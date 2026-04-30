Хиляди жени по света страдат от мъчителни симптоми с години, преди да получат отговор какво всъщност им се случва. Сега ново проучване от Оксфордския университет дава надежда, че диагностика на ендометриоза може да стане значително по-бърза и по-точна, благодарение на иновативна неинвазивна техника, която съчетава CT сканиране с молекулярен тракер.

Какво е ендометриоза и защо диагнозата отнема години

Ендометриозата засяга една на всеки 10 жени в репродуктивна възраст. Заболяването се характеризира с разрастване на тъкан, подобна на маточната лигавица, извън матката – върху яйчниците, червата, пикочния мехур и в други области на корема.

Средното време за поставяне на диагноза е около 9 години. Причината? Симптомите често имитират други заболявания, а стандартните образни изследвания, като ултразвук и ЯМР, невинаги откриват ранните форми на болестта.

Според д-р Татяна Гибънс, водещ изследовател на проучването, конвенционалните скенери "засичат предимно промени, които се появяват при по-напреднала форма на заболяването. Това означава, че много жени продължават да страдат от симптомите си, въпреки че са им казали, че образните изследвания са нормални".

Симптоми на ендометриоза, на които да обърнете внимание

Силна менструална болка , която ви пречи да изпълнявате ежедневните си дейности

Обилна менструация с продължително кървене

Хронична умора и липса на енергия

Тазова болка , болка в долната част на корема и кръста

Болка при уриниране или дефекация

Болка при полов акт или след това

Кървене или болка в други части на тялото, включително гърдите

Безплодие и ендометриоза често вървят ръка за ръка – трудности със забременяването

Понижено настроение, тревожност и депресия

Дълъгият и мъчителен път към диагнозата

Габриела Пиърсън, съосновател на благотворителната организация Menstrual Health Project, е диагностицирана с ендометриоза на 23-годишна възраст, след повече от 10 години влошаващи се симптоми и многобройни погрешни диагнози.

"Ако ме бяха изслушали и диагностицирали по-рано, днес щях да съм в съвсем различна позиция", споделя 33-годишната Габриела. Заболяването е засегнало червата, пикочния мехур и яйчника ѝ, оставяйки ѝ трайни увреждания.

"Заради болката и усложненията не успях да продължа кариерата си и да отида в университет. Има верижен ефект върху психичното здраве, финансите, работата и фертилността."

Как работи новата технология за ранно откриване на ендометриоза

Според проучване, публикувано в престижното списание Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women's Health, изследователи от Оксфордския университет и Serac Healthcare тестват нов подход за визуализация на ендометриозни огнища.

Методът включва:

CT сканиране с молекулярен тракер , пациентките получават инжекция със специално вещество, наречено марациклатид .

Тракерът се прикрепя към области, в които се формират нови кръвоносни съдове, ключов белег на ранното развитие на ендометриоза.

CT сканирането визуализира тези зони с висока точност.

Резултатите от пилотното проучване

В изследването са участвали 19 жени с потвърдена или подозирана ендометриоза:

Новата техника е открива правилно наличието или отсъствието на болестта при 16 жени .

Тя е идентифицирала 14 от 17 случая на ендометриоза , по-късно потвърдени чрез операция.

"Тази техника предлага изключително обещаващ диагностичен и мониторингов инструмент, особено за повърхностна перитонеална ендометриоза – най-разпространената и същевременно най-трудна за откриване форма на заболяването", обяснява д-р Гибънс.

Защо неинвазивните изследвания са толкова важни

В момента единственият начин за поставяне на окончателна диагноза е лапароскопия, хирургична процедура, при която през малък разрез в корема се въвежда камера. Тази операция изисква обща анестезия и може да отнеме години, докато бъде назначена.

Експертите от Единбургския университет подчертават, че има "отчаяна нужда от нови неинвазивни изследвания". Д-р Луси Уитакър, гинеколог, който не е участва в проучването, коментира: "Това са наистина вълнуващи предварителни данни, които изискват допълнителни проучвания. Ако се потвърдят, ще ни дадат реална възможност да се намесим на по-ранен етап."

Какво означава това за пациентките?

По-ранна диагноза и по-добро качество на живот

Възможност за по-ранно започване на лечение

Намаляване на риска от усложнения като безплодие

Алтернатива на болезнените инвазивни процедури

Инструмент за проследяване как болестта се развива във времето

Все пак д-р Уитакър отбелязва, че сканирането с тракер включва излагане на радиация, което трябва да бъде преценено в контекста на рисковете от лапароскопия.

Бъдещето на гинекологичните изследвания и женското здраве

Това проучване е част от по-широка тенденция към развитие на молекулярни биомаркери и нови медицински технологии за диагностично забавяне, което е сериозен проблем в областта на менструалното здраве.

Ако последващи мащабни проучвания потвърдят резултатите, диагностика на ендометриоза може да претърпи фундаментална промяна – от инвазивна, многогодишна одисея до бързо, точно и достъпно изследване.

Надежда за милиони жени

Новата техника, съчетаваща CT сканиране с молекулярния тракер марациклатид, може да се окаже преломен момент в диагностика на ендометриоза. Макар проучването да е в ранен етап и да са необходими по-мащабни изследвания, резултатите са обнадеждаващи, особено за жените с повърхностна перитонеална ендометриоза, при които конвенционалните методи често са безсилни.

Ако имате упорита тазова болка, обилна менструация, коремна болка, хронична умора или болка при полов акт, не пренебрегвайте симптомите. Потърсете консултация с гинеколог, ранното разпознаване може да направи огромна разлика за качеството ви на живот.

