Когато изпитвате коремни болки, промени в чревните навици или подуване, може да се запитате дали симптомите се дължат на Синдром на раздразненото черво (СРД) или на нещо по-сериозно като рак на дебелото черво. Двете състояния засягат една и съща част от храносмилателната система и могат да проявят сходни симптоми, което прави разграничаването им предизвикателство.

СРД е хронично разстройство на дебелото черво, което засяга милиони хора по света. От друга страна, ракът на дебелото черво е злокачествено заболяване, което изисква спешна медицинска интервенция. Разбирането на разликите между СРД и рак на дебелото черво е от съществено значение за навременното поставяне на диагноза и подходящото лечение.

Общи симптоми между СРД и рак на дебелото черво

И двете състояния могат да причинят редица сходни оплаквания, което затруднява диагностиката:

Симптоми, които се срещат и при двете състояния:

Коремни спазми и болка , свързани с изхождане

Промени в чревните навици , продължаващи повече от няколко дни

Запек - затруднено или рядко изхождане

Диария - чести и воднисти изпражнения

Усещане за непълно изпразване след посещение на тоалетна

Подуване и газове - дискомфорт и разтягане на корема

Според проучвания, публикувани в медицинската литература, тези припокриващи се симптоми често затрудняват пациентите и дори лекарите при първоначалната оценка на състоянието.

Специфични симптоми на синдрома на раздразненото черво

СРД се характеризира с определени белези, които го отличават:

Типични признаци на СРД:

Бяла слуз в изпражненията - често срещан симптом при раздразнени черва

Симптоми, които идват и си отиват - хроничното състояние може да се задейства от стрес, тревожност или определени храни

Влошаване при жени по време на менструация - поради хормоналните промени

Липса на кръв в изпражненията - важен разграничителен белег

При повечето хора със СРД симптомите могат да се управляват чрез промени в начина на живот, включително диетични модификации, управление на стреса и физическа активност. При по-тежки случаи може да се наложи медикаментозно лечение.

Тревожни симптоми на рак на дебелото черво

За разлика от СРД, ракът на дебелото черво проявява специфични червени флагове, които изискват незабавна медицинска консултация:

Уникални признаци на рак на дебелото черво:

Тъмни изпражнения или кръв в изпражненията - може да се появи като черни катранени изпражнения или ярко червена кръв

Ректално кървене - видима кръв при изхождане

Необяснима загуба на тегло - без промяна в диетата или физическата активност

Умора и обща слабост - свързани с желязодефицитна анемия

Стесняване на изпражненията - изпражненията стават по-тънки от обичайното

Персистираща коремна болка - не отзвучаваща болка

Експертите подчертават, че ракът на дебелото черво често расте бавно и може да бъде безсимптомен в ранните етапи, затова редовните скринингови прегледи са от решаващо значение.

Диагностициране на синдрома на раздразненото черво

При подозрение за СРД лекарят ще проведе задълбочена оценка:

Диагностичен процес при СРД:

Медицинска история - включително всички лекарства, скорошни инфекции, стресови събития и хранителен режим

Фамилна анамнеза - особено важна е информацията за целиакия, рак на дебелото черво или възпалителни чревни заболявания

Физически преглед - за проверка на подуване и чувствителност на корема

Кръвни изследвания - за изключване на инфекции, анемия и други храносмилателни проблеми

Изследване на изпражнения - за откриване на инфекции, кръв или други заболявания

Според медицинските насоки, диагнозата СРД обикновено се поставя, ако симптомите са започнали преди поне три месеца и се проявяват минимум три дни месечно.

Диагностициране на рак на дебелото черво

При съмнение за рак на дебелото черво се провеждат по-специфични изследвания:

Диагностични методи при рак:

Колоноскопия с тъканна биопсия - златният стандарт за откриване на полипи на дебелото черво и ракови образувания

Образни изследвания - рентгенова снимка или компютърна томография на дебелото черво и ректума

Специализирани кръвни тестове - за маркери на възпаление и анемия

Факторите на риск, които лекарят ще оцени, включват:

Наличие на колоректални полипи

Болест на Крон или улцерозен колит

Фамилна обремененост при рак на дебелото черво

Наследствени състояния като синдром на Линч

Липса на физическа активност и нездравословна диета

Захарен диабет тип 2

Може ли СРД да доведе до рак на дебелото черво?

Добрата новина е, че според Американската колегия по гастроентерология (ACG), публикувала клинични насоки през 2021 г., СРД рядко причинява увреждане на храносмилателния тракт или води до други здравословни проблеми.

Проучванията показват, че при колоноскопия хората със СРД не са по-склонни да имат предракови полипи или рак на дебелото черво в сравнение със здрави индивиди. Повечето пациенти със СРД имат здравословен колоноскопски резултат.

Важно: Наличието на СРД не увеличава риска от развитие на рак на дебелото черво.

Кога е необходима консултация с лекар?

Потърсете незабавна медицинска помощ, ако изпитвате комбинация от следните симптоми:

Персистираща коремна болка без подобрение

Ректално кървене или кръв в изпражненията

Повръщане , което не отзвучава

Необяснима загуба на тегло

Диария през нощните часове - буди ви от сън

Желязодефицитна анемия - установена чрез кръвни изследвания

Фамилна история на рак на дебелото черво, възпалителни чревни заболявания или целиакия

Ако имате СРД, не игнорирайте нови симптоми като ректално кървене, стеснени изпражнения или загуба на тегло - те налагат медицинска оценка.

Колоноскопия: Кога и защо?

Скрининг за рак на дебелото черво се препоръчва за повечето хора да започне на 45-годишна възраст. Ако имате фамилна обремененост или други рискови фактори, лекарят може да препоръча по-ранен или по-честот скрининг.

Колоноскопията може да открие и отстрани предракови полипи преди те да се развият в рак. Тъй като ракът на дебелото черво расте бавно, редовните прегледи са животоспасяващи.

Често задавани въпроси

Тревожността причинява ли СРД?

Изследванията показват генетична връзка между стрес, тревожност, депресия и симптомите на СРД. Въпреки това тревожността не е основната причина - комбинацията от диета, хормони, медицински състояния, скорошни инфекции и способността за управление на стреса допринасят за СРД.

Ракът на дебелото черво причинява ли слуз в изпражненията?

Малко количество слуз в изпражненията е нормално и среща се и при двете състояния. При СРД слузта е по-честа и може да изглежда бяла, докато при рак тя може да е кървава или тъмночерна, съпътствана от други тревожни симптоми.

Чревните спазми са ли признак на рак?

Спазмите на дебелото черво се случват и при СРД, и при рак, но са по-чести при СРД. Те могат да сигнализират за рак, когато се появяват заедно с други червени флагове.

Синдромът на раздразненото черво и ракът на дебелото черво споделят редица общи симптоми, но ключовите различия могат да помогнат за разграничаването им. СРД е хронично състояние, което може да се управлява с промени в начина на живот, докато ракът на дебелото черво изисква специализирано лечение.

Важно е да запомните:

СРД не увеличава риска от рак на дебелото черво

Редовните скринингови прегледи могат да открият рак в ранен стадий

Нови или влошаващи се симптоми винаги налагат консултация с лекар

Не подценявайте симптомите си, своевременната диагноза прави разликата. При всякакви съмнения или притеснения се свържете с вашия лекар за правилна оценка и подходящо лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници