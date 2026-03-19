Ако болката ви кара да пропускате работа, да отменяте планове или да живеете с постоянен дискомфорт, това не е "нормално". Национална конференция дава шанс да чуете отговорите от водещи лекари и специалисти.

Колко пъти сте чували "всички жени преживяват това" или "болката е нормална част от менструацията"? За хиляди жени в България тези думи не са просто некоректен съвет, а са причината диагнозата ендометриоза да закъснява с години, докато болката руши ежедневието им.

В рамките на ЕндоМарт 2026, на 21 март София, фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” ще проведе национална пациентска конференция с безплатен достъп, посветена на ендометриозата и аденомиозата

Защо диагнозата закъснява с 7-10 години

Световните данни показват тревожна статистика, че жените с ендометриоза получават диагноза средно 7 до 10 години след появата на първите симптоми. Години, в които болката се обяснява с "нормално", лекува се симптоматично или изобщо се пренебрегва.

Този период на чакане има сериозни последици:

Влошаване на симптомите

Физическо и емоционално изтощение

Затруднена фертилност

Намалено качество на живот

Загуба на вяра в собственото тяло

"Много жени започват да се съмняват в себе си", коментират от пациентската организация. "Приемат, че това, което преживяват, е нормално, дори когато не могат да станат от леглото."

Когато тялото атакува себе си

Ендометриозата е състояние, при което тъкан, подобна на тази, която покрива вътрешността на матката, започва да расте извън нея, по яйчниците, фалопиевите тръби, чревната стена, пикочния мехур, в редки случаи и по-далеч. Всеки месец тази тъкан реагира на хормоналните промени точно както би реагирала в матката, набъбва, кърви, но няма накъде да излезе.

Резултатът? Възпаление, белези, спойки между органите и болка, която може да бъде изтощителна. Не само по време на менструация, а постоянна. Болка при движение, при секс, при храносмилане. Понякога дори при обикновено седене или стоене.

Какво ще научат участничките в конференцията

Събитието, организирано от фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве" в рамките на ЕндоМарт 2026, не е обикновена медицинска лекция. То е създадено да отговори на въпросите, които хиляди жени си задават всеки ден: "Това, което чувствам, нормално ли е?", "Има ли лечение?", "Мога ли да имам деца?", "Защо никой не ме разбира?".

Водещи специалисти ще разкажат за съвременните хирургични техники, как се прави операция при ендометриоза, кога е необходима и какво да се очаква след нея. Ще говорят за хормоналната терапия, която често е първа линия на лечение, но която работи по различен начин за различните жени. И най-важното, ще обяснят защо подходът трябва да бъде индивидуален.

Ще се говори за нещо, което рядко се обсъжда, неврогенната болка при ендометриоза. Как хроничното възпаление може да промени начина, по който нервите предават сигнали, превръщайки дори леко докосване в болезнен стимул. Ще се разгледа и връзката между ендометриозата и автоимунните процеси, защото все повече проучвания показват, че имунната система играе роля в развитието на заболяването.

Ще се говори и за аденомиозата, състояние, при което ендометриалната тъкан прониква в мускулния слой на самата матка. Често наричана "злата сестра" на ендометриозата, тя може да причинява тежка болка и обилни кървения, но често остава недиагностицирана, защото се открива трудно.

Храна, психика и интимност: Темите, за които се мълчи

Има неща, за които жените с ендометриоза рядко говорят открито, дори с лекарите си. Как болката влияе върху интимния живот. Как стресът и тревожността стават част от ежедневието. Как храненето може да облекчи или влоши симптомите.

На конференцията тези теми ще бъдат обсъдени без табута. Защото хроничната болка не засяга само тялото, тя променя самочувствието, отношенията, начина, по който жената се възприема. И често тя се чувства виновна, че не може да функционира "нормално", че е "товар" за партньора си, че не е "достатъчно силна".

Ще има и специална сесия за менструалното здраве при тийнейджъри, защото много от симптомите на ендометриоза започват още в юношеска възраст, но се игнорират като "нормални болки при израстване". Ранното разпознаване може да промени цялата траектория на заболяването.

За кого е конференцията и как да участвате

Събитието е отворено за всяка жена, която живее със силна менструална болка, хроничен тазов дискомфорт, подуване, умора или болка при интимност. За тези, които вече имат диагноза ендометриоза или аденомиоза, но търсят повече информация. За партньорите и близките, които искат да разберат и да подкрепят. За всеки, който се е чувствал сам и неразбран в борбата с невидимата болка.

Конференцията ще се проведе на 21 март 2026 г. в хотел "Анел" в София. Достъпът е безплатен, но местата са ограничени и е необходима предварителна регистрация.

Освен лекциите, ще има време за разговори и споделяне, възможност да срещнете други жени, които разбират какво преживявате. Понякога най-важното нещо е да чуеш, че не си сама. Че болката е реална. Че заслужаваш отговори.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

