Ново широкомащабно изследване хвърля светлина върху неочаквана връзка между миома на матката и повишения риск от сърдечно-съдови заболявания.

Проучването, публикувано в авторитетното списание Journal of the American Heart Association, анализира данни от над 2.7 милиона американски жени и установява, че присъствието на маточни фиброиди (миоми) може да удвои риска от атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания в рамките на 10 години, при жени под 40-годишна възраст.

Какво представлява миома на матката?

Маточните фиброиди, известни също като миоми или лейомиоми, са доброкачествени тумори, които се развиват в мускулната тъкан на матката. Те са изключително чести, много жени развиват фиброиди през репродуктивния си период, като често дори не подозират за наличието им.

Снимка: Canva

Основни характеристики на маточните фиброиди:

Не са ракови образувания и почти никога не се превръщат в злокачествени.

Варират значително по размер, от микроскопични до големи като грейпфрут.

Могат да бъдат единични или множествени.

При екстремни случаи могат да запълнят тазовата област или коремната кухина.

Видове маточни фиброиди според локализация:

Интрамурални фиброиди : Развиват се в мускулната стена на матката.

Субмукозни фиброиди : Изпъкват към маточната кухина.

Субсерозни фиброиди : Образуват се по външната повърхност на матката.

Симптоми на миома на матката

Много жени с маточни фиброиди не изпитват никакви симптоми и образуванията се откриват случайно при гинекологичен преглед или ултразвук по време на бременност. При тези, които имат симптоми, те зависят от местоположението, размера и броя на фиброидите.

Най-честите симптоми включват:

Обилна менструация или болезнени менструални цикли.

По-дълги или по-чести менструации.

Тазов натиск или болка.

Учестено уриниране или затруднено уриниране.

Увеличаване на коремната област.

Запек.

Болка в корема, долната част на гърба или по време на полов акт.

Снимка: Canva

В редки случаи фиброидът може да причини внезапна, остра болка, когато нарасне твърде много и надхвърли кръвоснабдяването си.

Какво разкрива новото проучване?

Анализът, публикуван в Journal of the American Heart Association, включва 450,177 жени с фиброиди и 2,250,885 контролни индивида, използвайки данни от Optum's Clinformatics Data Mart за периода 2000-2022 година. Средната възраст на участничките е 41 години, без атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания.

Ключови находки след 10-годишно проследяване:

Жените с маточни фиброиди показват:

81% по-висок риск от атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания (коригирано съотношение на риска 1.81)

Кумулативна честота от 5.42% при жени с фиброиди срещу 3.00% в контролната група

Значително повишен риск във всички категории сърдечно-съдови заболявания.

Специфични рискове по видове заболявания:

Коронарна артериална болест : 61% по-висок риск.

Мозъчносъдови заболявания : 77% по-висок риск.

Периферна артериална болест : 90% по-висок риск.

Исхемичен инсулт : 66% по-висок риск.

Миокарден инфаркт : 50% по-висок риск.

Най-високият риск – при млади жени

Особено тревожна е находката при жени под 40-годишна възраст. В тази група 10-годишният коригиран риск от атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания достига 3.51 – повече от троен в сравнение със съответните контролни индивиди, като разликата в риска надхвърля 4%.

Снимка: Canva

Защо миома на матката влияе на сърцето?

Изследователите предлагат биологично обяснение на тази връзка. Маточните фиброиди произвеждат възпалителни цитокини и хемокини, които могат да циркулират системно в организма, допринасяйки за:

Ендотелна дисфункция.

Оксидативен стрес.

Съдово ремоделиране.

Тези биологични механизми се припокриват значително с патогенезата на атеросклерозата, което предлага правдоподобно обяснение на наблюдаваната връзка.

Експертно мнение

Д-р Айман Ал-Хенди, професор и заместник-председател на Катедрата по акушерство и гинекология в Университета на Чикаго, коментира значението на находките:

"Наличието на маточни фиброиди ясно увеличава риска от атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания. Това преди се смяташе за просто епидемиологична асоциация или евентуално отражение на споделени рискови фактори. Въпреки това, иновативната скорошна работа демонстрира, че провъзпалителни фактори се отделят обилно от маточните фиброиди и могат да достигнат системното кръвообращение, потенциално допринасяйки за заболявания в отдалечени органи като сърдечно-съдовата система."

Снимка: Canva

Какво означава това за жените?

Тъй като атеросклеротичните сърдечносъдови заболявания остават водеща причина за смърт сред жените, тези находки подчертават възможността за по-ранна оценка на сърдечносъдовия риск и превантивни стратегии при пациентки с диагностицирани маточни фиброиди.

Водещият автор на изследването, Джулия Д. ДиТосто, докторант по епидемиология в Медицинското училище Перелман при Университета на Пенсилвания, подчертава важността на тази работа:

"Сърдечносъдовото здраве на жените исторически е недостатъчно проучено, така че повишената видимост на тази работа е от решаващо значение. Надяваме се това внимание да катализира допълнителни изследвания на специфични за жените сърдечно-съдови рискови фактори и в крайна сметка да подобри превенцията и грижите за жени в риск от сърдечни заболявания."

Снимка: Canva

Новото мащабно проучване установява значителна и постоянна връзка между миома на матката и повишен риск от сърдечносъдови заболявания, особено при млади жени. Находките предполагат, че маточните фиброиди могат да служат като важен клиничен маркер за повишен сърдечносъдов риск.

За жените с диагностицирани миоми на матката тези данни подчертават важността на:

Редовни прегледи при кардиолог.

Мониторинг на сърдечносъдовото здраве.

Превантивни мерки за намаляване на риска.

Здравословен начин на живот и контрол на рисковите фактори.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се разбере напълно механизмът на тази връзка и да се разработят специфични превантивни стратегии за жени с маточни фиброиди.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------

Източници