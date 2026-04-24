На годишната среща на Американската асоциация за изследване на рака (AACR) през 2026 г. учените представиха данни, които може да променят посоката на съвременната онкология.

Експериментална ваксина срещу рак на панкреаса, създавана индивидуално за всеки пациент, показва невиждани до момента резултати, около 90% от пациентите, чиито организми са развили имунен отговор, са живи шест години след терапията.

Това е изключително рядък лъч надежда в област, в която напредъкът е много бавен десетилетия наред.

Защо ракът на панкреаса е наричан „тихият убиец“?

Ракът на панкреаса често е описван като най-смъртоносния сериозен вид рак. Макар че се среща сравнително рядко, около 87% от диагностицираните пациенти не преживяват следващите пет години. Причините са няколко:

Снимка: Canva

Заболяването е почти без симптоми в ранните си стадии

Около 90% от пациентите биват диагностицирани твърде късно за оперативно лечение

В напредналите стадии петгодишната преживяемост пада до едва 3,2%

До 2030 г. се очаква този карцином да стане втората водеща причина за смърт от рак

Именно затова новите онкологични иновации 2026 предизвикват такъв интерес сред експертите.

Как работи персонализираната mRNA ваксина

За разлика от другите терапевтични подходи, тази персонализирана mRNA ваксина се създава индивидуално, с генетичен материал, взет директно от тумора на пациента след оперативното му отстраняване.

Снимка: Canva

Механизъм на действие

Ваксината "учи" имунната система да разпознава и запомня специфични мутации в раковите клетки. Така Т-клетките и имунният отговор могат да функционират като жива защита години, а може би и десетилетия напред, като ваксина за предотвратяване на рецидив.

"Смятаме, че сме намерили начин да събудим имунната система и да предотвратим завръщането на рака. Ако успеем, ще можем да приложим стратегията при повече пациенти с рак на панкреаса, а вероятно и при други видове онкологични заболявания," споделя Робърт Вондерхайд, избран президент на AACR, пред CBS8 в Сан Диего.

Резултатите от клиничното изпитване

Според проучване, представено от онколога Винод Балачандран от Memorial Sloan Kettering Cancer Center, клиничното изпитване фаза 1 е включило 16 пациенти с операбилен рак на панкреаса.

Какво показват данните:

8 от 16 пациенти са развили положителен имунен отговор

7 от тези 8 "реагиращи" са живи до 6 години след операцията

Само 2 от 8 "нереагиращи" пациенти са оцелели

Успехът зависи от комбинация с имунотерапия при рак и химиотерапия

Една от пациентките, диагностицирана на 66-годишна възраст, е получила 9 дози от ваксината. Днес тя е на 72 години и неотдавна е отпразнувала 50-ата годишнина от сватбата си. "Няма ограничения какво мога да правя – за мен това е истинско чудо," споделя тя.

Снимка: Canva

Какво означава това за бъдещето на онкологията?

Изследването на Vinod Balachandran е важно, но експертите призовават за предпазливост. Д-р Браян Уолпин от Dana-Farber Cancer Institute подчертава пред NBC, че "това все още не е лечение, приложимо за стотици хиляди хора", но фактът, че ваксината генерира траен имунен отговор срещу нови мутации, е изключително обнадеждаващ.

Какво предстои:

Стартира глобално клинично изпитване фаза 2

Учените изследват дали подходът е приложим при по-напреднали стадии

Технологията може да се пренесе към други видове рак

Развива се потенциалът на прецизната медицина и генетичния анализ на тумори

Персонализираната ваксина срещу рак на панкреаса е едно от най-обещаващите открития в онкологията и имунологията през последните години. Въпреки че резултатите са от малка група пациенти, фактът, че петгодишната преживяемост може значително да се повиши при правилен имунен отговор, отваря нова глава в съвременното лечение на карцином.

Следващите фази на клиничните изпитвания ще покажат дали този метод ще стане стандарт за лечение или ще отвори вратата към ваксини срещу други трудно лечими ракови заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници