Всяка десета жена в света живее с ендометриоза, но много от тях с години не знаят за това. Причината? Митовете за ендометриозата са толкова широко разпространени, че нерядко забавят диагнозата с години, карат жените да приемат тежката болка за „нормална" и ги лишават от навременна медицинска помощ.

Лекари рабиват шестте най-опасни заблуди около заболяването и какво казват за тях водещи гинеколози и изследователи.

Какво е ендометриоза?

Ендометриозата е хронично заболяване, при което тъкан, подобна на лигавицата на матката (ендометриума), расте извън матката – най-често върху яйчниците, фалопиевите тръби или тазовата обвивка. Симптомите могат да включват тежка болезнена менструация, хронична тазова болка, болка при секс или при ходене до тоалетна, и в някои случаи – безплодие.

Въпреки широкото разпространение на заболяването, то остава сериозно недооценено и недодиагностицирано.

„В продължение на много години малко се знаеше за ендометриозата и затова много погрешни схващания се разпространяваха. Осведомеността започва да променя нещата, но не достатъчно бързо", споделя Катрин Бърнс, доктор на науките и доцент в Медицинския колеж на Университета на Синсинати, в интервю за американското здравно издание Health.

“Митовете около ендометриозата често водят до нормализиране на силната болка и подценяване на симптомите както от пациентите, така и от медицинските специалисти. Това забавя търсенето на помощ и поставянето на точна диагноза, което може да влоши състоянието и качеството на живот. Навременната и достоверна информация е ключова за ранното разпознаване и адекватното лечение на заболяването,” коментира д-р Атанас Александров

Мит 1: Ендометриозата засяга само репродуктивната система

Въпреки че ендометриозата най-често се развива в областта на яйчниците, фалопиевите тръби и маточните връзки, в по-редки случаи заболяването може да засегне и органи извън репродуктивната система.

Според Кристин Мец, доктор на науките от Института за медицински изследвания „Файнщайн": „Ендометриозата може да доведе до възпаление в цялото тяло".

В редки случаи засегнатите органи могат да включват пикочния мехур, червата, а в изключително редки ситуации, дори белите дробове, кожата или мозъка. Именно затова навременната диагностика е от ключово значение за спиране на разпространението на тъканта.

Мит 2: Диагностиката на ендометриозата е лесна

Един от най-устойчивите митове е, че диагнозата може да се постави бързо и лесно. Всъщност диагностицирането на ендометриоза е изключително сложен процес.

Симптомите, като тежка болезнена менструация, хронична тазова болка, болка при полов акт, лесно се бъркат с други заболявания. Освен това не съществува кръвен тест за ендометриоза. Единственият начин за окончателна диагноза е лапароскопска операция с биопсия на лезиите.

Средното закъснение при поставяне на диагнозата варира от 7 до 10 години, период, в който много жени търпят болка, приемана за „нормална".

Учените работят активно върху по-малко инвазивни диагностични методи, но засега хирургията остава най-сигурния метод.

Мит 3: Ендометриозата засяга само определени жени

В миналото медицинската общност смята, че заболяването засяга предимно слаби бели жени на 30-40 години. Тази представа е не само остаряла, но и вредна.

Реалността е различна, ендометриозата не познава расови, етнически или демографски граници. Неравният достъп до медицинска помощ при малцинствените групи и недостатъчното им представяне в клиничните изследвания допълнително задълбочават проблема с недодиагностицирането.

Мит 4: Генетиката е единственият рисков фактор

Наследствеността наистина играе роля, ако майка ви или сестра ви имат ендометриоза, рискът е до 10 пъти по-висок в сравнение с останалите жени, сочат данните.

Но генетичният фактор далеч не е единственият. Сред другите рискови фактори са:

Менструални цикли, по-кратки от 27 дни

Обилно или продължително менструално кървене (над 7 дни)

Здравословни проблеми, блокиращи нормалния менструален отток

Нарушения в имунната система

Хирургически усложнения

Жени без фамилна обремененост също могат да развият заболяването.

Мит5: Колкото по-силна е болката, толкова по-тежка е ендометриозата

Това е може би най-опасният мит, защото кара жените и лекарите да подценяват заболяването.

„Тежестта на болката нерядко не отразява степента на тежест на ендометриозата", подчертава д-р Мец. Възможно е да имате лека ендометриоза с тежки симптоми на болка, или обратното, тежка форма на заболяването, протичаща почти безсимптомно.

Важно е да знаете, че болката, която ви приковава на легло всеки месец, не е нормална и е сигнал за консултация с гинеколог.

Мит6: Ендометриозата може да се излекува

За съжаление, лечение на ендометриозата в пълния смисъл на думата към момента не съществува. Целта на терапията е да облекчи болката и да забави прогресията на заболяването.

Вариантите включват хормонална терапия (контрацептиви, GnRH агонисти), лапароскопска операция за отстраняване на лезиите, или комбинация от двете. Важно е да се знае, че при до 50% от пациентите болката се завръща в рамките на пет години след операцията.

„Ендометриозата може да бъде хронично заболяване. Много хора ще се нуждаят от продължително медицинско и/или хирургично лечение", обяснява д-р Ийв Заритски, акушер-гинеколог от Оукланд, Калифорния.

Хормоналните терапии не лекуват заболяването, но поставят лезиите в „спящо" състояние, като предотвратяват реакцията им на хормоналните промени в тялото. Заболяването обикновено преминава в ремисия след менопаузата, когато яйчниците спират да произвеждат значими количества хормони.

Информацията спасява

Митовете за ендометриозата не са просто безобидни заблуди, но могат да имат реални последствия за здравето на жените. Забавена диагноза, пропуснато лечение, години на ненужно страдание.

Ако изпитвате симптоми на ендометриоза, не чакайте болката да стане непоносима. Потърсете специалист, задайте въпросите си и настоявайте за изследвания. Информираността е първата стъпка към по-добро качество на живот.

Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ предоставя достъп до надеждна информация, консултации и насоки към специалисти за жени със съмнения или диагноза ендометриоза. Организацията работи активно за повишаване на информираността и подкрепа на пациентите чрез образователни инициативи и общност. Повече информация и ресурси могат да бъдат открити чрез каналите на Фондацията, както и контакти на лекарите, с които Фондацията работи.

Тази статия е създадена в партньорство с Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве"

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

