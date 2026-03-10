Знаете ли, че това, което слагате в чинията си всеки ден, може да повлияе на риска от развитие на рак на маточната шийка?

Докато HPV инфекцията е основната причина за това заболяване, нарастващ брой изследвания разкриват, че ракът на маточната шийка и диетата са в много по-тясна връзка, отколкото повечето жени подозират.

Научете кои храни могат да помогнат на имунната система в борбата срещу HPV и кои могат да ускорят прогресията.

HPV инфекцията – основната причина, но не единствената

Ракът на маточната шийка е едно от най-честите гинекологични онкологични заболявания. До 99,7% от случаите са причинени от инфекция с човешки папиломавирус (HPV). Заболяването често протича без симптоми, което прави редовната цитонамазка и HPV тестът ключови за ранното му откриване.

Снимка: iStock

Освен редовните прегледи, трите одобрени ваксини срещу HPV предпазват от щамовете, най-часто свързани с рака на маточната шийка. Въпреки това, дори при ваксинирани жени, начинът на живот – включително хранителните навици – играе важна роля за способността на имунната система да контролира вирусната инфекция.

Сред факторите, влияещи на прогресията от HPV към рак, учените посочват: тютюнопушенето, излагането на токсини от околната среда, коинфекции като HIV и все по-убедително, диетата и храненето.

Връзката между диетата и рака на маточната шийка

Според редица проучвания, публикувани в научни журнали, правилното хранене подпомага имунната система, която от своя страна е способна да елиминира HPV и да потиска развитието на туморни клетки.

Изследователите са се фокусирали предимно върху антиоксидантните хранителни вещества и диетичните модели, тъй като именно те могат да смекчат ефекта на HPV върху клетките на маточната шийка.

Западната диета

Диетите с висок възпалителен потенциал, типични за западния хранителен модел са свързани с по-висок риск от развитие на рак на маточната шийка, особено при жени с активна HPV инфекция и заседнал начин на живот.

Западната диета, характеризираща се с:

Снимка: OpenAI

високо съдържание на наситени и трансмазнини

добавени захари

преработени меса и рафинирани въглехидрати

ниско съдържание на фибри

...повишава хроничното възпаление в организма и затруднява контрола върху HPV инфекцията. Проучване в продължение на 10 години сред над 100 000 души показва, че прекомерната консумация на добавени захари от захарни напитки, млечни десерти и трапезна захар значително увеличава риска от рак.

Кои храни намаляват риска?

Средиземноморската диета

Проучванията сочат, че придържането към средиземноморската диета, богата на плодове, зеленчуци, бобови, здравословни мазнини и риба, може да намали риска от HPV инфекция и последващото развитие на рак на маточната шийка.

Наблюдателно изследване сред близо 300 000 жени установява, че увеличаването на приема на плодове и зеленчуци с 100 грама на ден (еквивалентно на около 1 чаша боровинки) е свързано с намален риск от рака на маточната шийка.

Препоръчителни храни:

Плодове и зеленчуци – разнообразни по цвят и текстура

Пълнозърнести продукти – ориз, паста, хляб, киноа

Ядки, семена и зехтин – като заместители на наситените мазнини

Бобови – леща, нахут, боб, грах

Нискомаслени млечни продукти – мляко, кисело мляко, сирене

Билки и подправки – чесън, лук, куркума (вместо добавена сол)

Ролята на антиоксидантите

Антиоксидантите играят ключова роля в защитата срещу рак. Учените са идентифицирали конкретни хранителни вещества с доказан защитен ефект:

Каротеноидите (лутеин, зеаксантин, бета-каротен) – потискат развитието на рака на маточната шийка, особено при пушачки

Витамини C, E и A – подкрепят имунния отговор и клетъчната защита

Фолиева киселина, витамин D и ликопен – според изследванията могат да спрат прогресията от HPV към рак

Важно: Експертите подчертават, че е по-ефективно да се фокусираме върху цялостния хранителен модел, а не само върху отделни хранителни вещества.

Освен диетата, ежедневната мултивитаминна добавка при жени с HPV инфекция е свързана с по-леко протичане на инфекцията и намален риск от прогресия към рак.

Кои храни да избягваме?

Според науката, възпалителните храни нарушават баланса на полезните чревни бактерии, провокират хронично възпаление и увеличават онкологичния риск.

Снимка: iStock

Храни, които е препоръчително да се ограничат:

Храни с високо съдържание на добавена захар – газирани напитки, сладкиши, десерти

Преработени меса – колбаси, кренвирши, деликатесни меса

Червени меса в количество над 100–200 г на ден

Храни, богати на наситени и трансмазнини от животински и индустриален произход

Важно е да се отбележи, че естествено срещащите се растителни мазнини не показват отрицателно влияние върху онкологичния риск.

Домашните средства не заместват лечението

В интернет се срещат твърдения за "природни лекове" срещу рак на маточната шийка. Въпреки че някои практики, като консумацията на зелен чай, могат да имат допълваща роля, те не заместват медицинската намеса.

Изследванията на лечебни билки при рак на маточната шийка са обещаващи, но все още недостатъчни за клинични препоръки. Винаги се консултирайте с вашия онкологичен екип за най-подходящите терапевтични подходи.

Връзката между рак на маточната шийка и хранене е ясно установена от науката. HPV инфекцията е водещата причина за заболяването, но диетата може значително да повлияе на способността на организма да се справи с нея.

Основните изводи:

Западната диета, богата на преработени храни и захари, повишава хроничното възпаление и онкологичния риск

Средиземноморският хранителен модел и антиоксидантите (каротеноиди, витамини A, C, D, E, фолиева киселина) могат да намалят риска от прогресия на HPV

Редовната цитонамазка, HPV тестът и ваксинацията остават основните инструменти за превенция

Домашните средства не могат да заменят медицинското лечение

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници