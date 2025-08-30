Ново проучване хвърля светлина върху връзката между сърдечно-съдовите заболявания и развитието на рака.

Проучване на NYU Langone Health открива, че ограниченият кръвен поток може значително да ускори растежа на злокачествени тумори, като същевременно отслабва способността на имунната система да се бори с тях, съобщава SciTech daily.

Ключови резултати от изследването

Изследването, публикувано в научното списание JACC-CardioOncology, установява, че при мишки с периферна исхемия, ограничено кръвообращение в артериите на краката, туморите на гърдата растат два пъти по-бързо в сравнение с тези при животни с нормален кръвен поток.

Снимка: Canva

Тези резултати потвърждават и разширяват по-ранно проучване от 2020 г. на същия изследователски екип, което установи подобни ефекти при исхемия, настъпила по време на сърдечен удар.

Как исхемията влияе върху организма

Исхемията възниква когато мастни вещества като холестерол се натрупват в стените на артериите. Този процес предизвиква възпаление и образуване на кръвни съсиреци, което ограничава доставката на кислородна кръв до тъканите.

При поява в долните крайници, исхемията води до периферна артериална болест, състояние, което засяга милиони хора по света и значително повишава риска от сърдечен удар или инсулт.

Механизмът зад връзката рак-исхемия

„Нашето проучване показва, че нарушеното кръвообращение стимулира растежа на рака, независимо от мястото в тялото, където се случва“, обяснява д-р Катрин Дж. Мур, професор по кардиология в Медицински факултет „Гросман“ на Нюйоркския университет и съответен автор на изследването.

Снимка: DALL-E

Изследователите установяват, че ограниченото кръвообращение:

Променя баланса на имунните клетки по начин, който отслабва способността на организма да се бори с инфекциите и рака.

Предизвиква промени в имунната функция, които много наподобяват тези при естественото стареене.

Препрограмира стволовите клетки в костния мозък по неблагоприятен начин.

Нарушен имунен баланс

При нормални условия имунната система поддържа деликатен баланс между клетки, които усилват възпалението за борба с вредни агенти, и такива, които го потискат за защита на здравите тъкани.

Ограниченият кръвен поток нарушава това равновесие като:

Увеличава производството на миелоидни имунни клетки (моноцити, макрофаги, неутрофили), които отслабват имунната защита.

Намалява продукцията на лимфоцити като Т-клетки, жизненоважни за силни противоракови реакции.

Създава туморна среда , която натрупва имуносупресивни клетки, предпазващи рака от имунна атака.

Дългосрочни последици

Експериментите показват, че тези негативни имунни промени са дълготрайни. Исхемията не само променя експресията на стотици гени, превръщайки имунните клетки в по-толерантни към рака, но и реорганизира структурата на хроматина, протеиновата структура, която контролира достъпа до ДНК.

Снимка: Canva

„Нашите резултати показват директен механизъм, чрез който исхемията стимулира растежа на рака, препрограмирайки стволовите клетки по начин, който наподобява стареенето и насърчава имунната толерантност“, казва първата авторка Александра Нюман, постдокторант в лабораторията на д-р Мур.

Клинични импликации и бъдещи перспективи

Резултатите от това проучване имат важни клинични последици:

Повишен риск за определени групи пациенти: Хората с периферна артериална болест и други съдови заболявания могат да имат по-висок риск от развитие и прогресия на рак.

Нови терапевтични подходи: Изследването отваря врата към иновативни стратегии за превенция и лечение на рака, включително:

По-ранно скриниране за рак при пациенти с периферна артериална болест.

Използване на терапии, модулиращи възпалението, за противодействие на вредните ефекти.

Следващи стъпки

Изследователският екип планира да помогне в разработването на клинични проучвания, които да оценят дали съществуващи терапии, насочени към възпалението, могат да противодействат на пост-исхемичните промени, стимулиращи растежа на тумори.

Това проучване подчертава критичното значение на адресирането на метаболитните и съдовите рискови фактори като част от цялостна стратегия за лечение на рака. За хората с риск от съдови заболявания, поддържането на здравословен кръвен поток може да бъде не само въпрос на сърдечно здраве, но и от жизненоважно значение за превенцията на рака.

Често задавани въпроси за ихемията

1. Какво представлява исхемията?

Исхемията е медицинско състояние, при което има недостатъчен кръвен поток към тъканите или органите на тялото. Това намалено кръвоснабдяване означава, че клетките не получават достатъчно кислород (хипоксия) и хранителни вещества, което може да увреди тъканите и да наруши функцията на засегнатия орган.

2. Кои са основните причини за исхемия?

Най-честата причина за исхемия е атеросклерозата, състояние, при което мастни отлагания, наречени плаки, се натрупват по стените на артериите. Тези плаки стесняват кръвоносните съдове и ограничават притока на кръв. Други причини могат да включват:

Кръвни съсиреци (тромби), които блокират съда.

Емболия (съсирек или друг материал, който се придвижва от друго място и засяда в по-малък съд).

Спазъм на кръвоносен съд.

Външен натиск върху кръвоносен съд (например от тумор).

3. Какви са симптомите на исхемия?

Симптомите варират в зависимост от засегнатата част на тялото.

Сърдечна исхемия (исхемична болест на сърцето): Болка или дискомфорт в гърдите (стенокардия), която може да се разпространи към рамото, ръката, врата, челюстта или гърба. Може да се появи и задух, умора и сърцебиене.

Мозъчна исхемия (мозъчен инфаркт или инсулт): Замаяност, внезапна слабост или изтръпване на лицето, ръката или крака (обикновено от едната страна на тялото), затруднен говор или объркване, проблеми със зрението или силно главоболие.

Исхемия на крайниците (периферна артериална болест): Болка, крампи или тежест в краката, особено при ходене (клаудикацио), която отшумява в покой. Може да се наблюдава и изтръпване, студенина на крайниците, рани, които трудно зарастват, или промяна в цвета на кожата.

Чревна исхемия: Силна коремна болка, която се появява след хранене, гадене, повръщане, подуване и диария.

4. Кога трябва да потърсим медицинска помощ?

Симптомите на исхемия често са спешни! Ако забележите внезапна болка в гърдите, признаци на инсулт или силна коремна болка, незабавно се обадете на спешна помощ. Ранната намеса е от решаващо значение за ограничаване на увреждането на тъканите и подобряване на прогнозата.

5. Как се диагностицира исхемията?

Диагностиката започва с преглед и оценка на симптомите. След това лекарят може да назначи различни изследвания:

ЕКГ (електрокардиограма): За оценка на електрическата активност на сърцето.

Ехокардиография: За оглед на структурата и функцията на сърцето.

Ангиография: Специализирано рентгеново изследване с контрастно вещество за визуализиране на кръвоносните съдове.

КТ или ЯМР: За оглед на мозъка или други органи.

Доплерова сонография: За оценка на кръвния поток в артериите на крайниците.

6. Какво е лечението на исхемия?

Лечението зависи от тежестта и местоположението на състоянието:

Медикаменти: Лекарства за понижаване на холестерола (статини), лекарства за контрол на кръвното налягане, антитромбоцитни средства (аспирин) или антикоагуланти (за разреждане на кръвта).

Процедури и операции:

Ангиопластика и стентиране: За разширяване на стеснени артерии и поставяне на стент, който да ги държи отворени.

Байпас операция: За създаване на нов път за кръвния поток, заобикалящ блокирания участък.

Ендартеректомия: Хирургично отстраняване на плаката от артерията.

7. Може ли исхемията да бъде предотвратена?

Да. Предотвратяването на исхемията се основава на контролирането на рисковите фактори:

Здравословен начин на живот: Балансирано хранене, богато на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни.

Редовна физическа активност: Поне 150 минути умерени упражнения седмично.

Контрол на рисковите фактори: Поддържане на здравословно тегло, контрол на кръвното налягане и холестерола.

Отказ от тютюнопушене: Пушенето е един от основните рискови фактори за атеросклероза.

Ограничаване на алкохола.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.