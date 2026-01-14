Ново клинично проучване установява обещаваща находка в борбата срещу рак на гърдата, лекарство използвано за облекчаване на неприятни странични ефекти от антиестрогенната терапия, проявява и способност да забавя растежа на раковите клетки.

Откритието може да промени подхода към лечението на рак на гърдата и да подобри качеството на живот на хиляди жени.

Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване при жените

Според Световната здравна организация, ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване при жените в 157 от 185 страни по света. Всяка година около 2,3 млн. жени получават тази диагноза. Над 99% от случаите се диагностицират при жени, докато при мъжете заболяването е изключително рядко, под 1%.

Снимка: iStock

Около 75% от случаите на рак на гърдата са ER-положителни (естроген-рецептор положителни). При този тип тумори, раковите клетки имат множество естрогенови рецептори и се стимулират да растат под влияние на естрогена. Именно затова основното лечение включва антиестрогенни медикаменти, които блокират или намаляват производството на този хормон в организма.

Странични ефекти от антиестрогенната терапия

Въпреки ефективността си в предотвратяване на рецидиви и подобряване на преживяемостта, антиестрогенните лекарства с активна съставка летрозол често причиняват неприятни странични ефекти, подобни на симптомите при менопауза:

Горещи вълни

Болки в ставите и мускулите

Намалена костна плътност

Повишен холестерол

Тези симптоми могат да бъдат толкова тежки, че някои пациентки прекратяват лечението си преждевременно, което компрометира терапевтичния ефект.

Изследването PIONEER: Неочаквано откритие

Британското клинично изследване PIONEER, ръководено от учени от Кеймбридж, включва 244 жени с ранен стадий на ER-положителен рак на гърдата от 10 болници във Великобритания. Участничките са разделени на три групи:

Група А (62 жени): Получават само летрозол

Група Б (91 жени): Получават летрозол плюс 40 mg мегестрол ацетат

Група В (91 жени): Получават летрозол плюс 160 mg мегестрол ацетат

Снимка: Canva

Мегестрол ацетатът е синтетичен прогестерон, който се използва за облекчаване на горещите вълни при пациентки, приемащи антиестрогенна терапия. Предишни проучвания показват, че дори ниски дози от това вещество намаляват честотата на горещите вълни.

Двоен ефект: Контрол на симптомите и забавяне на туморите

След двуседмичен курс на лечение преди операция, резултатите показват нещо изненадващо. Мегестрол ацетатът, дори при ниската доза от 40 mg, забавя значително клетъчната пролиферация (размножаването на раковите клетки) в туморите.

„Тези находки могат да имат значително клинично въздействие чрез подобряване на придържането към лечението, като същевременно положително влияят върху контрола на тумора", коментира д-р Еша Сачдев, онколог специализиран в онкологични заболявания на гръдната жлеза.

Снимка: iStock

Защо е важна ниската доза?

Макар мегестрол ацетатът да е ефективен срещу горещите вълни, той може да причини свои странични ефекти като:

Наддаване на тегло.

Високо кръвно налягане.

Задух.

Подуване на лицето.

Кръвни съсиреци.

Тези странични ефекти са дозо-зависими, колкото по-висока е дозата, толкова по-вероятно е да се появят. Откритието, че ниската доза (40 mg) е също толкова ефективна колкото високата (160 mg) в забавянето на туморния растеж, означава, че пациентките могат да получат двойна полза при по-нисък риск от нежелани ефекти.

Как работи мегестролът срещу раковите клетки?

Учените предлагат два основни механизма:

Подобрява придържането към лечението – като облекчава горещите вълни, мегестролът помага на жените да продължат антиестрогенната си терапия за необходимите 5-10 години

Директен антипролиферативен ефект – веществото намалява свързването на естрогеновите рецептори с ДНК на раковите клетки, като по този начин блокира естрогеновата сигнализация, която стимулира растежа на тумора

„Ниската доза може да бъде достатъчна да наситѝ рецепторите и следователно да намали свързването на естрогеновите рецептори с хроматина", обяснява д-р Сачдев.

Необходими са допълнителни изследвания

Въпреки обещаващите резултати, изследователите подчертават, че проучването включва по-малко от 200 пациентки и лечението е продължило само две седмици. Необходими са по-мащабни и дългосрочни клинични изпитвания, за да се потвърдят тези находки.

Снимка: Canva

„Необходимо е рандомизирано фаза 3 клинично изпитване, сравняващо летрозол плюс мегестрол срещу летрозол самостоятелно, с първична крайна точка, преживяемост без инвазивно заболяване", обяснява д-р Ричард Беърд, водещ автор на изследването от Университета в Кеймбридж.

Експертите също така препоръчват провеждане на проучвания за определяне на оптималната доза за дългосрочна употреба, както и оценка на безопасността и поносимостта при продължително приложение.

Откритието, че синтетичният прогестерон мегестрол ацетат може едновременно да облекчава горещите вълни и да забавя растежа на ER-положителни тумори при рак на гърдата, представлява обещаваща стъпка напред в лечението на рак на гърдата.

Ако бъдещите изследвания потвърдят тези резултати, това може да подобри както ефективността на терапията, така и качеството на живот на хиляди жени, борещи се с това онкологично заболяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници: