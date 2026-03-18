Милиони жени живеят с хронична тазова болка близо десетилетие, преди някой да постави правилна диагноза. Именно това е реалността за много жени по света, страдащи от ендометриоза, средното време до клинична диагноза е 9 години.

Но надеждата идва от неочаквана посока, нови клинични препоръки, иновативни диагностични инструменти и пробивни изследвания на възпалителните процеси обещават, че скоро жените ще получават помощ много по-бързо и то без нуждата от операция.

Какво е ендометриоза и защо е толкова трудно откриваема?

Ендометриозата е хронично възпалително заболяване, при което клетки, подобни на тези от вътрешната лигавица на матката (ендометриума), започват да растат извън нея. Тези ендометриални лезии се образуват най-често по яйчниците, фалопиевите тръби, тазовата обвивка и дори по червата или пикочния мехур, причинявайки:

Снимка: OpenAI

Хронична тазова болка

Безплодие и ендометриоза (често срещана връзка)

Значително влошено качество на живот

Световната здравна организация (СЗО ) определя, че в света около 190 млн. жени в репродуктивна възраст, близо 11%, са засегнати от това заболяване.

До скоро дефинитивното диагностициране на ендометриоза се основава на лапароскопия при ендометриоза, хирургична процедура, която потвърждава диагнозата в над 90% от случаите, но изисква обща анестезия и възстановителен период.

Нови препоръки променят начина по който се диагностицира ендометриоза

В началото на тази година Американския колеж по акушерство и гинекология (ACOG) публикува актуализирани нови препоръки на ACOG, които революционизират подхода към диагностиката.

От операционна зала към лекарския кабинет

Първостепенната препоръка замества лапароскопията с клинична диагноза, базирана на:

Оценка на симптомите на ендометриоза

Физически преглед

Или комбинация от двете

"В миналото златният стандарт беше операция", обяснява д-р Хю Тейлър, ръководител на отделението по акушерство, гинекология и репродуктивни науки в медицинското училище на Йейл. "Когато операцията потвърждава диагнозата в над 90% от случаите, няма причина да чакаме пациентката да изпитва такава силна болка, че да иска операция, за да започнем лечение."

Снимка: Canva

Д-р Стивън Дж. Флейшман, президент на ACOG, подчертава: "Болката от ендометриоза може да бъде невероятно тежка за жените и момичетата. Знаем, че освен физическата болка, много пациентки изпитват разбираема фрустрация поради забавянето в грижите и ограничените опции за управление."

Неинвазивни методи за диагностика на ендометриоза

Тест със слюнка за ендометриоза с точност 96.6%

Едно от най-обещаващите развития идва от Франция, където е разработен тест със слюнка за ендометриоза, използващ микро-РНК биомаркери.

Според проучване, представено на Парижката конференция за женско здраве, този неинвазивен тест постигна:

96.6% обща точност

97.3% чувствителност

94.1% специфичност

Когато диагнозата на ендометриоза е потвърдена хирургично, пробата със слюнка показа само 4.6% грешна класификация, в сравнение с 27.2% при образна диагностика (ултразвук и МРТ).

"Целта е по-добро време и по-добро насочване", обяснява водещият автор д-р Софиан Бендифаллах от Американската болница в Париж.

В момента се провежда мащабното проучване Endobest в над 100 специализирани центъра за ендометриоза във Франция, за да се оцени дали тестът ще намали броя на планираните лапароскопии и ще промени управлението на случаите.

Снимка: iStock

Ендометриоза при подрастващи: Пробив в ранното откриване

Д-р Тейлър е съавтор на проучване, публикувано през 2025 г., което изследва микро-РНК в кръвния серум на подрастващи на възраст 13-26 години с тазова болка.

Резултатите показват, че нивата на четири микро-РНК, индикативни за ендометриоза, са значително повишени при участничките. "Това откритие може да се използва като неинвазивен биомаркер за диагностициране на заболяването в ранен стадий при подрастващи", казва Тейлър.

Макар технологията с микро-РНК все още да не е широко достъпна на пазара, изследването представлява важна крачка към ранно откриване на ендометриоза при по-млада популация, при която заболяването се проявява за първи път.

Лечение на възпалението при ендометриоза

Връзката с автоимунни заболявания

Проучванията показват, че автоимунни заболявания и ендометриоза често вървят ръка за ръка. Автоимунните състояния се появяват при жени с ендометриоза с честота до 80% по-висока в сравнение с тези без заболяването. Някои изследователи дори предполагат, че самата ендометриоза може да бъде автоимунно заболяване.

"Възпалението, заедно с хормоните, е това, което движи ендометриозата", обяснява д-р Тейлър. Повишаващите се нива на естроген при всеки менструален цикъл стимулират растежа на лезиите, докато прогестеронът не успява да ги свие.

Снимка: Canva

Хронично възпаление на таза: Причина за болката

Ендометриалните лезии стават места на хронично възпаление с нисък интензитет, което:

Дразни нервите и причинява невропатична болка

Позволява на възпалителните медиатори да се разпространяват в цялото тяло

Засяга особено червата и пикочния мехур

Бъдещето: Лечение насочено към макрофагите

Изследванията сега са фокусирани върху промяна на възпалителния и имунния отговор. "Там се крие бъдещето", казва Тейлър. "Ще лекуваме възпалението, което разпространява заболяването, причинява болка и увреждане."

Има експериментален медикамент, който спира провъзпалителните макрофаги, но той все още е преминал само през изпитания върху животни, отбелязва Тейлър. "Все още сме далеч от внедряването на тези имунни терапии при жени."

Имунният парадокс на ендометриозата

Една от най-големите загадки остава защо имунната система не лекува лезиите. "Ендометриозата знае как да се защити от имунната система", казва д-р Тейлър.

Изследователи от Университета на Синсинати, ръководени от д-р Катрин Бърнс, публикуват през 2018 г. работа, показваща в модел на мишки, че именно имунният отговор всъщност причинява ендометриалните лезии в началото. След това лезиите се движат от естроген.

Снимка: Canva

В последващо проучване, публикувано през 2025 г., д-р Бърнс и екипът й използват проби от менструална течност, за да изследват неутрофилите (белите кръвни клетки, които инициират имунен отговор) при жени с и без ендометриоза.

"Резултатите показват, че неутрофилите сигнализират неправилно при ендометриоза и може да не почистват отпадъците, както трябва", обяснява Бърнс. Морфологичните промени в белите кръвни клетки в менструалната течност могат да станат неинвазивен диагностичен инструмент.

Практични съвети за жени с ендометриоза

Докато науката напредва, д-р Бърнс препоръчва:

Диета, която поддържа меките изпражнения – помага при "замръзнал таз" поради ендометриални лезии и фиброза

Тазова физиотерапия с сертифициран тазов терапевт

Бъдете нежни към себе си – "Дайте си благодат", казва тя

Надежда за по-бързо диагностициране на ендометриоза

Диагностицирането на ендометриоза преминава през революционна трансформация. От 9-годишно чакане до потенциална диагноза за седмици или месеци, чрез симптоми на ендометриоза, физически преглед и иновативни неинвазивни методи за диагностика като тестове със слюнка и микро-РНК.

Въпреки че предизвикателствата остават, включително ограничено финансиране на изследванията върху женското здраве, експертите са оптимисти. Комбинацията от нови препоръки на ACOG, напреднали диагностични инструменти и разбиране на хроничното възпаление на таза обещава, че милиони жени по света скоро ще получат необходимата помощ много по-бързо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Разбирам! Ето коригирания раздел Източници с пълните линкове:

Източници: