Забравяте къде сте оставили ключовете или документите си? Трудно се концентрирате по време на работа или усещате постоянна умора в главата си.

Мозъчната мъгла е все по-разпространен проблем, който засяга милиони хора по света и може сериозно да наруши ежедневието ви.

Това състояние не е официална медицинска диагноза, но описва реални когнитивни затруднения, невъзможност за ясно мислене, проблеми с паметта и концентрацията. Има 10-те чести причини за мозъчна мъглa.

Какво представлява мозъчната мъгла?

Мозъчната мъгла е неформален термин, който описва когнитивни затруднения или компрометирано умствено състояние, при което мисленето става мъчно и бавно. Според медицинските изследвания, възпалението в мозъка е основен задействащ механизъм - то увреждат нервните клетки и нарушава комуникацията между тях.

Симптоми на мозъчна мъгла

Вероятно страдате от мозъчна мъгла, ако изпитвате:

Усещане за умствена "замъгленост"

Невъзможност за ясно мислене

Липса на ментална яснота

Проблеми с паметта

"Изключване" по време на разговор

Затруднения в концентрацията

10-те основни причини за мозъчна мъгла

1. COVID-19 и дългият COVID

Мозъчната мъгла е често срещан симптом при дългия COVID. Проучванията показват, че близо една трета от хората изпитват когнитивни затруднения седмици или месеци след инфекцията с коронавирус. Това включва проблеми с концентрацията, паметта и обработката на информация.

2. Синдром на хронична умора

Синдромът на хронична умора, известен още като миалгичен енцефаломиелит, причинява когнитивна и физическа изтощеност, която продължава над шест месеца и не се подобрява с почивка. Разпространеното възпаление в мозъка може да доведе до замъглено мислене и трудности при концентрация.

3. Депресия

Депресията не засяга само настроението, тя често причинява проблеми с фокусирането, вземането на решения и запаметяването на информация. Хората с депресия описват усещането като "умствена мъгла", която прави ежедневните задачи изключително трудни.

4. Хормонални промени

Хормоналният дисбаланс по време на менструация, бременност и менопауза може да предизвика когнитивни затруднения. Нивата на естроген и прогестерон се променят през менструалния цикъл и влияят върху когнитивните функции - някои жени имат затруднения с концентрацията след овулация и точно преди началото на месечния цикъл.

5. Липса на сън

Недоспиването е една от водещите причини за мозъчна мъгла. Нарушения като безсъние, нарколепсия, синдром на неспокойните крака и сънна апнея сериозно влошават качеството на съня. Липсата на достатъчно почивка прави трудно завършването на задачи, поддържането на внимание и може да причини объркване.

Съвет: Практикувайте постоянна вечерна рутина - лягайте и ставайте по едно и също време, избягвайте телефона преди сън и осигурете хладна, тъмна и тиха спалня.

6. Лупус

Лупусът е хронично автоимунно заболяване, при което имунната система атакува здрави клетки, причинявайки възпаление и болка. "Лупусната мъгла" се проявява чрез объркване, затруднения при концентрация, пропуски в паметта и проблеми с обработката на мисли.

7. Множествена склероза

Множествената склероза е хронично възпалително заболяване, което причинява лезии в централната нервна система и засяга познанието, емоциите и моторната функция. Хората с МС често изпитват значителни когнитивни затруднения.

8. Тревожност и стрес

Хроничният стрес и тревожните разстройства са сред най-разпространените причини за замъгляване на съзнанието. Постоянното напрежение увреждат паметта и способността за концентрация, създавайки усещане за умствена изтощеност.

9. Химиотерапия

Мозъчната мъгла е често срещан страничен ефект от химиотерапията - това състояние е известно като "химио-мозък". Пациентите съобщават за затруднения при намирането на правилните думи, "изключване" и проблеми със запомнянето.

10. Други медицински състояния

Редица други здравословни проблеми могат да причинят мозъчна мъгла, включително:

Алергии

Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD)

Цьолиакия

Фибромиалгия

Бъбречна недостатъчност

Лаймска болест

Мигрена

Синдром на Сьогрен

Щитовидни заболявания

Как да се отървете от мозъчната мъгла?

Медицински лечения

Лечението зависи от основната причина:

Селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRI) - антидепресанти, които помагат при тревожност, депресия и мозъчна мъгла, свързана с COVID-19

Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) - помага за справяне с тревожност и депресия

Трудотерапия - подходяща за хора с когнитивни, физически или сензорни предизвикателства

Промени в начина на живот

Следните промени могат значително да подобрят състоянието:

Диета: Противовъзпалителна диета като средиземноморската диета може да намали възпалението в мозъка. Тя включва растителна храна, постно месо, здравословни мазнини (като авокадо и зехтин) и пълнозърнести храни, като ограничава червеното месо и сладкишите.

Физическа активност: Редовните упражнения подкрепят умствената функция, като доставят кислород на мозъка и укрепват комуникацията между нервните клетки. Експертите препоръчват 150 минути физическа активност седмично.

Сън: Стремете се към 7-8 часа сън на нощ - недоспиването може да причини или влоши мозъчната мъгла.

Кога да потърсите лекар?

Всички понякога изпитват моменти на забравяне или затруднения с концентрацията - това е нормално. Обаче, консултирайте се с лекар, ако:

Когнитивните затруднения продължават няколко седмици или повече

Мозъчната мъгла пречи на ежедневните ви дейности

Често забравяте за срещи и ангажименти

Имате проблеми при завършване на обикновени задачи

Трудно се концентрирате, когато някой ви говори

Водете дневник на симптомите си - кога започват, какво ги предизвиква и какво помага за облекчаването им. Това ще улесни диагнозата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

