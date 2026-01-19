Ракът на стомаха остава една от най-коварните онкологични заболявания, четвърта водеща причина за смърт от рак в световен мащаб и пети най-често диагностициран рак.

Въпреки напредъка в медицината, повечето случаи се откриват в напреднал стадий, когато лечението е значително по-трудно. Ранните симптоми на заболяването са неспецифични и лесно се объркват с обикновено лошо храносмилане или гастрит.

Според скорошни проучвания, значителна част от случаите на рак на стомаха могат да бъдат предотвратени чрез промени в начина на живот и навременна медицинска намеса. Експертите подчертават, че разпознаването на тревожните сигнали, дори когато изглеждат банални, може да направи решаваща разлика в прогнозата.

Снимка: Canva

Д-р Ронан Хсие, гастроинтестинален онколог в Шведския институт по онкология, споделя, че има пациенти на по 25 години с диагноза стомашен карцином, чиито единствени симптоми са черни изпражнения и болки в корема, състояния, които са пренебрегнали като незначителни.

Експертно мнение: Симптоми и рискови фактори

Д-р Ронан Хсие, споделя ценни наблюдения относно признаците на стомашен карцином и факторите, които увеличават риска.

За симптомите: „Повечето пациенти, когато имат симптоми, обикновено изпитват само болки в корема или черни изпражнения. Често си мислят, че е нещо незначително като хранително отравяне. Всъщност съм виждал пациенти на около 25 години с гастричен рак. Основните им симптоми бяха само черни изпражнения и болки в корема.“

За рисковите фактори: „Нещата, които дразнят стомаха, могат да причинят възпаление, а хроничното възпаление на стомаха може да увеличи риска от рак. Въпреки че суровата храна може да не причинява директно гастричен рак, пикантните храни, алкохолът и тютюнопушенето са по-тясно свързани, защото дразнят стомашната лигавица.“

Снимка: Canva

Какво е рак на стомаха?

Ракът на стомаха, известен още като гастричен карцином, е четвъртата водеща причина за смърт от рак в световен мащаб и петият най-често диагностициран рак. Въпреки че точната причина остава неизяснена, изследванията установяват няколко рискови фактори за стомашен рак: хранителни навици като консумация на храни с високо съдържание на сол или пушени продукти, инфекция с Helicobacter pylori, инфекция с вируса Епщайн-Бар (EBV), затлъстяване, тютюнопушене, излагане на токсини от околната среда, напреднала възраст и дори кръвна група.

Заболяването често се диагностицира в напреднал стадий, тъй като симптомите обикновено се появяват късно и лесно могат да бъдат объркани с по-леки храносмилателни проблеми. Постоянно лошо храносмилане, болки в корема, необяснима загуба на тегло или черни изпражнения, всички те могат да бъдат ранни предупредителни признаци.

5 ранни симптома на рак на стомаха, които да наблюдавате

1. Болки в корема

Болките в корема са един от най-честите симптоми при рак на стомаха. Те могат да бъдат постоянни, тъпи или локализирани в горната част на корема и обикновено са свързани с напреднало заболяване, а не с ранен стадий. При ранен рак болките могат да бъдат леки и да се класифицират като диспепсия (лошо храносмилане) – неспецифични и трудно различими от доброкачествени причини. Стойността на коремните болки като ранен предиктор е ограничена, тъй като те се появяват при до 40% от общото население с диспептични симптоми.

2. Анемия

Анемията и рак на стомаха са тясно свързани. Особено често се среща желязодефицитната анемия (ЖДА), която може да е резултат от скрито стомашно-чревно кървене от тумора или от недостатъчен хранителен прием. Пациентите могат да изпитват симптоми като бледност на кожата и умора. Проучванията показват значителна връзка между ЖДА и стомашно-чревни ракови заболявания, особено при възрастни хора и мъже.

Снимка: Freepik

3. Необяснима умора

Умората е често срещан симптом сред пациенти с рак на стомаха. Тя може да произтича от анемия, свързани с рака метаболитни промени, лошо хранене и психологически фактори. Необяснимата умора и анемия често са умерени до тежки, особено при тези, които преминават през химиотерапия. Други фактори, влияещи върху умората, включват недостатъчен сън, болка и депресия.

4. Загуба на апетит

Известна още като анорексия, загубата на апетит при рак може да е симптом на стомашен карцином, но е относително рядка в ранен стадий. По-малко от половината пациенти в европейски проучвания съобщават за значителна загуба на апетит при първоначалната диагноза. В японски изследвания само малка част от пациентите с ранен гастричен рак изпитват анорексия.

5. Черни изпражнения

Появата на черни или катранено-подобни изпражнения (мелена) сигнализира стомашно-чревно кървене, често поради язвен или инвазивен стомашен тумор. Черните изпражнения – причини могат да бъдат различни, но меленът се счита за важен алармен симптом и често се появява заедно с анемия при напреднали или язвени ракови заболявания.

Кога да потърсите лекар

Повечето симптоми на рак на стомаха са неспецифични и много пациенти имат малко или никакви симптоми в ранен стадий на заболяването. Ако изпитвате постоянни болки в корема, анемия, необяснима умора, загуба на апетит, ранно чувство наситост, черни изпражнения или други тревожни симптоми, консултирайте се незабавно с Вашия лекар за медицинска оценка.

Снимка: Canva

Ранният скрининг за стомашни заболявания и своевременната диагностика на рак на стомаха могат драстично да подобрят прогнозата и възможностите за лечение на гастричен карцином.

Превенцията включва здравословно хранене и риск от рак на стомаха, намаляване на солената и пушена храна, лечение на Helicobacter pylori инфекции и избягване на тютюнопушене и прекомерна консумация на алкохол.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

