолаксантин, лутеин, кверцетин и лутеолин.

Тези съединения подпомагат зрението, защитават клетките от оксидативен стрес и могат да намалят риска от хронични заболявания като сърдечно-съдови проблеми и някои видове рак.

Ползи при умерена консумация

Умерената консумация на лютеница носи редица ползи за здравето:

Подкрепа на имунитета: Благодарение на високото съдържание на витамин С и бета-каротин от чушките. Витамин C стимулира производството на бели кръвни клетки и антитела, които са първата линия на защита срещу инфекции.

Бета-каротинът, който организмът превръща във витамин А, подпомага здравето на кожата и лигавиците, естествена бариера срещу патогени.

Снимка: iStock

Сърдечно-съдово здраве: Ликопенът в доматите намалява оксидативния стрес, който уврежда стените на кръвоносните съдове и ускорява образуването на плаки. Проучвания свързват високия прием на ликопен с понижен риск от високо кръвно налягане, инфаркт и инсулт.

Ниска калорийна стойност: Калориите в лютеницата варират според рецептата, но обикновено тя съдържа под 100 калории на 100 грама, което я прави подходяща за балансирано хранене.

Диетолозите препоръчват консумация от около 2–3 супени лъжици (30–50 г) лютеница на ден като част от разнообразно меню. Това количество осигурява полезни хранителни вещества, без да се натрупват излишни въглехидрати, мазнини или сол (особено при фабричните варианти).

Разлика между домашна и фабрична лютеница

Една от най-съществените разлики между домашната и фабричната лютеница е, че домашната често се приготвя с по-малко захар и без добавени консерванти. Това я прави по-здравословната алтернатива. Освен това, при домашно приготвяне може да се контролира качеството на съставките.

От друга страна фабричната лютеница съдържа добавена захар, сол и стабилизатори, които удължават срока на годност, но намаляват хранителната стойност. Според данни на Европейската организация за безопасност на храните, прекомерната консумация на захар и сол е свързана с повишен риск от затлъстяване, хипертония и диабет.

Затова специалистите насърчават консумацията на домашна лютеница вместо купешката, когато е възможно.

Снимка: iStock

Ползи от консервираните храни

Консервираните храни могат да бъдат също толкова хранителни, колкото пресните или замразените, защото процесът на консервиране запазва повечето витамини и минерали. В някои случаи, както при доматите, топлинната обработка дори увеличава съдържанието на ликопен.

Освен това, консервирането прави храната удобна за съхранение и достъпна за хора, които нямат постоянен достъп до пресни продукти, пише Healthline.

Когато става дума за лютеницата, именно консервирането позволява тя да запази полезните вещества от доматите и чушките за дълъг период от време. Това я прави не само вкусна традиционна храна, но и практичен начин да се приемат витамини и антиоксиданти извън сезона на пресните зеленчуци.

Снимка: iStock

Освен вкусна традиционна храна, лютеницата може да бъде и здравословна добавка към балансираната диета. При умерена консумация и домашна обработка, тя се превръща в ценен източник на полезни хранителни вещества, като витамини, минерали и антиоксиданти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.