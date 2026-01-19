Инфекция на пъпа: Може ли да бъде опасна за живота и как се лекува

Пъпът е това, което е останало от пъпната връв, която ви е свързвала с майка ви, преди да се родите. Не случайно пъпът получава особено внимание, след като заздравее след раждането.

Но както всяка част от кожата или тялото ви, той може да се инфектира. Обикновено инфекциите на пъпа не са твърде сериозни, но вашият лекар трябва да ги прегледа.

Нелекуваната инфекция може да причини по-сериозни усложнения и е особено опасна при новородени бебета.

Как да разпознаете инфекция на пъпа

Различните видове инфекции на пъпа могат да причинят различни симптоми, но повечето кожни инфекции се характеризират с няколко общи признака:

Зачервяване на кожата около пъпа

Чувствителност, болка или дискомфорт при докосване

Подуване в областта

Гнойна секреция или течност с неприятна миризма

Лющене на кожата или образуване на кори

Ако забележите някой от тези симптоми в или около пъпа си, незабавно се свържете с лекар. Инфекциите на пъпа могат бързо да прераснат в сериозни усложнения.

Опасността от сепсис

Най-сериозното усложнение при необработена инфекция на пъпа е развитието на сепсис - системна (цялостна) инфекция на организма, която може да бъде животозастрашаваща.

Според медицинските проучвания, сепсисът изисква незабавно лечение и се проявява със следните симптоми:

Висока температура

Учестено дишане

Ускорен пулс

Задух

Промени в психичното състояние (объркване, дезориентация)

Треперене или силно изпотяване

При наличие на тези симптоми е необходима спешна медицинска помощ.

Видове инфекции на пъпа и техните причини

Омфалит (инфекция при новородени)

Омфалитът е рядък, но потенциално смъртоносен тип бактериална инфекция, която засяга новородени бебета. Тя представлява прекомерно разрастване на бактерии около остатъка от пъпната връв.

Снимка: iStock

Причини: Омфалитът може да възникне поради инфекция при родилката, нестерилни методи на раждане и неправилна грижа и хигиена на пъпната връв. Бактериите лесно се развиват върху тази част от тъканта и потенциално се разпространяват в кръвния поток на бебето.

Симптоми: Температура, болка, зачервяване, подуване, кървене или секреция около пъпа в първите три месеца от живота.

Какво да направите: Всяко бебе под 3 месеца с признаци на инфекция се нуждае от незабавна медицинска помощ. Лекарят вероятно ще предпише антибиотици, за да излекува инфекцията и да предотврати животозастрашаващи усложнения като сепсис

Бактериална инфекция

На кожата ни винаги присъстват бактерии, включително в областта на пъпа, но понякога тези бактерии се размножават прекалено и причиняват инфекция.

Причини: Недостатъчна хигиена, наранявания, хирургични интервенции или пиърсинг в областта на корема.

Снимка: pixabay

Симптоми: Зачервяване, подуване, болка, топлина при докосване и гнойна секреция.

Какво да направите: Повечето бактериални инфекции изискват лечение с рецептурни антибиотици (перорални или локални), затова е важно да се свържете с медицински специалист, ако имате симптоми на инфекция.

Гъбична инфекция

Гъбичните инфекции могат да се разпространят и в кръвния поток и да причинят сепсис, особено при хора с отслабена имунна система или хора с тежки инфекции.

Причини: Гъбичките от рода кандида (Candida) често се размножават в топли и влажни области на кожата. Същото важи и за гъбичките, наречени tinea corporis (трихофития), които са отговорни за често срещани гъбични инфекции, като гъбички по краката и сърбеж по гърлото.

Когато засяга пъпа, този тип инфекция се нарича още трихофитоза и е по-честа при възрастни хора, особено тези с наведена напред стойка.

Симптоми: Гъбичните инфекции на пъпа могат да бъдат зачервени, подути и болезнени, но обикновено нямат гной или секрет. Вместо това, те могат да сърбят или парят и често причиняват люспест обрив или повдигнати плаки или петна по кожата.

Какво да направите: Консултирайте се с лекар, който може да противогъбично лекарство без рецепта или да предпише дурго лечение.

Мастна киста

Мастните кисти са малки, неракови образувания, които се формират в запушени мастни жлези или косъмни фоликули. Самите кисти обикновено не са опасни, но могат да се инфектират с бактерии.

Снимка: iStock

Причини: Мастните кисти обикновено не растат в или около пъпа, но понякога е възможно да се образуват там. Те може да са по-чести след скорошно нараняване или операция в коремната област.

Симптоми: Някои кисти не причиняват симптоми, докато други водят до болка, зачервяване, подуване и белезникаво-сивкава секреция с неприятна миризма.

Какво да направите: Посетете личен лекар или дерматолог. Лечението обикновено включва хирургично отстраняване на кистата и почистване на кожата около нея.

Кога да потърсите спешна медицинска помощ

Отидете незабавно в спешно отделение или спешен медицински център, ако имате инфекция на пъпа заедно с някой от следните симптоми:

Висока температура

Липса на енергия (отпадналост)

Болки в тялото или главоболие

Объркване или дезориентация

Учестен пулс

Задух или учестено дишане

Повръщане или липса на интерес към хранене (при бебета)

Превенция и здравословни навици

Инфекциите на пъпа могат да бъдат обезпокоителни, но са предотвратими и лесни за лечение.

С няколко прости стъпки можете да поддържате пъпа си здрав и да намалите риска от инфекции:

Поддържайте добра хигиена - редовно почиствайте пъпа с вода и сапун

Подсушавайте добре областта след къпане

Избягвайте прекомерно навлажняване

При пиърсинг следвайте стриктно инструкциите за грижа

При наранявания в областта на корема следете за признаци на инфекция

Инфекцията на пъпа не трябва да се подценява. Макар повечето случаи да могат да се лекуват успешно с антибиотици или противогъбични медикаменти, пренебрегването им може да доведе до сериозни усложнения, едно от които е животозастрашаващ сепсис.

Ранното разпознаване на симптомите и навременната медицинска намеса са ключови за пълно възстановяване.

Винаги се консултирайте с вашия лекар, ако имате въпроси относно здравето си. При съмнение за инфекция не отлагайте посещението при специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

