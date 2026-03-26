Всяка седма жена страда от хронична или повтаряща се тазова болка. Симптомите често остава подценени, въпреки че може да бъдат ранен сигнал за различни здравословни проблеми. Данните на Women’s Clinic of the Rio Grande Valley насочват вниманието към мащаба на този често пренебрегван проблем.

Тазовата болка не засяга само жените с активен менструален цикъл. Тя може да се появи във всяка възраст, включително в периода на перименопауза и след менопаузата, когато често се отдава на „нормални промени“, вместо да бъде изследвана.

Снимка: OpenAI

Причините варират: от временни хормонални колебания до гинекологични, урологични или храносмилателни състояния. Кои са осемте най-честите причини за тазова болка при жените и кога симптомът изисква лекарска консултация?

Защо тазовата болка между менструациите изисква внимание?

Тазовата болка при жените може да произтича от репродуктивната система, пикочните пътища или храносмилателния тракт. Когато болката е хронична (продължава над 6 месеца) или се повтаря редовно извън менструалния цикъл, това е медицински симптом, а не „нормален дискомфорт".

Специалистите подчертават, че навременната диагноза значително подобрява прогнозата при повечето от описаните по-долу състояния.

Снимка: Canva

8 причини за болката в таза

1. Маточни миоми (Uterine Fibroids)

Маточните миоми са доброкачествени (нераковидни) образувания в стените на матката. Според проучване, публикувано в American Journal of Obstetrics and Gynecology, до 80% от жените развиват миоми в някакъв момент от живота си.

В повечето случаи те протичат безсимптомно. Но когато са по-големи, по-многобройни или на неблагоприятно място, могат да причинят:

Постоянна болка в таза;

Обилна менструация;

Усещане за натиск в долната част на корема.

Снимка: Canva



2. Ендометриоза

Ендометриозата е хронично гинекологично заболяване, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, расте извън матката. Данни, цитирани от World Health Organization, сочат, че над 11% от жените в репродуктивна възраст са засегнати.

При ендометриоза тъканта реагира на хормоналния цикъл, удебелява се и се опитва да се отхвърли, но няма накъде да отиде. Резултатът: болезнени сраствания в таза, особено изразени извън менструалния период.

Ендометриозата е водеща причина за безплодие при жените и изисква специализирана диагностика.

3. Възпалителна болест на таза (Pelvic Inflammatory Disease)

Нелекуваните полово предавани инфекции (ППИ) могат да доведат до възпалителна болест на таза (ВБТ) — сериозно инфекциозно усложнение.

Тазовата болка е основен симптом на ВБТ, заедно с температура и необичайно вагинално течение. Ранното лечение с антибиотици е от съществено значение за предотвратяване на усложнения.

Снимка: iStock

4. Кисти на яйчниците

Кистите на яйчниците са чести и обикновено безвредни образувания. Въпреки това, когато станат достатъчно големи, могат да причинят тазова болка и дискомфорт.

Медицинска спешност: Ако киста се усуче около яйчника, може да настъпи внезапна и силна болка, придружена от гадене и повръщане. Това е спешно медицинско състояние и е нужно незабавно да се потърси помощ.

Снимка: Canva



5. Извънматочна бременност (Ectopic Pregnancy)

Извънматочната бременност настъпва, когато оплодената яйцеклетка се имплантира извън матката, най-често в маточната тръба. Тя не може да се развие нормално и представлява животозастрашаващо усложнение, придружено от остра тазова болка.

Експертите от Mayo Clinic подчертават, че извънматочната бременност изисква незабавна медицинска намеса.

6. Аденомиоза

При аденомиозата маточната лигавица прораства в мускулните стени на матката. Резултатът е значително увеличена и болезнена матка. Това състояние е по-често при жени след 40 години и може да причини:

Силна болка между и по време на менструация;

Обилно кървене;

Хронична тазова болка.

7. Пролапс на тазовите органи

Когато тазовите органи (пикочен мехур, матка, ректум) се снишат поради отслабване на поддържащите тъкани, се стига до пролапс. Според National Institutes of Health (NIH), това е особено честo при жени след менопауза.

Освен болка и дискомфорт в таза, пролапсът може да причини затруднено уриниране или дефекация.

Снимка: Canva



8. Гинекологични ракови заболявания

Тазовата болка може да бъде симптом и на по-сериозни, онкологични заболявания, като рак на яйчниците, шийката на матката или матката. Тези заболявания обикновено се придружават от:

Необичайно вагинално кървене;

Промяна в характера на менструацията;

Вагинално течение.

Ранното диагностициране е ключово.

Кога е нужна консултация с лекар?

Консултирайте се с гинеколог при всяка тазова болка, която:

Продължава повече от няколко дни извън менструацията;

Е внезапна и силна , особено с гадене/повръщане;

Придружена е от температура или вагинално кървене;

Нарушава ежедневието ви.

Болката в таза не е нещо, което трябва да се игнорира или приема за норма. Осемте причини, описани по-горе: от маточни миоми до гинекологични ракови заболявания, показват колко разнообразни могат да бъдат причините на хроничната тазова болка.

Само специалист може да постави точна диагноза след задълбочен преглед. Навременната диагноза е най-добрата инвестиция в здравето ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------------------------

Източници