Чувствате ли се уморени без видима причина? Оказва се, че умората не е слабост, начинът на мозъка ви да ви защитава. И най-доброто лекарство може да е по-различно от това, което си мислите, пише Тhе Technology Networks

Умората е повече от физическо изтощение

Приблизително всеки четвърти човек изпитва обща умора в някакъв момент от живота си, особено когато се справя с хронични здравословни състояния или сериозни заболявания.

Снимка: Canva

За разлика от болката, която често може да се овладее бързо с медикаменти, умората е много по-трудна за справяне и няма едно-единствено решение. Тя се промъква в ежедневието ни, влияе на работата, отношенията и качеството на живот, като често остава недооценена и непризната.

Сега обаче изследователи от Университета в Брайтън разкриват нова гледна точка за това защо се чувствате изтощени и как можете да се справите по-ефективно с това състояние.

Мозъкът е вашият личен защитник

Проучването еодено от д-р Жан Декерл, специалист по спортна физиология в Училището по образование, спорт и здравни науки в Брайтън, изследването предлага революционна идея, че умората не е просто физическо изтощение. Тя е умният начин на мозъка да защитава тялото от прекомерно натоварване.

„Мозъкът ви непрекъснато проверява дали тялото може да продължи без да влезе в неприятности“, обяснява д-р Декерл. „Умората е неговият начин да каже „забави темпото“, не защото сте слаби, а защото се опитва да ви пази.“

Всъщност това е сложна система за ранно предупреждение, която работи постоянно на заден план, като анализира хиляди сигнали от тялото.

Как работи защитният механизъм

Новият модел на умората се фокусира върху хомеостазата, способността на организма да поддържа вътрешен баланс. Когато мозъкът прогнозира, че продължаването на дадена активност може да наруши този баланс, той изпраща сигнали за умора, за да ви насърчи да спрете или да си починете. Това е като автоматична система за сигурност, която се активира преди реалната опасност да настъпи.

Изследването, публикувано в списание Sports Medicine, показва също, че редовната, умерена физическа активност може да помогне на мозъка да коригира прогнозите си. С течение на времето това може да намали усещането за умора, което звучи парадоксално, движението като лекарство срещу изтощението.

Снимка: Canva

Движението като лекарство

Вместо да се борите с изтощението или да правите интензивни тренировки, изследването насърчава умерена, постоянна активност, като ходене, разтягане или умерено колоездене. Това е начин да възстановите доверието между мозъка и тялото, без да ги подлагате на допълнителен стрес.

„Дори умерена физическа активност помагат за преодоляването на умората“, казва д-р Декерл, която е и изследовател в Центъра за здраве през целия живот на Университета в Брайтън. „Когато сте активни, дори на умерини нива, преобучавате мозъка си да вярва, че тялото ви може да се справи.“ Този подход може да помогне на всички, от елитни спортисти до хора, живеещи с състояния като рак и множествена склероза, при които умората често е основно предизвикателство.

Снимка: Canva

Промяна в мисленето

Твърде дълго умората е била възприемана като личен недостатък или липса на воля. Това изследване предлага нова перспектива, че умората е защитен сигнал, а не слабост. Разбирането на това може да помогне на хората да управляват енергията си по-добре и да подобрят качеството си на живот, без да се чувстват виновни или неадекватни.

Следващата фаза на изследването ще проучи как този модел работи в реални условия, включително при спортисти и пациенти с хронични заболявания. Целта е да се разработят персонализирани програми за упражнения, които да помагат на хората да управляват умората си по-ефективно и да възвърнат контрола върху ежедневието си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.