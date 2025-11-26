Учени откриват на какво се дължи болката при хроничната фибромиалгия

Фибромиалгията обърква както лекарите, така и пациентите. Тя се характеризира с болка, която се разпространява по цялото тяло, умора, която продължава, и сън, който никога не освежава.

Хората често я описват като невидима болка – постоянна, но трудна за обяснение. Години наред науката нямаше ясен отговор защо се случва. Ново мащабно проучване променя това.

Учени анализират данни от повече от 2,5 милиона души и идентифицират 26 генетични области, свързани с фибромиалгия. Констатациите най-накрая разкриват биологична основа за състояние, което често е неразбрано или пренебрегвано.

Какво представлява фибромиалгията

Фибромиалгията е хронично здравословно състояние, което причинява болка и чувствителност в цялото тяло. Тя причинява мускулно-скелетна болка и умора.

Хората с фибромиалгия обикновено изпитват симптоми, които се появяват и изчезват в периоди, наречени обостряния. Понякога може да е изтощително и трудно да се справите с живота с фибромиалгия. Върховете и спадовете между доброто чувство и внезапното обостряне на симптомите могат да бъдат непосилни.

Експертите не са съвсем наясно какво причинява фибромиалгия, но проучванията установяват, че определени здравословни състояния, стрес и други промени в живота ви могат да я предизвикат. Може да е по-вероятно да развиете фибромиалгия, ако някой от биологичните ви родители я има.

Фибромиалгията е в мозъка, не в мускулите

Проучването събира генетична информация от 11 големи биобанки, съобщава earth.com. Данните обхващат 54 629 случая на фибромиалгия и над 2 милиона контролни групи. Изследователите провеждат сканиране на целия геном, за да открият малки разлики в ДНК, по-често срещани при хора с фибромиалгия.

Снимка: Canva

След комбиниране на всички данни, екипът извършва мащабен мета-анализ – един от най-големите по рода си за хронично болково разстройство.

Сред 26-те варианта един ген се откроява. Той се появява в гена Huntingtin, същият ген, който причинява болестта на Хънтингтън, когато е силно мутирал.

Вариантът на фибромиалгията не предизвиква това състояние, но се намира в област, важна за поддържането на невронната система. Хората, носещи този вариант, имат приблизително 9% по-висок шанс да развият фибромиалгия.

Това откритие измества фокуса от мускулите към мозъка. То подсказва, че корените на фибромиалгията се намират в невронните вериги, които контролират чувствителността към болка, а не във възпалената тъкан или ставите.

Изследователите откриват, че по-голямата част от генетичната активност, свързана с фибромиалгията, се случва в мозъка. Те потвърждават това, за което се говори от години – че фибромиалгията произтича от свръхчувствителна нервна система. Мозъкът и гръбначният мозък усилват обикновените усещания, превръщайки лекия натиск в постоянна болка.

Фибромиалгията споделя ДНК връзки с хроничната умора, синдрома на раздразнените черва и посттравматичното стресово разстройство. Същите генетични вариации влияят върху болката, настроението и регулирането на съня. Авторите на изследването отбелязват, че хората с фибромиалгия често изпитват мозъчна мъгла, тревожност или проблеми със съня.

Какви са симптомите на фибромиалгия?

Двата най-често срещани симптома на фибромиалгия са болка и умора, информира ClevelandClinic. Може да изпитате:

Мускулна болка или чувствителност

Умора

Болка в лицето и челюстта

Главоболие и мигрена

Храносмилателни проблеми, включително диария и запек

Проблеми с контрола на пикочния мехур

Фибромиалгията може да причини психически и емоционални симптоми, включително:

Проблеми с паметта (понякога наричани „фибро мъгла“ или „мозъчна мъгла“)

Тревожност

Депресия

Безсъние и други нарушения на съня

Фибромиалгията засяга повече жените

Фибромиалгията често се бърка с автоимунни заболявания като ревматоиден артрит или лупус. И двете причиняват хронична болка, но корените им се различават. Според новото изследване фибромиалгията не е традиционно автоимунно състояние.

Снимка: Canva

Фибромиалгията Проучването не открива разлика в генетичната засяга жените много повече от мъжете. архитектура между половете. Това означава, че околната среда, хормоните и житейският опит вероятно усилват споделения генетичен риск, вместо да създават отделни такива.

Често задавани въпроси

Кои са първите признаци на фибромиалгия?

Основният симптом на фибромиалгия е силна болка, която може да се появи навсякъде по тялото. По-специално, хората с фибромиалгия често изпитват болка и чувствителност във врата и гърба. Седемте симптома са – Широко разпространена болка; Прекомерна чувствителност; Скованост; Умора; Лошо качество на съня; Когнитивни проблеми; Главоболие; Синдром на раздразнените черва (СРЧ). Кой е основният “виновник” за фибромиалгията?

В много случаи състоянието изглежда се предизвиква от физически или емоционални фактори, като нараняване, инфекция или стрес. Кой е предразположен към фибромиалгия?

Може да е по-вероятно да получите фибромиалгия, ако родител или брат/сестра също имат това заболяване. Рискът от фибромиалгия се увеличава, ако имате остеоартрит, ревматоиден артрит, лупус или затлъстяване. Има ли лечение за фибромиалгия?

Няма лек за фибромиалгия, но лекарите могат да помогнат за лечението и овладяването на симптомите с терапии и лекарства. Хората с фибромиалгия могат също така да се научат как сами да управляват симптомите. Мога ли да живея дълго с фибромиалгия?

Тези симптоми имат различна тежест и се появяват и изчезват с течение на времето. Има периоди на обостряне, последвани от периоди, в които симптомите са минимални. Малко вероятно е обаче те някога да изчезнат напълно завинаги. Фибромиалгията обаче не е животозастрашаваща и не намалява продължителността на живота.