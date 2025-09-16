Хората с диабет тип 2 имат двойно по-висок риск от развиване на сепсис в сравнение с хората без хроничното заболяване, съгласно твърди австралийско изследване, съобщава Medical Xpress.

Особено уязвими са мъжете и хората под 60-годишна възраст, като при най-младите пациенти рискът може да се увеличи дори 14 пъти. Резултатите от проучването са представени на годишната среща на Европейската асоциация за изучаване на диабета във Виена.

Какво е сепсис и защо е опасен

Сепсисът представлява тежка, животозастрашаваща реакция на организма към инфекция, която може да доведе до органна недостатъчност и критично състояние.

Повече от 10% от хората, развили сепсис, умират от това състояние. Заболяването е една от водещите причини за смърт по целия свят, което прави изследването на рисковите фактори изключително важно за общественото здраве.

Детайли от изследването

Австралийските учени проследяват здравето на 1,430 възрастни с диабет тип 2 и ги сравняват с 5,720 здрави индивида за период от 10 години. Участниците са подбрани от мултиетническа градска общност от 157,000 души в рамките на проучването Fremantle Diabetes Study Phase II. Средната възраст на участниците при включването в изследването е 66 години, като 52% от тях са мъже.

В началото на изследването 2% от хората с диабет тип 2 вече са хоспитализирани заради сепсис, докато при групата без диабет този процент е само 0.8%. През десетгодишния период на наблюдение

8% от пациентите с диабет развиват сепсис, в сравнение с 5% от контролната група. Тези данни потвърждават значително по-високия риск при хората с диабет дори след корекция за други рискови фактори като възраст, пол и съпътстващи заболявания.

Най-уязвимите групи

Анализът разкрива, че младите хора с диабет тип 2 са изключително уязвими, при възрастовата група 41-50 години рискът от сепсис се увеличава 14.5 пъти. Мъжете също показват по-висок риск в сравнение с жените. Коренното австралийско население с диабет има три пъти по-висок риск от развиване на сепсис в сравнение с другите етнически групи.

Освен демографските фактори, изследването идентифицира редица медицински състояния, които допълнително увеличават риска.

Пушенето повишава вероятността от сепсис с 83%, докато използването на инсулин, високите нива на глюкоза в кръвта, сърдечно-съдовите заболявания и нервните усложнения също са свързани с по-висок риск.

Защо диабетът увеличава риска

Съществуват няколко обяснения за връзката между диабет тип 2 и сепсис. Високите нива на кръвна захар нарушават функционирането на имунната система, правейки организма по-уязвим към инфекции. Хората с диабет са по-склонни към развиване на специфични видове инфекции, като инфекции на пикочните пътища, кожни инфекции и пневмония, които лесно могат да прерастнат в сепсис.

Съдовите увреждания и невропатията са чести усложнения при диабета, които допълнително увеличават риска от сепсис. Тези състояния нарушават нормалните защитни механизми на организма и забавят заздравяването, създавайки благоприятна среда за развитие на сериозни инфекции.

Практични съвети за превенция

Проф. Уенди Дейвис, водещ автор на изследването, подчертава че най-добрият начин за предотвратяване на сепсис е спиране на тютюнопушенето, нормализиране на високите нива на кръвна захар и предотвратяване на развитието на съдови и нервни усложнения от диабета.

Тези мерки са в ръцете на самите пациенти и техните лекари. Редовното наблюдение, спазването на предписаната терапия и поддържането на здравословен начин на живот могат значително да намалят риска от това опасно усложнение.

Изследователите отбелязват, че това е наблюдателно проучване и не може да установи директна причинно-следствена връзка. Възможно е да съществуват други неизмерени фактори, които влияят върху резултатите.

Участниците в изследването може да са по-здрави от общата популация, а промените в лечението на диабета през периода на наблюдение не са отчетени. Тези ограничения не омаловажават значимостта на откритията, но показват необходимостта от допълнителни проучвания за потвърждаване на резултатите.

