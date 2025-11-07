Ново мащабно международно изследване установява, че радиационното лечение не подобрява значително преживяемостта при жени с ранен стадий на рак на гърдата, които са с умерен риск от рецидив. Резултатите, публикувани в престижното медицинско списание New England Journal of Medicine, поставят под въпрос необходимостта от това лечение за определена група пациентки, съобщава Euronews.

Проучването обхвaща над 1600 пациентки от Обединеното кралство, седем европейски държави, Израел и Турция, които преминават мастектомия, операция на лимфните възли и системна терапия, включително химиотерапия. Учените наблюдават жените средно 9,6 години, като откриват изненадващи резултати относно ефективността на лъчетерапията.

Идентична преживяемост без лъчелечение

При пациентките с умерен риск, тези със стадий II на заболяването с един до три засегнати лимфни възела или с агресивни тумори без засягане на лимфните възли, показателите за преживяемост били практически еднакви.

Снимка: Canva

След 10 години 81,4% от жените, подложени на лъчелечение на гръдния кош, оцеляват, в сравнение с 81,9% от тези, които не са го получили.

Рецидивите също се оказват изключително редки в двете групи. Само 29 пациентки общо съобщават за връщане на заболяването, девет (1,1%) от групата с лъчетерапия, в сравнение с 20 (2,5%) от тези без радиационно лечение. Тези данни подкрепят идеята, че лъчелечението може да се избегне без риск за пациентките от тази категория.

Откритията се вписват в по-широката тенденция в съвременната медицина за намаляване използването на агресивни лечения, когато те не водят до значително подобрение. Радиотерапията е стандартна част от лечението на рак на гърдата от началото на 20-ти век, но напредъкът в системните методи за лечение на рака водят до повишена преживяемост и без нея. Смъртността от рак на гърдата в Европа продължава да намалява във всички възрастови групи освен при жени над 80 години.

Снимка: Canva

Избягване на сериозни странични ефекти

Лъчелечението не е безвредна процедура, то носи редица странични ефекти, които могат да се проявят дори месеци или години след края на терапията. Краткосрочните последици включват косопад, болезненост, подуване и кожни дразнения, подобни на слънчево изгаряне. В редки случаи може да възникне възпаление на белите дробове, а също увреждане на нервите в раменете и ръцете, водещо до изтръпване, изтиване, болка и слабост.

Снимка: Canva

Д-р Никола Ръсел, съавтор на изследването и радиационен онколог в Нидерландския институт по рак, обяснява че избягването на тези странични ефекти би могло да улесни възстановяването на пациентките с рак на гърдата. "Избягването на ненужното облъчване ще намали както тежестта на лечението, така и неблагоприятните ефекти върху реконструкцията на гърдата при пациентките след мастектомия", посочи тя.

Джон Симпсън, който ръководи британска правителствена група за оценка на клинични изпитвания, подчерта че резултатите потенциално позволяват на пациентите да избегнат ненужни лечения.

Това от своя страна води до по-ефективно и ефикасно използване на здравните ресурси и грижи. Новите насоки биха могли да помогнат на лекарите и пациентките да вземат по-информирани решения относно лечението, като се фокусират върху терапии, които действително подобряват в прогнозата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.