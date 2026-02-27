Нов научен анализ с над 1,8 млн. участници установява, че хората, следващи вегетарианска диета, имат значително по-нисък риск от пет вида рак в сравнение с месоядците.

Това е едно от най-мащабните изследвания, правени досега, върху връзката между вегетарианството и риска от рак. Резултатите са публикувани в престижното издание British Journal of Cancer и засягат здравето на милиони хора.

Кои видове рак са по-редки при вегетарианците?

Според проучването, проведено под ръководството на д-р Аурора Перес-Корнаго от Оксфордския университет, вегетарианците имат:

Снимка: OpenAI

21% по-нисък риск от рак на панкреаса

12% по-нисък риск от рак на простатата

9% по-нисък риск от рак на гърдата

28% по-нисък риск от рак на бъбреците

31% по-нисък риск от мултиплен миелом (злокачествено заболяване на кръвните клетки)

Взети заедно, тези пет вида рак са отговорни за около една пета от всички смъртни случаи от рак, само в в Обединеното кралство.

„Това изследване е наистина добра новина за онези, които следват вегетарианска диета, тъй като те имат по-нисък риск от пет вида рак, някои от които са много разпространени сред населението", коментира д-р Перес-Корнаго.

Как е проведено изследването?

В анализа са обединени данни от множество дългосрочни проучвания за диета и превенция на рак от различни страни. Участниците са проследени средно в продължение на 16 години и са разпределени в четири групи:

~1,64 млн. месоядци

~57 000 консуматори на птиче месо (без червено месо)

~42 900 пескетарианци (риба, без месо)

~63 100 вегетарианци

~8 800 вегани

При анализа са отчетени фактори като индекс на телесна маса и тютюнопушене, за да се изключи тяхното влияние върху резултатите.

Ползите от вегетарианската диета не са еднозначни: кои са рисковете?

Въпреки обнадеждаващите данни, изследването установява и тревожни наблюдения, особено за вегани.

Снимка: Canva

Вегетарианци и рак на хранопровода

Вегетарианците имат почти двойно по-висок риск от сквамозноклетъчен карцином на хранопровода в сравнение с месоядците. Изследователите предполагат, че това може да се дължи на дефицит на витамин B при вегетарианци и други ключови хранителни вещества.

Веганство и риск от рак на дебелото черво

Веганите показват 40% по-висок риск от рак на дебелото черво в сравнение с месоядците. Учените свързват това с ниския прием на калций при вегани, средно около 590 мг на ден, при препоръчителни 700 мг, както и с дефицит на други нутриенти.

„Необходими са допълнителни изследвания, за да се установи дали консумацията на месо е проблематична сама по себе си, или нещо специфично в растителната диета намалява риска от рак", заявява проф. Тим Кий, почетен професор по епидемиология в Оксфордския университет.

Пескетарианство дава изненадващо добри резултати

Интересен извод от проучването е, че пескетарианците (хора, консумиращи риба, но не месо) показват по-нисък риск от рак на гърдата, рак на бъбреците и рак на дебелото черво в сравнение с месоядците. резултат, който допълнително подчертава значимостта на вида хранене за хранене при онкологични заболявания.

Влиянието на червеното и преработеното месо

Проф. Джулс Грифин от Университета в Абърдийн, който не е участвал в проучването, оценява изследването като „впечатляващо", но посочва липсата на сравнителна група, следваща умерена диета, включваща и двата вида храни.

Снимка: Canva

Въпреки това влиянието на червеното месо върху здравето и известната му връзка с рак на дебелото черво са добре документирани в научната литература.

Данните от това мащабно изследване потвърждават, че растителната диета и здравето са тясно свързани, особено по отношение на превенцията на редица онкологични заболявания. Същевременно резултатите напомнят, че нито един хранителен режим не е универсално защитен: хранителните дефицити при вегетарианци и вегани могат да носят собствени рискове.

Ключовият извод е, че качеството и балансът на храненето имат значение, независимо дали ядете месо, или не.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници