Учени от Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA) правят изненадващо откритие, креатинът, популярна добавка сред спортисти и културисти, значително усилва критични имунни клетки, участващи в борбата с рака.

Резултатите, публикувани в научното списание iScience, може да отворят нова врата за подобряване на ефективността на имунотерапията при рак.

Какво показва новото изследване?

Изследователският екип установява, че креатинът не само захранва Т-клетките убийци, известни борци срещу туморите, но и подсилва така наречените дендритни клетки. Тези специализирани имунни клетки улавят фрагменти от туморни клетки и „обучават" Т-клетките убийци как да атакуват рака.

Снимка: DELL-E

Според проучването, публикувано в iScience (DOI: 10.1016/j.isci.2026.115436), учените откриват, че генът, кодиращ транспортера на креатин в дендритните клетки, е значително по-активен в туморна тъкан, в сравнение с клетките в здрава тъкан.

Защо това е важно за имунотерапията при рак?

Имунотерапията при рак е сред най-обещаващите съвременни лечения, но има съществен проблем, само 20–40% от пациентите реагират на нея. Повечето одобрени имунотерапевтични методи въздействат директно върху Т-клетките убийци, но пренебрегват дендритните клетки, които ги „командват".

„Имунотерапията демонстрира забележителен потенциал, но работи само при част от пациентите. Това изследване показва, че креатинът не само помага на Т-клетките, той енергизира цялата инфраструктура, която ги поддържа и ръководи," казва проф. Лили Янг, водещ автор на проучването и член на Центъра за регенеративна медицина и стволови клетки „Broads" към UCLA.

Как действа креатинът върху имунните клетки?

Енергиен баланс на клетките e ключът към откритието

Снимка: OpenAI

Чрез метаболомичен анализ изследователите установили, че приемът на креатин повишава нивата на АТФ (аденозин трифосфат) в дендритните клетките. АТФ е „валутата на енергията" в клетките, без него те не могат да изпълняват функциите си.

Механизмът работи така:

Туморните клетки растат бързо и „крадат" хранителни вещества от имунните клетки.

Дендритните клетки губят енергия и не могат да активират Т-клетките убийци ефективно.

Креатинът действа като „резервна батерия" , поддържа стабилни енергийни нива дори в агресивна туморна среда.

Резултатите при мишки с меланом

Когато изследователите даважт ежедневни инжекции с креатин на мишки с меланом:

Туморният растеж значително се забавя

Броят и активността на дендритните клетки в тумора се увеличават

Дендритните клетки произвеждат повече химични сигнали, привличащи допълнителни имунни клетки към тумора

Приложение при ваксините срещу рак

Снимка: Canva

Учените тестват ефекта на креатина и върху човешки дендритни клетки. Резултатите са окуражителни, лечението с креатин подобрява активирането на т.нар. моноцит-производни дендритни клетки, използвани за производство на дендритно-клетъчни ваксини срещу рак.

„Потенциалът, който виждаме, е, че креатинът може да се използва по два взаимно допълващи се начина: като добавка за засилване на имунния отговор при пациенти, вече получаващи имунотерапия, и като инструмент за подобряване на качеството на дендритно-клетъчните ваксини преди прилагането им," обяснява Джеймс Елстен-Браун, съавтор на проучването.

Все още не е доказано при хора

Изследователите изрично подчертават,че проучването е проведено върху клетки и мишки, не върху пациенти. От него не трябва да се правят никакви диетични или медицински препоръки.

Снимка: Canva

Креатин монохидрат се използва широко като добавка за спортисти от десетилетия и при препоръчителни дози се счита за безопасен. Въпреки това, всеки, подложен на лечение на рак, трябва задължително да се консултира с лекаря си, преди да добавя каквато и да е добавка към режима си.

Следващата стъпка на екипа е сътрудничество с клиницисти за провеждане на клинични изпитвания, единственият начин да се провери дали добавката подобрява резултатите при пациенти, получаващи имунотерапия.

Новото изследване на UCLA установява, че креатинът играе ключова роля в енергийния баланс на дендритните клетки, „командирите" на имунната система срещу рак. Данните сочат, че тази добавка може потенциално да подобри ефективността на имунотерапията при рак и да повиши потентността на ваксините срещу рак.

Въпреки обещаващите резултати, необходими са клинични изпитвания върху хора, преди да се правят конкретни препоръки за прием на креатин при онкоболни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници