Нов научен анализ с над 1,8 млн. участници установява, че хората, следващи вегетарианска диета, имат значително по-нисък риск от пет вида рак в сравнение с месоядците.
Това е едно от най-мащабните изследвания, правени досега, върху връзката между вегетарианството и риска от рак. Резултатите са публикувани в престижното издание British Journal of Cancer и засягат здравето на милиони хора.
Кои видове рак са по-редки при вегетарианците?
Според проучването, проведено под ръководството на д-р Аурора Перес-Корнаго от Оксфордския университет, вегетарианците имат:
- 21% по-нисък риск от рак на панкреаса
- 12% по-нисък риск от рак на простатата
- 9% по-нисък риск от рак на гърдата
- 28% по-нисък риск от рак на бъбреците
- 31% по-нисък риск от мултиплен миелом (злокачествено заболяване на кръвните клетки)
Взети заедно, тези пет вида рак са отговорни за около една пета от всички смъртни случаи от рак, само в в Обединеното кралство.
„Това изследване е наистина добра новина за онези, които следват вегетарианска диета, тъй като те имат по-нисък риск от пет вида рак, някои от които са много разпространени сред населението", коментира д-р Перес-Корнаго.
Как е проведено изследването?
В анализа са обединени данни от множество дългосрочни проучвания за диета и превенция на рак от различни страни. Участниците са проследени средно в продължение на 16 години и са разпределени в четири групи:
- ~1,64 млн. месоядци
- ~57 000 консуматори на птиче месо (без червено месо)
- ~42 900 пескетарианци (риба, без месо)
- ~63 100 вегетарианци
- ~8 800 вегани
При анализа са отчетени фактори като индекс на телесна маса и тютюнопушене, за да се изключи тяхното влияние върху резултатите.
Ползите от вегетарианската диета не са еднозначни: кои са рисковете?
Въпреки обнадеждаващите данни, изследването установява и тревожни наблюдения, особено за вегани.
Вегетарианци и рак на хранопровода
Вегетарианците имат почти двойно по-висок риск от сквамозноклетъчен карцином на хранопровода в сравнение с месоядците. Изследователите предполагат, че това може да се дължи на дефицит на витамин B при вегетарианци и други ключови хранителни вещества.
Веганство и риск от рак на дебелото черво
Веганите показват 40% по-висок риск от рак на дебелото черво в сравнение с месоядците. Учените свързват това с ниския прием на калций при вегани, средно около 590 мг на ден, при препоръчителни 700 мг, както и с дефицит на други нутриенти.
„Необходими са допълнителни изследвания, за да се установи дали консумацията на месо е проблематична сама по себе си, или нещо специфично в растителната диета намалява риска от рак", заявява проф. Тим Кий, почетен професор по епидемиология в Оксфордския университет.
Пескетарианство дава изненадващо добри резултати
Интересен извод от проучването е, че пескетарианците (хора, консумиращи риба, но не месо) показват по-нисък риск от рак на гърдата, рак на бъбреците и рак на дебелото черво в сравнение с месоядците. резултат, който допълнително подчертава значимостта на вида хранене за хранене при онкологични заболявания.
Влиянието на червеното и преработеното месо
Проф. Джулс Грифин от Университета в Абърдийн, който не е участвал в проучването, оценява изследването като „впечатляващо", но посочва липсата на сравнителна група, следваща умерена диета, включваща и двата вида храни.
Въпреки това влиянието на червеното месо върху здравето и известната му връзка с рак на дебелото черво са добре документирани в научната литература.
Данните от това мащабно изследване потвърждават, че растителната диета и здравето са тясно свързани, особено по отношение на превенцията на редица онкологични заболявания. Същевременно резултатите напомнят, че нито един хранителен режим не е универсално защитен: хранителните дефицити при вегетарианци и вегани могат да носят собствени рискове.
Ключовият извод е, че качеството и балансът на храненето имат значение, независимо дали ядете месо, или не.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
