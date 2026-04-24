Ракът на дебелото черво вече не е болест на възрастните. Ново американско проучване, представено на Digestive Disease Week (DDW) 2026, установява тревожна тенденция: смъртността от колоректален рак сред хората под 45 години нараства неумолимо, а до 2035 г. смъртните случаи от ректален рак може да надминат тези от рак на дебелото черво при младите.

Експертите го определят като медицинска криза, която засяга поколение, традиционно смятано за здраво и защитено от онкологични заболявания.

Две десетилетия на ръст: Какво показват данните

Проучване, ръководено от д-р Mythili Menon Pathiyil от SUNY Upstate Medical University, анализира 24 години данни от базата CDC WONDER за периода 1999- 2023 г. Фокусът е върху смъртността от колоректален рак при хора на възраст 20 - 44 години.

Снимка: iStock

Основните изводи са категорични:

Смъртността от рак на правото черво (ректален рак) нараства 2 до 3 пъти по-бързо от тази при рак на дебелото черво.

При хора на възраст 35-39 години смъртността от ректален рак расте с 1,77% годишно , а при 40-44-годишните с 1,71% .

Ръстът при мъже и жени е сходен, 1,83% срещу 1,84% .

Смъртността от рак на дебелото черво също се покачва, но по-бавно с 0,74% при 35–39-годишните.

„Нашият анализ откри поразителна и последователна тенденция. Смъртността от колоректален рак нараства стабилно, особено при възрастовата група 35–44 години“, подчертава д-р Pathiyil.

Прогноза за 2035 г.: Вълната едва започва

Изследователите използват модела на машинно обучение ARIMA, за да прогнозират тенденциите до 2035 г. Резултатите са обезпокоителни:

Ректален рак при мъжете: 459 смъртни случая годишно (с 90 повече от 2023 г.)

Ректален рак при жените: 304 смъртни случая годишно (с 60 повече)

Рак на дебелото черво при мъжете: 834 смъртни случая годишно

Рак на дебелото черво при жените: 667 смъртни случая годишно

„Това е само ранният сигнал, не върхът. Тенденцията не се стабилизира, а се ускорява, особено при ректалния рак“, предупреждава д-р Pathiyil. „Ако нищо не се промени по отношение на информираността, разпознаването на симптомите и скрининга, това вероятно е само началото на много по-голяма вълна.“

Защо младите умират по-често: Забавянето на диагнозата

Един от ключовите проблеми е забавянето на диагнозата. Според данните, млади пациенти с ректален рак изчакват средно 7 месеца от първите симптоми до началото на лечението, докато при хората над 50 години този период е около 1 месец.

Снимка: iStock

Основни причини за забавянето:

По-ниска клинична суспекция за колоректален рак при млади пациенти

Погрешно тълкуване на симптомите (объркване с хемороиди, синдром на раздразнените черва или хранителна непоносимост)

Липса на рутинен скрининг на дебелото черво при хора под 45 години

„Тази забавена диагноза може да бъде разликата между ранен и късен стадий“, обяснява д-р Pathiyil.

Рискови фактори: Какво увеличава вероятността от заболяване

Според Световната здравна организация и публикувани в Annals of Oncology анализи, основните рискови фактори включват:

Затлъстяване и висок индекс на телесна маса (BMI)

Консумация на алкохол

Висок прием на преработено и червено месо

Нисък прием на плодове и зеленчуци

Застоял начин на живот и липса на физическа активност

Тютюнопушене

Източна Европа води по смъртност

Макар в ЕС общата смъртност от колоректален рак да намалява с 4,8% при мъжете и 9,5% при жените спрямо 2018 г., прогнозите за 2024 - 2025 г. показват обезпокоителна разлика по възрастови групи:

При хора над 70 г. смъртността намалява.

При възрастовата група 25-49 години се очаква ръст в смъртността

Източна Европа регистрира най-високите нива на смъртност в ЕС-27.

Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) определя колоректалния рак като втора или трета водеща причина за онкологична смърт в ЕС за 2025 г., в зависимост от пола.

Симптоми при хора под 45 години, които не бива да пренебрегвате

Снимка: OpenAI

Разпознаването на ранните симптоми на колоректален рак е критично:

Кръв в изпражненията или ректално кървене

Персистираща промяна в навиците за дефекация (диария или запек над 4 седмици)

Необяснима загуба на тегло

Постоянна умора

Коремна болка, спазми или усещане за непълно изпразване

Желязодефицитна анемия без ясна причина

При поява на един или повече от тези симптоми, особено при продължителност над няколко седмици, консултацията с гастроентеролог е задължителна, независимо от възрастта.

Превенция: Какво можем да направим

Превенцията на колоректален рак е възможна чрез промяна в начина на живот и внимание към симптомите:

Снимка: OpenAI

Поддържане на здравословно тегло

Редовна физическа активност

Балансирано хранене с повече фибри, плодове и зеленчуци

Ограничаване на алкохол и преработени меса

Отказ от тютюнопушене

Обсъждане със специалист на възможността за скрининг след 45 години (или по-рано при фамилна обремененост)

Ракът на дебелото черво вече не е заболяване, което засяга само възрастните. Данните от САЩ и ЕС сочат, че смъртността при милениали (поколение Y) и по-младите расте, а прогнозите до 2035 г. сочат ускоряваща се онкологична криза. Комбинацията от модерен начин на живот, забавяне на диагнозата и липса на скрининг при млади хора създава опасна пролука, през която болестта поразява все повече здрави на пръв поглед хора.

Информираността, ранното разпознаване на симптомите при хора под 45 години и навременната консултация с лекар са ключови стъпки, които могат да спасят живот. Ракът на дебелото черво е предотвратим в много от случаите, при навременна диагноза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници