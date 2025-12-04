Бременност с миома: Рискове и какво трябва да знаят жените

Миомата е най-честият доброкачествен тумор на матката, засягащ между 40% и 60% от жените на възраст 35 години и до 80% от жените на 50 години.

Въпреки високата й честота, връзката между миома и бременност остава сложна тема, особено за жени, които планират семейство или вече са бременни.

Повлиява ли миомата забременяването? Какви усложнения могат да възникнат? Кога е необходима операция? Ето ги най-важните факти, базирани на медицински проучвания, в помощ на бъдещите майки.

Какво е миома и колко често се среща при бременни жени?

Миомата (лейомиома или фиброид) е доброкачествено образувание, което се развива от гладкомускулните клетки на матката. Миомите могат да бъдат с различни размери – от малки като грахово зърно до големи като грейпфрут. Те могат да растат извън маточната стена, вътре в маточната кухина или в самата маточна стена.

Според проучвания до 11% от бременните жени имат миома, но реалният брой вероятно е по-висок, тъй като диагностицирането по време на бременност е предизвикателство.

Само 42% от големите миоми (над 5 см) и 12,5% от по-малките (3-5 см) могат да бъдат открити при физически преглед.

Ултразвукът също има ограничения – успешно идентифицира миоми при едва 1,4% до 2,7% от бременностите, главно защото е трудно да се разграничат от физиологичното задебеляване на маточната мускулатура по време на бременност.

Повлиява ли миомата на забременяването?

Можете да забременеете дори ако имате миома, но в някои случаи миомата може да затрудни зачеването или да увеличи риска от усложнения. Жените с множествени или много големи миоми са изправени пред по-високи предизвикателства.

Повишен риск от ранен спонтанен аборт

Проучванията показват, че жените с миома имат почти двойно по-висок риск от спонтанен аборт в ранна бременност – 14% при жени с миома срещу 7,6% при жени без миома. Рискът нараства при наличие на множествени или особено големи миоми.

Миома по време на бременност: Кога е опасна?

Усложнения през първия триместър

По време на ранната бременност някои миоми – особено по-малките – могат да растат поради повишените нива на естроген и прогестерон. Това може да доведе до:

Кървене и болка : В проучване на над 4500 жени, 11% от тези с миома са имали кървене, 59% – само болка, а 30% – и двете.

Спонтанен аборт : Както споменахме, рискът е значително по-висок при жени с миома.

Усложнения през втория и третия триместър

С увеличаването на матката тя може да притиска миомите, което води до редица проблеми:

1. Болка

Болката е най-честият симптом, особено при големи миоми. Понякога миомите се усукват, причинявайки спазми и дискомфорт. Лека до умерена болка обикновено се контролира с парацетамол (ацетаминофен).

При по-силна болка могат да се използват нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен, но само за кратко време и преди 32-та гестационна седмица, тъй като след това съществува риск за бебето.

2. Преждевременно раждане

Жените с миома имат по-висок риск от преждевременно раждане (преди 37-та седмица).

3 .Преждевременно отлепване на плацентата

Проучванията сочат, че бременните жени с миома имат значително по-голяма вероятност от откъсване на плацентата – сериозно усложнение, при което плацентата се отлепва от маточната стена преди раждането. Това може да доведе до недостиг на кислород за бебето и тежко кървене при майката.

4. Неправилно положение на плода

Големите миоми могат да попречат на бебето да се обърне в правилно положение (с главата надолу), което увеличава вероятността от раждане чрез цезарово сечение.

5. Ниско тегло на новородените

Бебетата, родени от жени с големи миоми, понякога имат по-ниско телесно тегло при раждането.

Как се наблюдава миомата по време на бременност?

Ако вече знаете, че имате миома преди да забременеете, лекар ще разработи индивидуален план за наблюдение през бременността. Някои важни аспекти включват:

Растеж на миомите

Миомите с размер над 5 см са по-склонни да нараснат по време на бременност, особено през първия триместър. Понякога миомите, открити в ранна бременност, намаляват или изчезват до раждането.

Редовни ултразвукови прегледи

Ултразвуковите изследвания могат да помогнат за проследяване на размера и позицията на миомите, както и за оценка на състоянието на плацентата.

Кога се налага операция?

Раждане с миома

Повечето жени с миома могат да родят по естествен път, но в някои случаи може да се наложи цезарово сечение, особено ако:

Бебето не може да се обърне в правилно положение.

Миомата блокира родовия канал.

Родовата дейност не напредва.

Раждане след миомектомия (отстраняване на миома)

Ако сте имали оперативно отстраняване на миома (миомектомия) преди бременността, съществува риск от руптура на матката по време на или преди раждането. Рискът зависи от размера на разреза, местоположението и броя на отстранените миоми.

Ако сте претърпели миомектомия, лекар ще определи най-безопасния начин на раждане.

Понякога може да се препоръча подробно ултразвуково изследване през втория триместър за проверка на местоположението на плацентата, тъй като предишна миомектомия увеличава риска от абнормално прикрепване на плацентата към маточната стена.

По-рискова, но напълно възможна бременност

Миомата е често срещана при жените в репродуктивна възраст, но повечето бременности протичат успешно дори при наличие на миома. Въпреки това, рисковете от усложнения като спонтанен аборт, преждевременно раждане, откъсване на плацентата и цезарово сечение са реални и изискват внимателно наблюдение.

Ако имате миома и планирате бременност, или вече сте бременна, най-важното е да работите в тясно сътрудничество с лекар. Редовните прегледи и индивидуалният план за наблюдение са ключови за безопасна бременност и раждане.

Консултирайте се с акушер-гинеколог, специализиран в високорискови бременности, за да получите най-доброто медицинско обслужване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

