Със сигурност сте забелязали, че една рана може да не заздравее толкова бързо, колкото би трябвало. Бавното зарастване е, когато раната заздравява значително по-бавно от обичайното.

По-продължителен период на заздравяване на една рана може да бъде тревожен сигнал за по-сериозни здравословни проблеми. Съществуват множество фактори, които могат да попречат на естествения процес на възстановяване на тялото – от инфекция, до лечение на рак и дори прекомерна консумация на алкохол.

Дерматолог препоръчва конкретни стъпки, които може да следвате, за да „помогнете” на раната си да заздравее по-бързо.

1. Инфекция

Инфекцията е сред най-честите причини за бавно заздравяване на раните. Когато организмът се бори с инфекция, той пренасочва ресурсите си към борбата с патогена, вместо към възстановяване на увредените тъкани.

Основните признаци на инфектирана рана включват:

Зачервяване и топлина при докосване

Възпаление

Подуване на засегнатата област

Гнойни секрети

Жълтеникави корички

„Зарастването на раните може да се случи с различна скорост в зависимост от местоположението им по тялото. Раните по лицето са склонни да заздравяват по-бързо поради обилното кръвоснабдяване. Раните под коляното зарастват по-бавно поради по-бавното кръвообращение”, коментира д-р Брендан Камп, дерматолог.

2. Лошо кръвообращение

Лошото кръвообращение може да забави заздравяването на рани. За да заздравеят правилно раните, те се нуждаят от адекватно кръвоснабдяване на наранената област. Кръвта пренася кислород и хранителни вещества, необходими за заздравяването на порязване или нараняване, чрез сърдечно-съдовата система на тялото.

Снимка: iStock

3. Липса на хранителни вещества

Организмът се нуждае от специфични хранителни вещества за ефективно възстановяване. Без тях процесът на заздравяване значително се забавя. Ключовите вещества включват:

Протеини – основен строителен материал за тъканите

Витамин C – подпомага синтеза на колаген

Цинк – участва в клетъчното делене

Витамин D – регулира имунния отговор

Желязо – необходимо за транспорт на кислород

Селен и Витамин A – антиоксиданти и регенеративни агенти

4. Хронични заболявания

Редица хронични състояния могат да попречат на нормалното заздравяване:

Диабет – нарушава кръвообращението и имунната функция

Отслабена имунна система – намалява способността за борба с инфекции

Метаболитен синдром – комбинация от рискови фактори

Бъбречна недостатъчност

Възпалителни заболявания

Генетични нарушения

5. Рак

Когато човек страда от рак, имунната му система е значително отслабена (имунокомпрометирана), коеток възпрепятства способността му да лекува рани бързо.

6. Лечение на рак и други терапии

Някои лекарства и терапии могат да забавят заздравяването на рани, защото влияят върху начина, по който имунната система реагира на наранявания. Леченията, които могат да причинят бавно заздравяване на рани, включват:

Химиотерапия и лъчетерапия

Метотрексат

Стероиди

Лекарства след трансплантация

Антикоагуланти (разредители на кръвта) – водят до повишено кървене

Противовъзпалителните лекарства спират възпалителното действие на имунната система, забавяйки заздравяването

7. Прекомерна употреба на алкохол

Консумацията на алкохол във големи количества може да повлияе негативно на начина, по който кожата се възстановява, поради способността му да забавя производството на кожни клетки и действието на имунната система.

8. Тютюнопушене

Никотинът и токсините в цигарения дим свиват кръвоносните съдове, намалявайки количеството кислород, достигащо до раната. Тъй като кислородът е жизненоважен за заздравяването на раните, заздравяването ще отнеме повече време без достатъчно количество.

Снимка: БГНЕС

9. Възраст

Възрастта играе важна роля в скоростта на заздравяване. При по-възрастните хора възпалителният период след нараняване може да продължи по-дълго, което забавя цялостния процес на възстановяване.

10. Индивидуални полови хормони

Хората с по-високи нива на естроген обикновено се възстановяват по-бързо, тъй като този хормон регулира процеса на заздравяване на рани.

11. Нива на стрес

Стресът влияе негативно на много аспекти на здравето, включително и на процеса на заздравяване на рани. Психологическият стрес може да наруши функцията на имунната система, което забавя възстановяването.

12. Неправилна грижа за раната

Лошата грижа за раната може да забави заздравяването чрез:

Увеличаване на риска от инфекция

инфекция Забавяне на възстановяването на тъканите

Причиняване на допълнителни увреждания

Как да подпомогнете по-бързото заздравяване на раните

За да ускорите процеса на възстановяване, лекарите препоръчват:

Избягвайте алкохола и тютюнопушенето

Осигурете добро хранене с достатъчно протеини, витамин C и цинк

Следвайте лечебните планове при хронични заболявания

Поддържайте редовна физическа активност (ако е възможно)

Лекувайте хронични състояния като диабет , които могат да попречат на заздравяването на рани

Прилагайте правилна грижа за раната

Използвайте продукти с антибактериални свойства

Снимка: iStock

Кога да потърсите лекар

Следете внимателно състоянието на раната и се консултирайте с лекар, ако забележите:

Раната не заздравява в рамките на 4-6 седмици

Няма видим прогрес в заздравяването

Признаци на инфекция : треска, зачервяване, възпаление или гной

Раната се влошава или се разпространява към други области

Бавното заздравяване на рани може да бъде признак на различни здравословни проблеми. Разбирането на факторите, които влияят на този процес, е от ключово значение за поддържането на доброто здраве.

Ако забележите, че раната не заздравява нормално, не отлагайте консултацията с Вашия лекар. Ранното медицинско вмешателство може да предотврати усложнения и да ускори възстановяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

